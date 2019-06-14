又一個頂尖大學想要「併校」，中山大學在急什麼？

「中山學生大多不希望與高大合併，擔心學校排名下降⋯⋯」

「我們（中山）考幾分進來的？他們（高大）考幾分？畢業證書會不會變得不值錢？」

「有的學生（高大）得知併校消息，就希望能延畢，拿到中山的畢業證書，對找工作有幫助⋯⋯」

座落於高雄西子灣的中山大學先在今年3月拋出與高雄醫學大學合併議題，雖然高醫大董事會並未同意，但中山大學（文後簡稱中山）隨即在4月重提和高雄大學（文後簡稱高大）已中斷13年的併校案，兩校高層在短短3個月內互訪交流，中山評估小組在5月一連舉辦15場校內公聽會，也收到不少學生的擔憂。

近年來國內大專院校吹起了「合併潮」【註1】，讓人不禁疑惑到底是少子化影響，還是為了國際排名讓各大學不得不展開「軍備競賽」。最著名的莫過於2016年清華大學與新竹教育大學合併，2018年高雄第一科技大學、高雄應用科技大學、高雄海洋科技大學合併成高雄科技大學，還有「搶親」勝出的交通大學最快今年9月可與陽明大學完成合校。

如今身為頂大之一的中山大學為何也熱衷於「併校」呢？負責評估的中山大學副校長蔡秀芬接受《關鍵評論網》專訪時直言，重啟並推動和高雄地區大學合併是在去（2018）年校內主管共識營討論「2030願景」時丟出來的，目的就是要將中山的國際排名【註2】從現在的前400大，朝向前200大邁進。

但蔡副校長也不諱言，想更上一層樓就得先解決幾個困境：

困境一：數大就是好？

「中山併校其實跟少子女化的無關，對我們也影響不大，如果少子化燒到中山，那就大條了。」蔡秀芬一開始就先破除這個迷思。

蔡秀芬解釋說是整個大環境變了，過去中山大學靠著「研究型大學」【註3】的招牌，2006至2016年在教育部「邁向頂尖大學計畫」（俗稱5年500億）總共獲得24億經費，不過，教育部2018年起新推出的「高等教育深耕計畫」卻改了遊戲規則。

「高教深耕」不再像「邁頂計畫」那樣只要入選12所頂尖大學就「人人有獎」，而是將2成經費依學校規模分配，這部分是沒做什麼還是固定給的「補助款」，另外8成變成「競爭型經費」，也就是開放讓所有大學各憑本事來搶的「獎助款」，這次中山只拿到2.5億。

再加上近幾年，教育部開始重視「產學合作」，不能只有做研究，還要有「大學社會責任」（University Social Responsibility, USR），也就是說，大學不能只在自己的象牙塔裡，要跟社會的脈動結合，不管是地方創生，還是和業界連結、幫業界解決問題。

「過去都是科技大學在跟業界連結，但現在是全部大學都得做了。研究型大學的老師過去只要教學和研究，以前的觀念是，做產學的老師屬於『不務正業』，是『在外面賺錢』，因為是業界給學校一筆錢去幫他們解決問題。」

「所以當年『產學合作』做得好的老師，根本無法升等，但如今不一樣了，你除了靠研究，還能用產學來升等，可以看你拿了多少大計畫，例如中山某個工學院教授有個專利，美國農業部拿了200萬美金跟他買。」蔡秀芬說道。

而且這幾年，不只是產業界，就連政府也開了很多計畫讓老師、行政單位自己去搶。以前各校的行政頂多只有一個小小的「產學組」，現在都變成校內舉足輕重的大單位，每一個教授、行政單位只要看到有跟老師或學校相關的計畫，就是拼命去寫企劃、去把外部資源搶過來，

「以中山大學為例，目前政府給的固定經費10.7億（高大約4.7億），但107學年度的校務基金卻有36億，其中有7億就是來自科技部的計畫，還有5億是產學合作（高大約1億），光是產學組大概就拿了2-3億。」

「校務基金」指的就是全校一年可運作經費，包含學雜費、政府補助、外面爭取的計畫、校友捐款等所有收入都包含在內。以幾間頂尖大學去年為例，台大為173.86億、成大94.32億、清大（含竹教大）68.71億、交大若加上陽明為92.44億，而中山就算加高雄大學也才46.99億。

Photo credit: 關鍵評論網 / 林奕甫

但併校就能解決問題嗎？蔡秀芬指出，「錢搶進來之後，也要有人可以執行，不管是找助理，還是培養學生一起做，甚至是前期的搶計畫都需要人，這個時候，規模就變得很重要，當規模變大了，學校擁有的資源（校務基金）就會越多。」也就是財務自主之後，才能放手去打國際盃。

困境二：教授「能量」不足

蔡秀芬進一步提到，目前中山大學的能量已經「外溢」了。

「所謂的外溢就是，我們其實是有能力做更多，但是中山才不到500多位老師，每個人都已經被行政、雜事困住，根本沒時間再做其他的事。但如果兩校合併，教務處、學務處兩個變一個，不但行政人力變更多，還能解放更多非行政的老師人力。」

蔡秀芬說道，當一間學校不管大小，財米油鹽醬醋茶都得有人做，就像一個小公司，如果人力不夠，不可能有時間去搶外面的資源，「要先有一定的規模，當必要的事情有人做了，才有多餘的人去搶資源。」

同樣的，高大的老師又更少所以比中山更辛苦，根本不敢接多接什麼產學，再加上，高大的研究生比例很少，會讓教授更是捉襟見肘。中山的學士班4726人，碩博士也有4699人；反之，高大學士班4277人，碩博士才1114人。（若再以每位研究生與論文篇數比來看中山0.38還低於高大0.45，但引用數來說高大就不及中山）

此外，近幾年高教一直有教授斷層的隱憂，未來五到十年，全台將有三分之一的教授屆齡退休，但新聘教師的人數卻逐年下降。管中閔參選台大校長時也曾表示，台大40歲以下的老師佔了15%，而50歲以上的高達53%，也就是說，估計超過1/3的人會於10年內退休。

中山的研究能量也同樣遇上教授的「世代落差」，由下圖可見60歲以上的專任教師人數比高大多了近17個百分點，40-49歲的部分則又比高大少了10個百分點，未來高大「中生代」的教授可補中山的不足。

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困境三：校地不足、區域優勢不再

蔡秀芬也表示，中山一直都有校地不足的問題，雖然西子灣校區有73.4公頃，但「依山傍海」的地理位置也導致可用校地僅28.9公頃，而且目前可建築面積是0公頃（沒有空間蓋任何新大樓、宿舍），而仁武校區因斷層帶經過，環評一拖10年直到去年才通過可建築面積僅約10公頃。

但如果加上高雄大學82.5公頃的校地，全都是可使用的，其中可建築面積還有33公頃，將有更充裕的校地可供未來發展像是蓋醫學院、產學合作空間或創新研究場域使用。

另一位不具名的教授補充，未來的高雄產業將會有不小的轉移，其中包含5年內將開發「橋頭科學園區」，會引入半導體、5G網路以及AI軟體服務等高科技產業。還有中油在高雄煉油廠也將變成「國際材料園區」（台大、成大和中山前年成立國際材料學院），未來在全球分工上，高雄將扮演製造加上研發的角色。

「但這些園區不管是橋頭、楠梓都位於『北高雄』，地理上距中山有段不遠的距離，對我們來說是很不利的。但如果能把北高雄的高雄大學拉進來，非但不用擔心被邊緣化，兩校的工學院結合後，也才更能和三間科技大學合併的高雄科技大學一爭長短。」

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但想「併校」一樣會遇到不少困境

如上所述，「併校」好像是一個完美的選項，但這些「困境」卻不是多數學生在乎的，同學擔心的是排名前面的中山「被拖累了」。

中山大學5月針對在校學士班進行抽樣調查，「對合併高雄大學的態度」有四分之三的人反對。社會系副教授葉高華受訪指出，學生對於就讀科系是否重疊，沒什麼影響，但初步分析顯示，認為中山與高大位階差愈多的學生，愈是反對。

且因為區域地利的因素，再加上併校後學院和系所空間重新規劃，且以「同一學院在同一校區」為原則，理、工學院可能會優先遷移至北高雄、高大現有校區以規劃為「創新科技基地」，也因此相關學院的學生反彈聲浪也較大（工學院是校內人數最多的，擁有近3000名學生）。

此外，校內有些學院也有不同聲音，例如中山的管理學院是全台第一所獲得AACSB國際認證的國立大學，至今已通過3次再認證，今年底還要辦理第4次認證，有可能因為併校產生組織、校名的變更，導致過去努力的國際認證化為烏有。

不過，蔡秀芬認為最重要的是併校的心態，她語重心長地說：

「假如我是中山的老師，我看高大的老師就覺得，我們就是不一樣，你本來就是比我爛，所以你才會去高大，我才會來中山，我幹麻鳥你⋯⋯」，那就算是併校了，兩個學校互相排斥，最後還是我做我的、你做你的，併了等於沒有併。



「但假如中山的老師，併校之後，覺得高大的老師能加入實在太好了，我們可以互相合作，我重理論、妳重實務，好不容易有人可以跟我一起合作、接計畫，一起討論、磨合出新的東西⋯⋯」，中山已經有部分的學院在期待迎接併校了，準備要互相分享、傳承搶計畫的訣竅，這才是併校的意義。

「不是為了併校而併校，我們只有一個目標，就是十年、二十年之後，中山能不能真的成為一所全世界都看得見的大學。」蔡秀芬強調。

只是，要真的走到併校那一步，恐怕也不是那麼容易。

為了達到國際排名，不管是學術聲望還是雇主聲望，學校的「校名能見度」都是關鍵因素，因此中山大學若要提升學校競爭力及品牌，當然希望能「維持原校名」；但高雄大學公聽會提出的共同心聲，卻也包括了維護高雄大學的校名。去年陽明大學在清大、交大之中選擇跟後者交往的關鍵原因也是校名【註4】，未來兩校「校名之爭」恐怕還有一番折騰。

參考資料：

【註1】前教育部長吳思華早在2014年曾表示，「計畫5年內將現有的162所大學減少到100所以內」，2015年教育部發布的《高等教育創新轉型方案》 裡則提到，公立大學整併的基本條件是「單一縣市超過2所國立大學學生數低於1萬人。」而當時50多所國立大學中，超過1萬人只有18所。以下整理2000年以來大專院校中成功整併的案例如下：

2000年，嘉義師範學院與嘉義技術學院合併為「嘉義大學」。

2008年，東華大學與花蓮教育大學合併為「東華大學」。

2011年，台中技術學院與台中護理專科學校合併為「台中科技大學」。

2013年，台北市立教育大學與台北市立體育學院合併為「台北市立大學」。

2014年，屏東教育大學和屏東商業技術學院合併為「屏東大學」。

2015年，康寧大學（台南）與康寧醫護暨管理專科學校（台北）合併為「康寧大學」，不過2018年台南校區招生狀況不佳，已申請改制回原康寧醫護暨管理專科學校，台南校區撤校。

2016年，清華大學與新竹教育大學合併為清華大學。

2018年，高雄第一科技大學、高雄應用科技大學、高雄海洋科技大學合併為高雄科技大學。

2018年，陽明大學和交通大學議約，最快於2019年8月完成合校，可能名為「陽明交通大學」。

【註2】國際排名有很多種，中山因規模較小，主要以「均量」為主的QS世界大學排名指標為準。計分指標包含：學術聲譽（40%）、雇主聲譽（10%）、師生比（20%）、國際教師比（5%）、國際學生比（5%）與文章引用（20%）。

【註3】教育部在2002年正式遴選7所國立大學為重點研究型大學並補助經費，

【註4】2018年陽明大學校務會議決定與交大議約合校，主要原因就是出在「校名」。因交通大學已承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming & Chiao Tung University），在校名上維持了「陽明大學」的主體性。

核稿編輯：楊之瑜