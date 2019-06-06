求職準備好重要，張希慈讓學生們從行動體驗職涯「早知道」

「我是個創業家，也是個專欄作家，也是主持人……」侃侃而談的張希慈站在百工日記分享會台上，對於台下的大學生而言，就像個親切的學姊，雖然身上有富比士亞洲青年領袖等獎項光環加持，她仍是那個充滿熱情與願景的張希慈，只是更增添這幾年經驗歷練出來的沉穩自信。

原本只給自己兩年時間去嘗試創業，但城市浪人一路走來，流浪挑戰賽不僅在台北出任務，還拓展至台灣各地，並在2019 年正式發展國際授權，她也將精神與模式帶至學校中成為課程型態，百工日記則是另外一種型態，同樣是自我探索、參與體驗，只是鎖定於職場，讓大學生在進入社會前就能有所準備，提早認識自己的特質，找到適合自己的職場。

2019百工日記可以說是城市浪人夏天的重頭戲，並以一場分享會揭開序幕，張希慈的開場短講，是為大學生特別設計的內容，她針對避免畢業後的求職困境提出了許多建議。

準備充分 求職有自信

張希慈雖然畢業後就創業，但她也曾有求職經驗，「我在大四快畢業時，準備了一份履歷，還請許多專家和朋友幫我看過，修改整理好中英文的履歷後，我寄給一位景仰的大學社團前輩，跟他說我非常敬重他的工作，雖然沒有開放職缺，不知道是否有機會到貴公司服務。」對方看完，覺得張希慈更適合另一個位於香港的工作機會，而且薪水與發展都會更好，於是幫她轉介推薦。

「於是我就去了香港面試，過程雖然很順利，但我卻拒絕了那份工作，主要是覺得在工作價值等各方面，都不適合。」可能有人會覺得拒絕這份工作很可惜，但她認為自己能拒絕的原因，是「我知道自己不會找不到工作，這種認知來自我在大學做了各式各樣的準備，譬如說打工的經驗、人脈、對職場環境的知識等。」

她認為求職若要成功，過程中需要具備精準的人脈、基本禮儀與表達力以及求職前的準備。而拒絕工作時，她會根據以下幾點做判斷：一是詢問前輩的職涯經驗、二是分析自己的特質、三是找到自己最在意的價值。當然也因為大學時的充分準備，讓她有安全感，不會戀棧。

但現今的學生們多半都不懂得要提前準備，這與台灣的社會環境有關。通常人才養成包括生活管理、環境探索、夢想找尋、生涯抉擇、實務能力培養等步驟，在歐美國家都是從小一步一步進行，但在台灣，大學之前每個人生活中都只有讀書考試，其他的項目都留到大學時才開始養成，她描述國內外的不同，並很實際的建議「既然現況已經如此，只能從現在立刻開始準備。」

資源就在身邊 只要你積極發掘

談到要如何準備，張希慈表示，其實周遭的資源很多，如主播營、體驗營這類的「短期營隊計畫」，密集度與強度都高，短時間可以快速認識某職業或者擁有基本體驗；也有幾小時到一天的「講座、論壇、工作坊」可以訓練某種技能。又或者「訪學交流計畫」透過留遊學快速認識異地環境，較能思考自己還欠缺什麼。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 張希慈建議在學校中就要開始準備，尋找身邊的資源並且利用，以幫助自己找到方向與適合的工作。

如果有經濟考慮，那就要好好利用學校中免費的諮商輔導，可以深入認識自己，她建議大家要多利用學校輔導室，無論是自我探索、生涯諮商都有幫助。也可以從校園之外的世界去找尋更多體驗機會，像是參加一些企業贊助的圓夢基金活動或者競賽計畫。

走入工作現場 親自體驗環境與氛圍

「其實，大多數人探索的困境，通常是不知道下一步怎麼走？譬如說我對社會企業有興趣，我對非營利組織有興趣，然後呢？若不是相關科系，也沒有經驗，就不得其門而入。」這是張希慈觀察到的狀況，此時，人脈與社群就更顯重要，「這也是為什麼城市浪人要跟國泰人壽一起做百工日記，因為當我看到這些問題後，覺得應該要做點什麼來協助他們，利用參與百工日記，不但可以探索自己，也能增加對於職場現場的認識。」甚至可遇見領進門的師父，或找到人生導師。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 百工日記去年參賽者張雅婷、楊宜琁、吳庠澤（由左到右）來到分享會現場，分享他們參加挑戰賽的經驗與收穫。

楊宜琁和張雅婷是之前的參賽者，一起完成了15項任務，遇見了數十位職場人，記錄了50篇心得，她們認為最大的收穫是「因為認識很多前輩，拓展了人脈，也因此資訊量大增，也更能接觸到不同的觀點，彷彿世界被打開。」其中楊宜琁由於想要從事奢侈品產業，一直沒有途徑可以了解，沒想到透過實習單位前輩的介紹，讓她得以接觸到國際精品店的工作人員，深入了解運作模式、生態，職位與職缺有哪些，如何進入產業等資訊，若是沒有參加百工日記的活動，就不可能有這樣的機會。

吳庠澤參加後的心得是「知道自己不要什麼，比知道自己要什麼更加重要。雖然參加後我還是會迷惘，但我還是去嘗試，才能知道自己不要什麼，用刪去法找到自己想要努力與用心的地方。」參加百工日記是他們生命中重要的轉折點，使他們更有勇氣去嘗試新事物，更有勇氣做決定。

這天，也吸引了對百工日記有興趣的同學前來聆聽分享與賽制說明，主辦單位表示，2019百工日記挑戰賽自6月3日展開報名，延續過去的任務模式，參賽者將利用近一個月的時間，以組隊的方式完成自我探索、半日實習、叩問旅者三大類任務。透過撰寫體驗心得與觀察，每個人將重新檢視自己的熱情所在，並在過程中更進一步認識原本陌生的職場世界。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 百工日記專案經理阿澤正在說明報名的流程與賽制，熟練的統籌活動進行，完全看不出來他是個大三學生。

設計百工日記的目的是希望讓職涯探索跳出紙本問卷，讓學生們走入實際的職場，透過行動來發掘自己適合什麼樣的事情，發掘台灣有哪些職業類別、工作環境與氛圍，無論是履歷撰寫、面試、訪談等，甚至職場內的眉角，都能從專業工作者身上獲得解答與建議。

參賽者要把握機會 用心參與

前來分享的三位都表示，不管是想要探索哪個面向，只要用心去參與，收穫一定會超過想像。他們認為參加百工日記之前要先做足準備，先上網去了解實習單位的所有資訊，到時候在實習現場才能把握時間深入交流。

Photo Credit:圖片提供/百工日記 百工日記活動中將會遇到270位同輩的成員，透過這個社群一起學習成長，是非常難得的機會。

此外，百工日記提供一個絕佳的機會，讓大家可以認識跨領域的同輩朋友，一定要好好把握，互相學習，不但要成為朋友，甚至有機會能成為夥伴。最後是最簡單也最重要的一件事，就是最好能空出三週的時間，專心一意進行，才可以完成更多的任務，帶來更多的收穫。

想要報名或者對百工日記有興趣的人，可以到百工日記官網獲得進一步資訊。

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核稿編輯：楊之瑜