《垃圾場長大的自學人生》：我努力想像學校的畫面，卻沒概念，只能想到主日學

文：泰拉．維斯托（Tara Westover）

擇善

我最深刻的記憶不是回憶，而是我的想像，只是我後來當它真實發生過。之所以有那個記憶是父親鉅細靡遺講述一個故事，當時即將進入六歲的我，和哥哥姊姊各自建構出栩栩如生的畫面，其中摻雜著槍聲、叫喊。我的版本有蟋蟀聲，因為我們一家擠在關了燈的廚房，躲避屋外眾多聯邦探員，那時傳來蟋蟀聲。有個女人伸手取水，背後還映著月光。槍聲的回音彷彿皮鞭落地，她也應聲倒下。記憶中，倒下的永遠是母親，懷裡還抱著一個寶寶。

寶寶的出現一點也不合理，因為我是她七個子女中的老么。但我說過，這件事情從未發生。

父親敘述這個故事的一年後，某天晚上，我們坐在一起聽他讀關於以馬內利的預言，也就是《以賽亞書》。他坐在芥末色沙發上，腿上攤著一本巨大的《聖經》。母親坐在他身邊，我們小孩席地坐在粗糙的棕色地毯上。

「他必吃奶油與蜂蜜，」爸爸的聲音低沉、單調，因為拖了一整天廢鐵，已經疲累不堪。「因為他已經曉得棄惡擇善。」

他停下來，氣氛凝重。我們都安靜坐著。

父親不高，卻能震懾全場。他有領袖風範，具備智者的莊嚴威儀。雙手厚實、強韌，因為一生都辛苦工作，此時這雙手牢牢地握著《聖經》。

他又大聲唸出這段，接著唸了第三次、第四次。每唸一次，語調越高亢。這時疲倦到腫脹的眼睛睜得又大、又警醒。他說，這段隱含神的啟示，他要請教主。

隔天早晨，爸清空冰箱裡的牛奶、優格、起司，晚上回家時，卡車載了五十加侖的蜂蜜。

「以賽亞沒說奶油或蜂蜜，哪個好哪個不好，」哥哥們把白色桶子搬到地下室時，爸爸咧嘴笑。「不過只要你問了，主就會告訴你！」

爸唸這節給奶奶聽時，她當面譏笑他。「我皮包裡還有些銅板，」她說：「你拿去吧，因為你的常識就只值這幾毛。」

奶奶面容消瘦、有稜有角，細瘦的脖子和手指總是戴著成堆的印地安假珠寶，又是銀飾又是綠松石。因為她住在山腳高速公路附近，我們管她叫「山下的祖母」。這是為了區別外婆，也就是「鎮上的外祖母」，因為她住在十五哩外的南邊，郡裡唯一的小鎮，那裡有一個紅綠燈和一間雜貨店。

爸爸和他媽水火不容。他們可以談上一週，卻沒有一件事能取得共識，但兩人都熱愛這片山脈。父親家族定居巴克峰山腳已經一世紀，幾個姑姑結婚後都搬走，爸爸留下來，在母親家的山上蓋了簡陋的黃色房屋，而且一輩子都沒蓋完，其中一座廢鐵場更是硬生生矗立在她修剪整齊的草皮邊。

他們每天吵架，不光為了那堆亂七八糟的垃圾，更常因為我們這幾個孩子而意見不合。奶奶認為我們應該去上學，而不是「像野人一樣在山上遊蕩」。爸說政府用公立學校引誘小朋友遠離主。「要我把孩子送到那間學校，不如直接把他們交給魔鬼算了。」

上帝要爸爸與巴克峰附近的農民分享天啟。每週日，幾乎所有人都會上教堂，那是高速公路邊一座核桃木色小教堂，有著摩門教教會常見的小小尖塔。每家的父親離開座位時，爸爸就集合他們。他先點名他堂弟吉姆，爸爸揮舞著《聖經》，敘述牛奶有多罪孽時，他耐著性子聽完。接著便拍拍爸的肩膀，說公正的上帝才不會剝奪人們在仲夏午後，享受一球手工草莓冰淇淋的樂趣。吉姆的太太用力拉他胳膊，他走過我們身邊時，我聞到一絲糞肥的味道。這時我才想起：吉姆在巴克峰北方一哩外有座酪農場。

爸爸到處阻止親友喝牛乳之後，奶奶在冰箱裡塞滿牛奶。她和爺爺只喝脫脂牛奶，卻買了各式各樣的乳製品，如百分之二脂肪含量的鮮奶、全脂牛奶，甚至還買了巧克力奶。她似乎認為有必要買齊全系列。

早餐就是考驗我們的忠誠度。每天早晨，我們全家坐在改裝過的紅橡木大餐桌邊，不是吃七穀麥片搭配蜂蜜和糖蜜，就是吃七穀鬆餅，同樣搭配蜂蜜和糖蜜。因為我們全家有九人，鬆餅總是草草煎過。如果能用牛奶徹底浸泡，我不介意吃麥片。但自從爸爸得到天頏之後，我們就只能用水泡麥片，簡直就像吃下整碗泥巴。

我很快就想到奶奶冰箱裡放到過期的牛奶。所以我每天早上都不吃早餐，直接進馬廄。餵完豬，接著在乳牛和馬兒的水槽倒水，我便跳過畜欄，繞過馬廄，穿進奶奶家的側門。

一天早晨，我坐在流理台上看奶奶倒玉米片，她說：「妳想上學嗎？」

「我一定不喜歡。」我說。

「妳怎麼知道？」她嚴厲叱責。「妳又沒去過。」

她倒了牛奶之後將碗遞給我，就坐在我對面的吧檯邊，看著我大口舀進嘴裡。

「我們明天要去亞利桑那。」她說，其實我早就知道。每當天氣轉涼，她和爺爺就會去亞利桑那。爺爺說他已經太老，受不了愛達荷州的冬天，酷寒會害他骨頭痛。「明天早早起床，」奶奶說：「大概五點。我們帶妳一起走，幫妳註冊上學。」

我重新在凳子上坐好。我努力想像學校的畫面，卻沒概念，只能想到主日學，雖然每週都得去，但我不喜歡。有個男孩艾倫告訴所有女生，說我不識字，因為我沒上學，這下沒有女生願意和我說話。

「爸爸說我可以去？」

「沒有，」奶奶說：「但是他發現妳不見時，我們早就開很遠了。」她將碗放進水槽，望向窗外。

奶奶很強勢，沒什麼耐性、好鬥、自信十足。要將她整個人收進眼裡，還得往後退一步。她將頭髮染成黑色，五官看起來更嚴峻，每天早上還特地畫出兩條粗黑的眉毛。她畫得太寬，臉孔似乎被拉長，也畫得太高，表情彷彿了無可戀，幾乎帶點挖苦嘲諷。

「妳應該上學。」她說。

「爸不會逼妳送我回來嗎？」

「妳爸才逼不了我。」奶奶起立站挺。「他要妳回來，就得親自去接妳。」她遲疑了一下，似乎略顯羞愧。「我昨天和他談過，他會有很長一段時間都沒辦法去找妳。他幫鎮上蓋的那間儲藏室進度落後，也沒辦法說去亞利桑那就去，因為他和妳哥哥要趁沒下雪前趕快工作。」

奶奶的計畫天衣無縫。初雪之前，爸爸一定日出而作，日落而息，努力回收廢鐵、幫人蓋穀倉攢錢，因為冬天就沒有零工可打。就算他母親帶著么女逃家，除非堆高機徹底結冰，否則他也無法放下工作。

「離開之前，我必須先餵牲口。」我說：「如果牛衝出來找水，他一定會發現我不見了。」

那晚，我徹夜未眠。坐在廚房地上，等著時間一分一秒過去。凌晨一點、兩點、三點。

四點，我站起來，穿上放在後門邊的靴子。靴子沾滿結塊的牛糞，奶奶絕對不會讓這雙鞋上她的車。我想像靴子孤零零地擱在門廊上，我赤腳前往亞利桑那。

我開始想像家裡發現我失蹤之後的景象。哥哥理查和我通常整天在山間遊蕩，所以大家可能不會發現，除非理查回家吃飯，我卻不見蹤影。我想像哥哥出門找我。他們一定會先去廢鐵場，翻開鐵板，確定不是突然掉落的金屬砸中我。接著他們會往農莊去，爬上樹頂或進穀倉閣樓找人。最後才會進山林。

那時早過了黃昏，夜幕低垂，景色昏黑，與其用眼睛看，不如用五感體驗周遭的世界更敏銳。我想像哥哥們分頭進入山區，搜索烏漆墨黑的森林。沒有人開口，大家想的都是同一件事。山區危險四伏，一個轉身就是峭壁懸崖。爺爺放養的野馬在茂密的毒芹叢中狂奔，溪畔更不乏響尾蛇，以前我們進山林裡找過走失的小牛。在溪谷之間可以找到受傷的牲口，在山林之間迷路便必死無疑。

我想像爸爸回家告訴媽媽說他們沒找到我，她則站在後門，視線掃過黑暗的山脊。姊姊奧黛莉會建議大家去找奶奶，媽會說奶奶當天早上已經出發去亞利桑那。那句話可能久久迴盪不去，大家就知道我的下落了。我想像爸爸的臉，深色瞳孔縮小，不悅地拉緊嘴角，轉向我母親。「妳覺得她想跟去？」

他低沉、哀傷的聲音在屋裡迴盪，繼而淹沒在虛構回憶的聲音中，先是蟋蟀聲，接著是槍響，最後一片寂靜。

後來我才曉得那是大事，好比「傷膝河大屠殺」或「韋科慘案」。但是父親第一次提起時，彷彿全世界只有我們一家知道。

當時裝罐季節進入尾聲，也就是其他孩子口中的「夏季」。我們家總是趁天氣暖和時醃製水果保存，因為爸爸說「大災難的日子」就派得上用場。某天，爸爸從廢鐵場回來，神色不安。晚餐時，他在廚房踱步，幾乎一口也沒吃。爸說，我們必須準備妥當，時間不多了。

隔天，我們忙著將桃子煮沸、剝皮。天黑時，我們已經裝了好幾個廣口瓶，剛從壓力鍋拿出來的瓶子排得整整齊齊。爸爸監督我們趕工，邊數瓶子邊喃喃自語，然後轉向母親說：「不夠。」

當天晚上爸爸便召開家庭會議，我們圍在餐桌邊，因為桌子夠大夠寬，坐得下所有人。他說我們有權利知道自己要對抗的敵人。他站在餐桌一端，其他人坐在長凳上，盯著紅橡木桌面的紋理。

「附近有戶人家，」爸爸說：「是自由人權鬥士。他們不肯送孩子到公立學校給政府洗腦，所以聯邦探員來抓人。」爸爸長長嘆一口氣。「政府包圍小木屋好幾個星期，有個飢餓的小男孩想溜出來打獵，探員開槍殺死他。」

我打量幾個哥哥們，路克露出我前所未見的害怕神情。

「他們還困在小屋裡，」爸說：「不開燈，在地上爬行，遠離門窗。我不知道他們儲存多少食物，可能會在探員放棄前就先餓死。」

沒有人開口，最後當時十二歲的路克問我們是否幫得上忙。「沒辦法，」爸說：「誰也幫不上。他們困在自己家裡。不過他們有槍，所以探員才不敢衝進去。」他歇口氣，緩慢、僵硬地坐到矮凳上。在我看來，他又老又累。「我們幫不了他們，但是救得了自己。等聯邦探員來巴克峰，我們已經準備妥當。」

那天晚上，爸從地下室拖出一堆軍隊舊背包，他說「上山」要用到。我們趕緊放進必需品，如草藥、淨水器、打火石和鋼製品。爸還買了一大堆野戰口糧，我們拚命塞進背包，到時如果要棄屋逃進溪邊的梅樹林，就吃這些食物度日。幾個哥哥還帶了槍，但我只有一把小刀，而且我整理完之後，背包幾乎和我一樣大。我請路克幫忙把包包抬到衣櫃架子上，但是爸爸要我放在低處，到時才能迅速揹上，最後包包就放在我的床上。

我練習揹上包包奔跑，因為我想跟上大家。我想像全家半夜逃到「公主」安全的懷中，在我看來，山林是我們的盟友。「公主」照顧熟悉地形的當地人，對陌生人而言卻十分險峻，因此我們占上風。但是既然要逃進山裡，我不懂我們何必醃桃子。我們不可能拖著奇重無比的玻璃罐登山，難道我們要像韋佛家一樣，躲在屋裡抗爭？

留守對峙似乎有可能，尤其幾天後爸爸帶回十幾把軍用來福槍，多數是SKS半自動步槍，刺刀就俐落地折在槍管下。這些槍都放在窄窄的錫盒裡，外面裹著「柯斯莫林」，這是質地類似豬油的棕色物質，使用前必須先剝掉。清除之後，哥哥泰勒選好一把，用黑色塑膠袋裹好，再纏上銀色膠布。他扛在肩上下山，丟在紅色火車廂旁，然後開始挖洞。他挖得夠大夠深之後，才把來福槍丟進去。我看他用泥土鋪蓋，肌肉隨著動作起伏，從頭到尾都閉著嘴。

沒多久，爸就買了一個可將用過的彈殼改成子彈的機器。他說，這下我們被圍攻時可以撐更久了。我想到放在床上的「上山」背包和埋在車廂附近的槍，便擔心起這部製造子彈的機器。機器笨重，而且拴在地下室的工作站。如果政府發動奇襲，我們大概沒時間去搬，也許應該把機器和來福槍埋在一起。

我們不斷醃桃子，爸爸補充事件後續時，我已經不記得過了幾天、裝了多少罐。

「藍迪．韋佛中彈，」爸的聲音微弱、古怪。「他到屋外查看兒子的屍體，聯邦探員對他開槍。」我從未看過父親哭，現在他臉上卻掛著兩行眼淚。他沒擦掉，任憑淚水流到衣服上。「他的妻子聽到槍聲後衝到窗邊，懷裡還抱著一個嬰兒，對方又開槍了。」

媽媽本來抱胸坐著，這時一手放在胸口，一手摀住嘴巴。爸爸說人們抱開寶寶時，她的臉還沾著母親的血，我只能盯著斑駁的油布地板。

在那之前，有一部分的我希望聯邦探員殺來，巴不得親自體驗這種刺激。現在我真心覺得恐懼，想像幾個哥哥摸黑匍匐前進，汗涔涔的雙手握著來福槍。我想像母親又累又渴地離開窗邊，我一動也不動地躺著，豎起耳朵聽野外蟋蟀唧唧叫。一道白色閃光、一聲槍響，她應聲倒地，我跳起來接住嬰兒。

爸爸始終沒告訴我們事件結局。我們沒有電視或收音機，也許他自己都不曉得。我記得他對那件事的結語是：「下次可能就是我們。」

我久久無法忘懷那些字句；有時蟋蟀鳴叫、桃子落入罐子、半自動步槍發出金屬撞擊聲時，還能聽到那句話的回音。早上，每當我經過火車廂，在泰勒埋來福槍的繁縷草叢與茂密異薊之間駐足時，就會聽到那句話。後來爸爸早忘記以賽亞的啟示，母親又開始將塑膠牛奶瓶放進冰箱，我卻沒忘記韋佛一家。

時間將近凌晨五點。

我回到房間，腦袋裡都是蟋蟀和槍聲。下層床鋪的奧黛莉正在打呼，怡然自得的低鳴聲慫恿我一起加入。我逕自爬上床，盤腿看著窗外。五點過了，接著是六點。七點時，我看到奶奶出現，在陽台上來回踱步，每隔一會兒就往山上我們家的方向瞧。後來她和爺爺上車，開上高速公路。

車子開走之後，我下床，喝水配麥麩。出門走向穀倉途中，路克的山羊「神風特攻隊」過來輕咬我的上衣，我經過理查用舊除草機改裝的卡丁車。我餵豬，在水槽添水，將爺爺的馬兒趕到另一片草地。

做完這些工作，我爬上火車廂，望向河谷對岸。幻想飛快奔馳的火車將河谷遠遠拋在後頭並不難，我一作這個白日夢就能發呆好幾個小時，今天卻怎麼樣也無法想像。我不看東方的草地，轉而望向西邊的山峰。

「公主」的身影在春季最明顯，那時松柏剛從雪地鑽出，深綠色的針葉在黃褐色土壤與樹皮襯托下幾乎是一片墨黑。現在已經入秋，我還看得到她，只是越來越模糊，夏末的紅、黃枯葉遮蔽她的深色輪廓。很快就要下雪，河谷的初雪會融化，但山上的白雪會淹沒「公主」。隔年春季，她才會再度現身，眼觀四方。

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書籍介紹

本文摘錄自《垃圾場長大的自學人生：從社會邊緣到劍橋博士的震撼教育》，愛米粒出版

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作者：泰拉．維斯托（Tara Westover）

譯者：林師祺

垃圾回收廢鐵場長大、十七歲才第一次上學的女孩，從社會邊緣到劍橋博士的震撼教育

在劍橋博士學位顯赫的學歷背景之前，泰拉卻有個異於常人的成長經歷。十七歲才踏進人生中第一所學校，九歲才拿到出生證明，她沒有任何醫療紀錄，也沒有任何入學紀錄。在拿到出生證明前，就州政府及聯邦政府的定義來說，她並不存在。當別的小孩在上學，她在父親經營的垃圾場裡回收破銅爛鐵，當別的傷者上醫院就醫，她們家不論車禍、挫傷、腦震盪、砍傷、燒傷，再怎麼嚴重都在家用草藥醫治。十七歲靠自學考過美國大學學科測驗ACT，申請進入楊百翰大學……

作者泰拉將這段難以想像、從社會邊緣爬到劍橋大學的經歷，寫成了一本撼動人心的回憶錄《垃圾場長大的自學人生》，2018年二月在美國出版後，隨即高踞《紐約時報》及亞馬遜網站暢銷榜，她也上遍各大媒體接受專訪，成為美國今年春天最有話題的一本書。許多書評家都將這本書跟2016年傑徳．凡斯的暢銷回憶錄《絕望者之歌》相提並論。

《垃圾場長大的自學人生》是一名有著鋼鐵般意志的女性翻轉人生、急起直追的故事，是她原生家庭與國家機器為敵的故事，也是對於教育不足或過度的省思。因為受教育，泰拉找回了自我價值與說出自己故事的權力。

維斯托出色的回憶錄體現了勇氣和自立自強的精神。排行最小的老七，作者在愛達荷出身長大，她的家庭深信末日即將來臨，與社會脫節，以致她甚至沒有出生證明，生平第一次上學就是上大學。對她而言，上大學並非理所當然；在家時，閱讀就是讀聖經和摩門經，童年多半都在幫忙父母，亦即無照的產婆母親和經營回收廢鐵場的偏執狂父親。敘述成長經歷、以及如何克服萬難（最後拿到劍橋大學的歷史學博士學位），維斯托接受挑戰，與家人漸行漸遠。最後的成果就是一本書，這本書見證了難以抑制的求知慾。

Photo Credit: 愛米粒出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰