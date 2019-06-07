暗紅色、淺藍色、螢光綠，這些顏色的明暗變化英文怎麼說？

看完影片後，相信大家對色彩也更有概念了！我們的世界色彩繽紛，除了有純粹的紅色、藍色、綠色......等，顏色也有深有淺、有暗有亮。你知道英文這些明暗深淺變化等，英文會如何形容嗎？跟著希平方一起來認識一下吧！

形容深暗的顏色

dark 深色的

Dark有「昏暗、黑暗」的意思，後面加上顏色表示這個顏色相當接近黑色。例如：

My brother bought a dark blue suit for the interview.（我弟弟為了面試買了一套深藍色西裝。）

deep 深色的

Deep有「深、深切、低沉」的意思，後面加上顏色時，指這個顏色很深、很接近黑色。常用在覺得這個顏色看起來很吸引人的時候。例如：

I was mesmerized by the beautiful deep blue ocean.（我被那片美麗的湛藍海水給迷住了。）

dull 暗的、不明亮的

Dull有「枯燥、陰暗」的意思，也可以用來形容比較暗或不明亮的顏色。例如：

Blood in the veins is dull red in color.（靜脈的血是暗紅色的。）

形容淡淺的顏色

light 淡的、淺的

Light有「輕、薄」的意思，也可以用來形容一個顏色是淡的、淺的。例如：

They decided to paint their bedroom walls light blue.（他們決定要將臥室牆壁漆成淡藍色。）

pale 很淡的、很淺的

Pale有「白、蒼白」的意思，也可以用來表示某個顏色很淺（比light更淺）。例如：

Sam has beautiful pale blue eyes, just like his mother.（Sam有雙美麗的淺藍色眼睛，就跟他媽媽一樣。）

形容鮮豔、明亮的顏色

bright 鮮豔的、明亮的

Bright除了可以用來表示「明亮的、光亮的」，也可以用來形容色彩很鮮艷、明亮。例如：

Miranda prefers bright red to dark red lipsticks.（比起深紅色，Miranda更喜歡鮮紅色的口紅。）

brilliant 鮮豔的、明亮的

Brilliant除了可以用來表示「傑出的、才華洋溢的」，也可以用來形容鮮豔的色彩。例如：

The sun sets in the west, turning the sky brilliant orange and red.（夕陽西下，將天空染成一片明亮的橘紅色。）

fluorescent 螢光的

My father usually wears a fluorescent green T-shirt when he goes jogging.（我爸通常會穿一件螢光綠的T恤去慢跑。）

學會這些形容詞後，下次要描述顏色時，相信就能更精準地描述出顏色的深淺或明暗囉！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈深深淺淺的顏色，英文怎麼形容？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航