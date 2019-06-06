【全文】普悠瑪出軌案：為何除了司機員，還有2人遭過失致死罪起訴？

台鐵6432車次普悠瑪列車在去（2018）年10月21日在宜蘭新馬站前出軌翻覆，造成18死兩百多傷，宜蘭地檢署歷經228天追查，今（6）日偵結，將涉案的司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度總所所長吳榮欽等三人依「業務過失致死」等罪嫌提起公訴。

宜蘭地方檢察署新聞稿指出，經釐清後的肇事原因為：

一、 事故列車超速行駛、ATP遭關閉及ATP遠端監視系統未連線為肇事累積原因

地檢署認為，肇事之主要原因，係事故路段即新馬站彎道之速限僅75km/h，惟事故列車卻超速以近2倍之140km/h高速行駛，以致在行經該彎道時出軌翻覆造成多人死傷；又ATP遭司機員關閉而未作動，及台鐵局ATP遠端監視系統未連線等因素，亦為本案事故發生之原因。檢察官就各累積原因，認被告尤振仲、柳燦煌及吳榮欽涉犯2019年5月29日修正公布之《刑法》第276條「過失致人於死」等罪嫌。

二、事故列車之空壓機強制停止非肇事原因

地檢署指出，事故列車於行車過程雖有空壓機（即空氣壓縮機Main Compressor，又稱主風泵）強制停止，使動力空氣源減少之情形，惟此強制停止係為避免空壓機過熱而自發停止之安全設計，若手動重置駕駛室內後方配電盤之BOUN開關，空壓機即可重新啟動，而空壓機強制停止係造成列車減速，並不會產生列車加速之肇事情形，故空壓機停止與本件事故無因果關係。

而關於刑事責任， 地檢署則說明如下：

一、列車司機員即被告尤振仲，違反規定關閉ATP且超高速行駛

造成本件重大傷亡事故被告尤振仲為事故列車之司機員，於案發當日16:17:55，在宜蘭縣大里站與大溪站間，違反臺鐵局規定擅自關閉ATP，使事故列車失去ATP自動保護功能後，被告尤振仲不僅未即時向行車調度員通報，且未依規定於下一站（即頭城站）重新啟動ATP，其後列車又停靠宜蘭站、羅東站，被告尤振仲仍未利用停站期間重啟ATP，一再錯過列車重新啟動ATP自動保護功能之機會。

又竟於16:44:52自羅東站發車後，即推拉電門至140km/h之列車極速電位，使列車持續以139至142km/h之高速行駛，於16:49:20列車通過K88+910肇事前路段時，復未理會該路段速限75km/h 之標示規定，未降低列車行駛速度，在列車ATP遭關閉及缺乏ATP遠端監視系統管控之情形下，事故列車於16:49:27在新馬站月台前之彎道，以141km/h之高速出軌而翻覆，釀成本件重大傷亡事故。

二、被告柳燦煌疏未將ATP遠端監視系統列入驗收程序，致台鐵局就供應商日本車輛製造株式會社（下稱日車公司）未將ATP遠端監視系統連接乾接點因而系統未作動乙情疏於檢測，造成本件重大傷亡事故

2007年6月15日在宜蘭縣大里站至龜山站間，發生列車司機員不當操作ATP之冒進號誌事故，造成5死17人傷事件（下稱大里事件，該司機員經台灣高等法院以96年度交上訴字第204號判處有期徒刑1年8月確定），台鐵局為強化ATP系統未開機之即時預警系統，避免大里事件再次發生，乃於2009年6月9日以總價新台幣1800萬元發包「環島鐵路整體系統安全提昇計畫（ATP隔離開關增設遠端監視系統）」，並於2010年5月27日正式啟用。

本件台鐵局傾斜式電聯車（下稱本案電聯車）巨額採購案，於2010年12月30日由日本住友商事株式會社（Sumitomo Corporation，下稱日商住友公司）得標，並指定製造商即日車公司為供應商。

被告柳燦煌於擔任台鐵局機務處副處長時，負責召集本案電聯車技術資料檢討會議、審定日車公司擬制之測試計畫書及其分冊編訂之測試程序書等資料，供台鐵局人員本案電聯車（共計136輛）進行「驗收測試」程序，詎其疏未將ATP遠端監視系統列入驗收檢查項目，致台鐵局未能檢驗、測試出日車公司交付列車之ATP遠端監視系統未連接乾接點且未作動（立約商等公司是否涉有刑責部分，另簽分偵辦），使本案電聯車（共計136輛，包括事故列車）在未符合規範之情況下投入營運，在本案事故發生之時，ATP遠端監視系統失能，無法即時發現被告尤振仲擅自關閉列車ATP，亦為本件重大傷亡事故之原因。

三、被告吳榮欽疏驗收時及ATP遠端監視系統建置後，均未注意所轄之該系統均未作動，終造成本件重大傷亡事故

被告吳榮欽自2010年11月25日起擔任台鐵局綜合調度所所長，又兼為本案電聯車試車小組成員，本應於試車測試期間，就其所掌管之設備即ATP遠端監視系統是否確實運作進行測試、或於試運轉時予以監視，詎疏於注意，除未於測試檢討報告會議、試運轉測試前置作業等各檢討會議，將所轄ATP遠端 監視系統是否合乎電聯車購車規範列入缺失改善研討項目；又自2014年至2018年案發前為止，累計司機員線上通報本案電聯車有6百餘筆ATP故障紀錄，竟對調度臺ATP遠端監視系統未因此發出警示聲響之失誤，始終未予聞問，使ATP遠端監視系統雖已建置卻形同虛設，終造成本件重大傷亡事故，其管理ATP遠端監視系統顯有過失。

不過對於歷任台鐵局長的范植谷、周永暉、鹿潔身等人，檢方認為，他們已盡其例行管理、監督之責，縱然有行政疏失，也難以因司機員行車當下個人恣意關閉ATP及超速作為，共同負本案罪責。

對此，尤振仲透過律師表示，會坦然面對，也承諾會對外說明，但今天不會對此有相關回應，台鐵也表示收到相關資料之後，會再對外說明。

《中國時報》報導，台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，社會大眾都知道尤振仲是邊開車邊修車，他也是非常盡力地想完成運輸任務，最後卻被這麼嚴重的罪名起訴，而負責普悠瑪列車驗收案的范植谷卻沒有被起訴，認為起訴結果非常不合理。

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普悠瑪列車翻覆事故大事紀

2018年10月1日，台鐵6432車次普悠瑪列車在宜蘭新馬站附近出軌，造成18死267傷

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10月24日，政院調查指出，ATP自大溪站就沒有運作，且司機有告知ATP關閉

10月27日，調查小組訪談司機員尤振仲等12人，指出事故不單是個人問題，調查方向須擴大

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12月28日，交通部及台鐵通過對范植谷、周永暉、鹿潔身3名前任台鐵局長及17名台鐵現任主管懲處案

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核稿編輯：楊士範