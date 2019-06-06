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2019/06/06, 生活
【插畫】吃肉粽和「送肉粽」，可是完全不一樣的事
10 Seconds Class - 10秒鐘教室
我們想讓你知道的是
送肉粽又稱「送吊剎」，是台灣用以超度上吊而亡的人的喪葬習俗，會有這個名稱，是因為稱呼「吊死鬼」對亡者不敬，所以用型態相似的「懸吊著的肉粽」作為代稱。
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端午節的時候，人們都會想到要吃粽子，但傳統習俗中的「送肉粽」可就不是那一回事。
送肉粽又稱「送吊剎」，是台灣用以超度上吊而亡的人的喪葬習俗，會有這個名稱，是因為稱呼「吊死鬼」對亡者不敬，所以用型態相似的「懸吊著的肉粽」作為代稱。
此外，因為傳統上認為上吊者的怨氣最重，甚至可能波及他人，所以在「送肉粽」的儀式中，會將亡者的相關物品送往海邊燒掉，將亡者的怨恨與痛苦送走。首先，廟宇會規劃路線、時間地點後提前公告，並在當日通知里民，這時候家家戶戶需要待在家緊閉門窗，並貼上符咒。
「送肉粽」的儀式通常會以跳鍾馗開場，邊放鞭炮邊帶領隊伍往海邊前進，隊伍的尾端也會有拿掃把的人把煞氣「掃掉」，期間任何撞見隊伍的人都要跟著走完全程，以表示對亡者的尊敬。
直到今天，送肉粽的習俗在台灣鄉間還是有在進行，面對這樣的儀式其實也不需要恐懼，只要抱著尊敬的心，冥冥之中，自然會有庇佑。
本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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