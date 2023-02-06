誠品24小時書店誰出線？松菸店具夜文化、大巨蛋優勢
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誠品2020年起陸續關閉敦南店、SOGO忠孝店，去年12月3日起營運的「誠品生活捷運敦化店」打造近300坪的品牌廊道，也是誠品重返東區的指標據點，且鄰近大巨蛋，將與誠品松菸連成一線。
（中央社）誠品信義店將於年底熄燈，該由哪間據點接棒24小時書店使命，誠品尚在研議中；不過，松菸文創園區去年首度嘗試夜間營運，加上大巨蛋力拚年底試營運，都為松菸誠品不打烊提供加分條件。
1989年創立的誠品敦南店，是全世界首家24小時營運的書店，曾被CNN評選為「全球最酷書店」，獲得眾多國際媒體關注；隨著敦南店熄燈，24小時書店的任務由信義店接棒，當時誠品董事長吳旻潔就曾表示，「只要誠品存在這個時空，一定會讓台灣擁有一家24小時書店，這是我們對台灣土地、社會的重要承諾。」
然而因房東統一集團確認收回建物不再續租，誠品信義店已確定將於12月租約到期熄燈，24小時書店會轉移至誠品哪間據點，備受市場關注。
回顧誠品當時在決策24小時書店的歷程，網路票選是由台中勤美店奪得最高票，誠品幾經考量後，在台北南西店、信義店兩館做選擇，最後因交通、面積、業態與內容4個面向，由信義店出線。
儘管松菸店當時並未納入決選，但松菸店如今條件已與當時不同。
擁有85年歷史的松山菸廠，在11年前轉型為松山文創園區，去年夏天首度嘗試夜間營運，延長至晚間10時，不同以往的嶄新夜生活體驗，深受民眾喜愛；而今年元宵節松菸也成為2023台灣燈會展區，搭配即將完工營運的台北大巨蛋，將為疫後蕭條的東區注入新的生命力。
台北大巨蛋朝今年底試營運目標邁進，承租超過4.2萬坪面積的大巨蛋SOGO，也有望在年底開幕，將是台北市量體最大、最新的購物中心，將為松菸園區注入新生命與人潮。
誠品2020年起陸續關閉敦南店、SOGO忠孝店，去年12月3日起營運的「誠品生活捷運敦化店」打造近300坪的品牌廊道，也是誠品重返東區的指標據點，且鄰近大巨蛋，將與誠品松菸連成一線。
誠品松菸店去年也首度舉辦夜暮派對，以「松菸夜未眠」為主題，邀請民眾體驗松菸夜文化，因此市場猜測接棒24小時書店的可能性很大；但據了解，誠品內部仍為不同據點成為不打烊書店的條件盤點研議中，並未正式拍板。
此外，誠品展望今年，除了將陸續結束台北車站K區地下街經營權、信義大店營運，但也同時開展新店、台中等大型據點，而東南亞首家誠品在馬來西亞吉隆坡開出後，在當地市場掀起熱烈迴響。
誠品今、明年將在台灣陸續新開的大據點，包括占地1.9萬坪、最大規模的新店裕隆城店，預計今年下半年開幕；另有占地7500坪，同樣將在今年下半年開業的台中七期店，以及2024年第4季開幕、占地6000坪的台南碳佐麻里店。
而誠品目前在香港已拓展至16家據點，包括3家大型店及社區據點，今年也持續努力在香港拓展。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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