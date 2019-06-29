十字韌帶撕裂傷之後，運動員還能重回賽場上嗎？

文：好痛痛、林妍汝物理治療師

對於打籃球、打排球這些需要大量跑跳運動的人來說，十字韌帶斷裂是最大的夢魘之一。現在我們大多知道有良好的手術後復健，可以大大提升復原後的活動能力，但這樣就夠了嗎？

十字韌帶撕裂傷的風險

首先我們要來瞭解一下跑跳類型的運動中，增加十字韌帶受傷風險的因子有哪些，我們會更容易知道如何預防，以及復健後如何避免下次傷害。

肌力

如果肌力不足，在落地的過程中會無法穩定下肢的關節們，而膝蓋中間的十字韌帶為了拉住你的大腿骨頭（股骨）和小腿骨頭（脛骨），可能會承受過大的力量。

但肌肉並不是越大越好，還要能夠在對的時間出力才行，常見的問題是屁股的臀中肌以及大腿後側的膕旁肌群，沒有在跳躍落地時正確的幫助緩衝，或是有些肌群根本失能使不上力，這些都會增加下肢運動傷害的風險。

動作模式

所謂動作模式，包含了你動作過程中肌肉如何出力、有沒有在對的時間出力、採用什麼樣的姿勢等等。最常見的跳躍落地問題就是膝蓋往內夾，我們稱作膝蓋外翻，因為相對於膝蓋，你的小腿往外翻出去了，同時容易造成膝關節過度扭轉。運動的過程中，膝蓋內夾會增加十字韌帶撕裂傷、半月軟骨板磨損或破裂的風險。

而動作模式常和你的關節活動度、肌力、柔軟度、運動習慣、本體感覺都有關係，是一個統合性的問題。

本體感覺

我們的關節、肌肉、肌腱裡面有很多感覺接受器，讓你閉著眼睛也能知道身體肢體的位置在哪裡，同時這些感覺受器被拉扯或壓縮的時候，會送出訊號讓身體本能去調節肌肉的力量。

舉個例子，當你單腳站立時，你腳踝附近的肌肉、甚至膝蓋和髖關節附近的肌肉，都會因為不平衡所造成的壓力去本能調節肌肉來穩定。運動時落地也是一樣的道理，有好的本體感覺，可以讓你的肌肉快速、正確的調整來舒緩衝力，並且避免出現危險的姿勢。

最快速測驗下肢本體感覺的方法，就是閉眼單腳站在枕頭上，讓本體感覺去微調枕頭帶來的不穩定。相信我，這很難。

十字韌帶撕裂傷的手術後復健

一般來說十字韌帶撕裂傷的手術後復健，是為了要讓你能夠恢復正常生活的功能。因此復健過程包括消腫、恢復關節活動角度、重建肌力。但是這樣對於運動族群來說並不足以回到訓練、回到賽場上，因為他們要應付比一般生活更高強度的動作與衝擊。

所以首先我們必須喚醒沈睡的肌群們，最常失能而被代償的肌肉，有核心肌群和臀部的肌群們。對我來說Redcord是一個挺不錯的喚醒失能肌群的治療方法，因為它可以透過不同的懸吊角度和動作角度，關閉代償的肌肉，要求大腦喚出原本罷工的肌肉。

照片由安德復復健專科診所提供 Redcord紅繩懸吊系統，照片由安德復復健專科診所提供

有好的關節活動角度、也喚醒了肌肉後，接下來我們要做的是建立好的本體感覺與動作模式，矯正掉過去錯誤的習慣。這邊開始就是非常客製化的運動治療過程，會依照不同的狀況使用不同的器材與治療方式。除了Redcord以外，我也常使用平衡墊和Huber來訓練本體感覺，並且搭配功能性訓練像是深蹲、弓步等來鍛鍊動作模式，減少膝關節未來出現危險姿勢的可能性。

照片由安德復復健專科診所提供 Huber訓練機，照片由安德復復健專科診所提供

在經過良好的物理治療和動作矯正後，可以去找一位專業的教練教你強度更高的肌力與體能訓練，為回到場上前做最好的準備。

當然還是祝大家最好不要遇到運動傷害，運動應該是一件開心、健康的事，只是有許多重要的知識是你不能忽略的，也歡迎找物理治療師諮詢專業的建議。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航