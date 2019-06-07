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2019/06/07, 生活
暗紅色、淺藍色、螢光綠，這些顏色的明暗變化英文怎麼說？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像
我們想讓你知道的是
你知道英文這些明暗深淺變化等，英文會如何形容嗎？跟著希平方一起來認識一下吧！
唸給你聽
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看完影片後，相信大家對色彩也更有概念了！我們的世界色彩繽紛，除了有純粹的紅色、藍色、綠色......等，顏色也有深有淺、有暗有亮。你知道英文這些明暗深淺變化等，英文會如何形容嗎？跟著希平方一起來認識一下吧！
形容深暗的顏色
- dark 深色的
Dark有「昏暗、黑暗」的意思，後面加上顏色表示這個顏色相當接近黑色。例如：
My brother bought a dark blue suit for the interview.（我弟弟為了面試買了一套深藍色西裝。）
- deep 深色的
Deep有「深、深切、低沉」的意思，後面加上顏色時，指這個顏色很深、很接近黑色。常用在覺得這個顏色看起來很吸引人的時候。例如：
I was mesmerized by the beautiful deep blue ocean.（我被那片美麗的湛藍海水給迷住了。）
- dull 暗的、不明亮的
Dull有「枯燥、陰暗」的意思，也可以用來形容比較暗或不明亮的顏色。例如：
Blood in the veins is dull red in color.（靜脈的血是暗紅色的。）
形容淡淺的顏色
- light 淡的、淺的
Light有「輕、薄」的意思，也可以用來形容一個顏色是淡的、淺的。例如：
They decided to paint their bedroom walls light blue.（他們決定要將臥室牆壁漆成淡藍色。）
- pale 很淡的、很淺的
Pale有「白、蒼白」的意思，也可以用來表示某個顏色很淺（比light更淺）。例如：
Sam has beautiful pale blue eyes, just like his mother.（Sam有雙美麗的淺藍色眼睛，就跟他媽媽一樣。）
形容鮮豔、明亮的顏色
- bright 鮮豔的、明亮的
Bright除了可以用來表示「明亮的、光亮的」，也可以用來形容色彩很鮮艷、明亮。例如：
Miranda prefers bright red to dark red lipsticks.（比起深紅色，Miranda更喜歡鮮紅色的口紅。）
- brilliant 鮮豔的、明亮的
Brilliant除了可以用來表示「傑出的、才華洋溢的」，也可以用來形容鮮豔的色彩。例如：
The sun sets in the west, turning the sky brilliant orange and red.（夕陽西下，將天空染成一片明亮的橘紅色。）
- fluorescent 螢光的
My father usually wears a fluorescent green T-shirt when he goes jogging.（我爸通常會穿一件螢光綠的T恤去慢跑。）
學會這些形容詞後，下次要描述顏色時，相信就能更精準地描述出顏色的深淺或明暗囉！
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈深深淺淺的顏色，英文怎麼形容？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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