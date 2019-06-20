小孩寫功課不專心？職能治療師分享提升專注力的小技巧

文：黃彥鈞（職能治療師）

「老師，有沒有什麼方法能幫我孩子專心呢？」

還記得黃老師跟大家解釋小朋友不專心的可能原因嗎？感覺統合失調和肌肉張力低下，難免讓小朋友力不從心。

但其實這兩類原因是一種廣泛的歸類，要幫助孩子提升專注力，還需要媽媽爸爸的細心觀察，才能找出原因對症下藥。但是要怎麼做呢？

身為職能治療師，觀察行為是診斷時很重要的一環。黃老師建議，注意到孩子做功課、上課不專心時，可以從以下幾個方向來觀察找出原因：

一、先觀察孩子的專注力擺哪

家裡發現小孩寫功課寫到一半就分心了，有些媽媽爸爸是不是忍不住就「提醒」孩子回神呢？

黃老師建議，面對孩子時常不專心難以改善的時候，先觀察孩子每一次不專心時在做什麼。是在書桌前發呆、恍神呢？還是寫到一半就昏昏欲睡，或者是會跑開去做特定的事情（畫畫、摸玩具或一直想碰電腦）？

二、詢問老師的觀點

有時候孩子是在課堂上不專心，媽媽爸爸看不到，往往是發現功課不會寫，或是老師反應時才知道。這時我們可以請老師說明他們的觀察，加上我們平常生活對小朋友的觀察，可以對孩子不專心的反應，有全面的了解。

三、了解小朋友的想法

在某些不專心的狀況下，孩子並不是丟著功課不管，這時媽媽爸爸可以以同理性來關心孩子的狀況。了解孩子寫不專心的原因。往往可以藉此發現孩子真正的困難。

孩子不專心時所做的事情，其實是幫助我們找出原因的好線索。許多孩子不專心的原因常見的有：

一、姿勢不對，寫功課真吃力

孩子閱讀、聽講沒問題，但是實際寫功課顯得很吃力，或是呈現不對的姿勢，例如：彎腰駝背或是趴著寫字，這時就是姿勢不對的問題。

黃老師建議選擇可調整高低的桌椅，讓小孩保持在肩膀自然垂下的姿勢下寫功課，可以減輕小孩肩頸的負擔，就不容易產生疲勞囉。

二、覺得功課太難──對該學科沒有概念

有的孩子其實寫功課是很投入的，但遇到特定的學科就會不專心，像是數學就是常讓很多孩子傷透腦筋。這種情況就是孩子在特定學科的學習遇到困難，每個孩子在學科表現的能力不一樣，解決方向也會略有不同唷！

三、沒體力和精神──缺乏適度休息

很多媽媽爸爸在孩子放學後就送去安親班、才藝班和各種學習活動。有的孩子可能整個禮拜都在不斷的學習中渡過，剩下的自由時間精疲力盡，還要完成學校的作業，除了效率不佳外，也會產生負面情緒。

黃老師建議媽媽爸爸，安排才藝、安親班時也要安排適時的休息時間，讓孩子能夠喘口氣外也有足夠的時間完成作業。養成正常的作息，讓孩子有足夠的睡眠，才有精神進行整天的學習活動。孩子上課專心，學習效率佳，功課就會順利寫完，養成這樣的正向循環，才會事半功倍。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九