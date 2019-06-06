路透社：美擬對台軍售M1A2戰車與大批飛彈，此舉可能激怒北京

（中央社）4位熟知協商內情的人士透露，美國準備銷售108輛M1A2艾布蘭戰車與其他武器給台灣，價值逾20億美元（台幣約626億元）。美國與中國的貿易戰越演越烈之際，此舉可能激怒北京當局。

《路透社》獨家報導，這4位因未獲授權談論此事而要求匿名的人士說，美國行政部門已經非正式知會國會這項軍售案。

其中3位人士說，這項軍售案包括108輛通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾布蘭戰車（Abrams），價值約20億美元，加上大批反戰車和防空飛彈，總計約達26.51億美元（台幣約830億元）。

美國是台灣的主要軍備供應國，台灣多來年一直有意更新現有美製戰車，包括M60巴頓戰車（Patton）。

蔡英文總統3月間曾表示，面對中國的軍事壓力，台灣向美國提出新軍購要求以增強防禦能力，已獲得美方正面回應。

美國國務院發言人則表示，在正式知會國會前，美國政府不會評論或證實可能進行或尚待決定的軍售案。

據兩位消息人士說，行政部門知會國會的對台軍售案內容還包括各種反戰車飛彈，其中有409枚雷神公司（Raytheon Co）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）製造的標槍飛彈（Javelin），價值1億2900萬美元。

其中一位人士說，此外，還有1240枚拖式（Tow）反戰車飛彈，價值2億9900萬美元，以及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger），價值2億2300萬美元。

美國總統川普的政府去年修訂軍備出口政策，擴大出售軍備給盟國，原因是這將有助美國的國防工業，並創造更多工作機會。

這項新政策的推手之一是川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro），他對中國持鷹派立場，3月間投書《紐約時報》時，就曾提及可能出售艾布蘭戰車給台灣。當時川普正準備前往俄亥俄州利馬市（Lima）生產這型戰車的工廠參觀。

通用動力公司執行長諾瓦柯維奇（Phebe Novakovic）4月曾表示，在產量最低的時候，美國陸軍每個月只由這座工廠接收一輛戰車，但「今年底我們將會每個月生產30輛戰車」，部分原因是有國際訂單。

關於M1A2艾布蘭戰車

製造公司：通用動力地面系統公司

行進速度：66.8公里/小時

最大行程：426公里

裝甲：查布漢裝甲（陶瓷、塑膠、鈦合金、衰變鈾）

主要武器：120毫米44倍徑M256A1滑膛炮（A2備彈42發）

輔助武器： 12.7毫米白朗寧M2重機槍 ×1（車長塔）（備彈900發） 7.62毫米M240通用機槍 ×2（裝填手、同軸）（備彈10400發）

戰車成員：4人（車長、炮手、裝填手、駕駛）

造價：860萬美元／輛

國防部證實提出發價書，駐美代表：尚未獲確認

外交部發言人李憲章今天對此回應表示，台美關係緊密友好，美國川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申台灣關係法，美方並已3度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

國防部發布新聞稿表示，有關這4項軍購案，國防部已提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。

根據2017年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。

駐美代表高碩泰今天與媒體茶敘被問到此事時表示，對這則消息還沒有掌握。但美方基於《台灣關係法》與「六項保證」承諾，以符合中華民國台灣全面防衛概念架構，提供台灣所需防衛性武器，台灣作為在自由開放印太區域負責任角色，對於能充實國防戰力的措施都予以歡迎。

但他也強調，在消息尚未獲得充分確認前，對特定項目與軍品不做討論。

高碩泰也談到近來台美高層往來頻繁現況表示，台美關係基於互信、共同價值理念與利益，是長久、永續性發展，在各個面向透過務實、穩健、互信、零意外的情況下達成共同目標。非常歡迎台美的交往層級得到具體提升，透過常態性、定期性交流，針對各項議題廣泛交流溝通，能避免不必要的誤判誤解。

《經濟日報》報導，《彭博資訊》報導，美國一位知情官員透露，這項軍售案不包括仍在國務院和五角大樓評估中的F-16戰鬥機。

今年3月，川普政府默許台灣購買洛克希德馬丁公司所產60多架F-16戰鬥機的要求，中國就曾提出強烈抗議。中國外交部發言人耿爽當時表示：「中方堅決反對美售台武器的立場是一貫的，也是堅定的，已就此向美方提出嚴正交涉。我們敦促美方充分認識到有關問題的高度敏感性和嚴重的危害性。」

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核稿編輯：楊士範



