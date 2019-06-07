我曾經自認是個中國人，直到我考上北一女的人社班

文：鄭伃倢

我曾經是一個中國控。

說是中國控可能也不完全正確，更準確的說，我曾經認為我是中國人。家庭背景和教育，使我從小沐浴在中國的光輝底下。我的父親是台商，動輒到中國出差，時不時帶回一些簡體字的故事書回家。除了早早就認得、會寫簡體字之外，書裡有時會夾帶中國思想，很大程度上影響我對中國的認知。

相較於濁水溪，長江黃河對小時候的我而言更有共鳴。我背唐詩、學習書法，充分感受著自己沸騰的中華血脈。加上我的家教老師也相當欽慕中國文化，因此有將近十年的時間，我不間斷的和他討論中國的河山是如何美好、中國人是如何友善、中共是如何有魄力，以至於敢跟美國為主的西方文化抗衡。那時我深信我看的比大多數人清楚也更現實，因為我的思想，是透過一次又一次的談話討論建立的，我相信那是真理。

很顯然，現在的我立場不同以往。但身為一個擺盪於極端政治光譜兩側的人，我想要試著和不同立場的人描繪兩邊的世界。雙方的價值我都曾經堅定不移地相信，取決於重視的議題和角度不同。近來看到許多網路上的爭執，彷彿把不同陣營的人深深劃了一條鴻溝，在總統大選之前、在六四三十週年紀念過後，我希望大家可以放下哪怕一秒的防備，去想像另一邊的世界。因為很多事情的溝通無效，其實是建立在彼此的認知根本不同。

韓國瑜造勢大會那天，我們家親戚一票人組隊上凱道，其中包括我媽，我爸則是待在家裡看轉播。我不太能理解支持韓國瑜的想法，畢竟在我的同溫層裡，觸目所及都是他的缺點，但我很想知道我父母贊同的點，於是在我不斷強調「絕無吵架之意」、「我不會反駁」、「但我很想聽聽你們的說法」之後，我爸吐出了一些心聲：

韓國瑜至少不像個政客。

蔡英文把你媽的年金砍了，但韓國瑜不支持年金改革，他說契約不應該在退休後溯及既往。

中國是一黨專政沒錯，但他們人那麼多，不這樣要怎麼管理。

我必須承認在前面的部分，一開始我確實還是懷揣怒氣。但聽到最後一句話，我突然想起我很久以前，不斷向身邊人散布的「中統台」論調，以及當時堅定的愛中國思想。

Photo Credit：AP／達志影像

從認同中國的家，走進「中國可能很壞」的辯論教室

在我家，要認同中國非常簡單。

前面說到我爸是台商，凌駕於所有議題之上，我們家的經濟切實受惠於中國，我媽是軍公教，是個鐵藍，而藍黨向來與中國交好，我的家教老師不間斷的和我傳遞了將近十年中國如何好的論調，而我自己也很喜歡傳統中國文化（大學時我甚至加入了戲曲社團，這個部分到現在都還影響著我），加上我長期流連於各種中國媒體上，和中國人交流所得到的友好感受。

從國中開始，我就大量的閱讀中國網路小說或收看中國節目，當時不懂何謂文化侵蝕的概念，但在資訊接收的過程中，我和他們的網路文化接軌，懂得比一般人更多的中國流行詞彙和時事梗，甚至超越我對台灣的熟悉程度。

在這種情況下，要我如何不喜歡中國？

曾經因為年紀尚小的關係，我能接觸到的面向和深度都有限。香港人政治受到壓迫、東北煤炭廠汙染環境、農村強制拆遷都和我無關，我不了解，也不需要討論，因為我的生活環境不需要觸碰這些。我只能實際感受到前言所說的正向刺激，甚至一度認為很多數據都是西方媒體造謠抹黑中國，因為中國崛起的太快，長期偏向歐美的世界觀受到威脅，所以歐美要打壓亞洲。

對，那時候的中國對我來說代表亞洲，而身為亞洲人，我不甘看見我們的文化始終低人一等。

這些想法持續了很久，直到我考上北一女的人社班。

考人社班一開始是出於一種虛榮，恰逢我剛從澳洲遊學一個月回來，學會如何對自己的論點侃侃而談，因此雖然並不是真的很關心社會，我還是進入了人社班。也因此，我忽然要學會分析時勢和辯論立場，被要求要擁有自己的觀點——當時我甚至不清楚觀點這件事情——思維要拔高到菁英教育應該有的高度。

人社班討論各方面議題，像是死刑、通姦除罪化、課綱微調……大多數正反兩方都振振有詞，我接受很多不同的觀點，但唯有「中國可能很壞」的這個念頭，我始終不願意接受。過去人生17年，我都活在中國思想下，一夕之間突然被否定這件事情，要我摧毀過去所有的認知，翻轉所有熟悉的一切，我感到無所適從。就好像《楚門的世界》裡，楚門突然發現自己其實是活在一齣真人秀那樣不知所措。因為那個時候，我真的認為自己是中國人。

這不是一種選擇，這是一種教育，是很自然的認同。

但我無罪嗎？

Photo Credit: AP／達志影像 Students occupy the Legislative Yuan on Mar. 28, 2014.

我過去深信中國，所以接受另一邊資訊時的衝擊才會那麼大

高中三年的教育並非沒有成效，主動或被動的，我接觸到很多過去從來沒有想過的知識，以至於即使是堅固的中國堡壘，也產生了動搖。

我看余秋雨的《文化苦旅》，欽慕三峽大壩，但它同樣淹沒了眾多諸如張飛廟、屈原祠等等的古蹟，也破壞了千餘種動植物的棲地，它真的如此偉大嗎？中共確實有效率的推行政令，但那些政令的背後，是廣泛禁止文學與影視的創作自由、將少數民族與異己關進再教育營改造、或是大規模監視人民生活，進行資訊審查和評分。如果政令扭曲卻勢不可擋，那效率本身還是好事嗎？中國人民和我們友善的交流，是基於我們是他們的「同胞」嗎？我們真的是他們的同胞嗎？

大學以來，我在同溫層、在社群媒體、在各國的新聞拼命汲取知識，也了解越來越多中國的黑暗面。誠實的說，它並不牴觸我過去的認知，我們家依然經濟受惠，我依然喜歡中國文化，但在美好的表象背後，是無數受到壓迫卻無處發聲的香港、西藏、新疆人；是被蒙在鼓裡，甚至不知道為什麼六月四號所有彈幕網站關閉的中國人；是我們政府體制就是不同，我們可以選出我們的總統，而他們不能的事實。越脫離中國文化，越遠離因愛之名而拒絕資訊，我越發現自己不是中國人。

因為我過去如此深信中國，所以當我接受到另一邊的資訊，衝擊才如此劇烈。

Photo Credit: 中央社

了解對方的觀點，就不會稱人為「腦粉」

我理解，很多上一代的人相信的價值，像是家庭倫理、經濟至上等等，不是沒有他的道理的。天然統世代，兩岸議題是時代背景而不是一種爭議，不要上一代要關心的優先順序裡。加上時代的變遷越來越快速，天然獨世代出現的新概念席捲而來，而天然統世代已經擁有自己習慣的觀念，要變更，在沒有外力的情況下，靠自己是非常困難的事情。

但，這並不代表所有的事情就能用「教育如此」簡單的解決了。我們時常固守在自己的思維誤區，不願意踏出舒適圈，但這會帶來許多盲點，會蒙蔽我們本來可以多方向思考的腦袋。尤其這個年代社群媒體的演算法固化了我們社群的緊密性，使得跨越變成更加困難的一件事。

但我們依然要強迫自己去學習不同的觀點，台灣的局勢已然來到交岔路口，各種議題激烈辯論，如果你支持某一方觀點，就要能夠說出你的邏輯，提出自己支持的理由，否則就是毫無建設性的吵架，對溝通或是思考，一點幫助也沒有，只會造成無意義的矛盾衝突和互相鄙視。

我曾經是深藍，後來偏向泛綠，近來在不間斷的對立中，我開始嘗試了解我媽媽對於年金改革的觀點。她是誠實的利己主義，因為她的利益受到侵犯，她要爭取回來，這是本性，我雖然不認同，但我可以理解，因此我不會稱我媽是「無腦韓粉」。許多人在溝通之前，就已經揚起「我要說服你」的旗幟，事實上，溝通應該是聽者安靜聽、說者溫柔說的模式，談話才能有效的進行下去。

2020之前，願大家都能踏出去思考和溝通，價值不只在於手中的一票，更在於互相尊重與理解。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航