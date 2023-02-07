中國頂級富豪求自保「潤」入新加坡，灑幣消費不手軟
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一名知情會計師告訴《法新社》，中國富豪擔心中共施加壓力，甚至以低價接管他們的事業，「移居新加坡是要確保家族財產的安全，而且還可以享用好幾代」。中國和美國之間的政治緊張關係加深了一些中國富人移居海外的渴望。新加坡很靈活地處理與美、中的關係，一邊與美國維持密切安全合作，一邊與中國保有穩健貿易往來。
（中央社）一些超級有錢的中國家庭發現中國共產黨看待他們的眼光愈來愈充滿質疑，為了保住財產，他們開始湧入新加坡。
北京當局近期接連打壓科技巨富和逃稅名人，加上長達3年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零措施，已促使許多中國富人向外尋找安全避風港。
熟知內情的人告訴《法新社》，中國一些頂級富人擔心財產不保，已開始預訂前往新加坡的機票。對這些準備移居的富豪來說，這個重要的亞洲金融中心切合他們所有的需求。
新加坡過去60年都由同一政黨執政，法律也禁止罷工和街頭抗議，稅率相對低，人口又以華人為多。
在新加坡，可以明顯感覺到有一群近期才抵達的中國人，其中有些入住聖淘沙（Sentosa Island）可坐賞海濱景觀的豪宅，島上還有一座主題樂園、一間賭場和一家著名高爾夫俱樂部。
移民諮詢公司愛慕斯（AIMS）總裁鍾貴添說：「很難想像他們花錢的方式，很瘋狂。」
他回憶有一次參加客戶舉辦的派對，現場開了一瓶珍稀的日本「山崎55年」威士忌來喝，價值約為80萬美元（約新台幣2400萬元）。
鍾貴添的公司也協助客戶尋找豪華公寓、聘僱司機、替孩子報名進入私校，還曾為客戶買了價值6萬1000美元的雪茄。
這些才剛移居新加坡的中國人開著勞斯萊斯和賓利，經常出入頂級高爾夫俱樂部，例如高檔的聖淘沙高爾夫俱樂部，外籍會員必須支付67萬美元年費才得以使用。
專門提供高爾夫相關諮詢的顧問公司Blazon管理主任張班尼（Benny Teo，音譯）說：「其中許多是中國年輕人，穿著設計名家的時髦服飾，通常自成一個圈子，聚在一起吃飯，這也沒什麼奇怪。」
中國政府近期大動作打壓，讓中國頂級富豪感到坐立難安。移居新加坡，使北京當局管不著他們的財產。
亞洲最知名企業家之一馬雲創辦的螞蟻集團原定於2020年11月在上海、香港上市，卻遭中國監管機關突然喊停，估計馬雲大約損失了250億美元。
一名知情會計師告訴《法新社》，其他中國富豪也擔心中共施加類似壓力，或甚至以低價接管他們的事業，「移居新加坡是要確保家族財產的安全，而且還可以享用好幾代」。
另一名業界消息人士透露，這些中國人愈來愈將新加坡視為真正的家，而不只是備案，曾有客戶對他說：「至少我在這裡的時候，知道我的錢屬於我。」
中國最大火鍋連鎖品牌「海底撈」創辦人之一近期在新加坡成立了所謂「家族辦公室」，即專為個人和組織資產服務的財富管理公司。
新加坡金融管理局估計，家族辦公室的數量已從2020年的400間激增到2021年的700間。
法律事務所Dentons Rodyk的私人財產暨家族辦公室事務共同負責人劉家銘估算，截至2022年底，有1500間家族辦公室成立。他說：「如果截至2022年底的總數顯示有1/2新成立的家族辦公室來自中國，我也不覺得意外。」
分析師認為，即使中國已放棄嚴格的COVID-19清零政策和限制措施，富人仍會持續外移。
中國和美國之間的政治緊張關係加深了一些中國富人移居海外的渴望。聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）的區域經濟學者宋誠煥說，新加坡是可以讓頂級富豪做生意的「非常方便的中立地帶」。
新加坡很靈活地處理與美、中的關係，一邊與美國維持密切安全合作，一邊與中國保有穩健貿易往來。
劉家銘說：「媒體對有錢名人在新加坡設立家族辦公室的關注，讓外界把目光放在我們這個小島上，也激起了他們的興趣。心想如果全世界的有錢人都聚在新加坡，我為什麼不去？」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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