【大人學】35歲不結婚，如何在親朋好友的眼中活得自在一點？

文：張國洋

最近有個讀友問了我一個煩惱。問題大概是這樣的：

這確實是一個常常被女生問到的問題。只是關於這個問題，我想分兩個面向來回答。

一、「認識另一半」、「結婚」是兩件事

很多人會覺得，結婚有最佳的時間點。

但我覺得結婚的關鍵不是時間，而是有沒有碰到對的人。

換言之，30歲也好、40歲也好，沒結婚不表示你錯過了什麼、不表示你過期了、也不表示你就該停止戀愛。「認識另一半」本來就是一個不管你到幾歲，都值得繼續嘗試的事情。畢竟我們人之所以為人，就是會希望能找到另一個能跟我們靈魂有所共鳴的他者。

這個人，能讓我們生活中的喜怒哀樂有人分享，哪怕就是一個單純可以說話、可以出門吃飯、可以一起看電視、可以承接情緒的對象也都很好。這樣的對象有了，結婚也好、不結婚也好，其實反而是其次了。但這樣的對象，那怕到了80歲，也不表示需要停止追尋。畢竟每個人都需要在生命中被接納、被理解、被關注，而且唯有如此，讓你的生命有另一個值得想關心的對象，生命活力才容易被激發。

所以不要被年齡給自我設限了，甚至我還建議，你應該盡量嘗試把自己拋入戀愛中。

不要害怕嘗試、別怕接觸人、也不要害怕被拒絕或是受傷。我常常說，戀愛其實是一段自我觀照的旅程。這旅程絕對不容易，我們在過程中都會碰壁、都會受傷、也會挫折。更常常會發現，有些人一開始還感覺不錯，但隨著後來越認識後，反而是越看越不順眼。這時候你才發現「啊，原來我人生在這些層面其實也很在意的啊」。

換言之，每一次的戀愛，無論成功或是失敗，其實都是了解自己的過程。你會發現自己的不足──可能無法承接住別人的需求、可能傷害了別人、也可能因此傷害了自己。而每次失敗，也都讓我們有機會思索自己的不足，思考自己的人生到底要什麼，並願意為此犧牲什麼。

一旦我們能因此清晰思考後，我們將會成長，我們將因此成熟、蛻變，並轉變圓融。最終，我們終將在這旅程中成為更好的自己。

所以，你可以不結婚，但請你千萬不要放棄為你自己人生好好活一次的機會。

二、到了一定年紀，不需要再勉強任何事情，包含自己、也包含友情

「周圍親友關切」確實常是很多女生的困擾。她們並沒有覺得自己的選擇不好，可是已婚朋友常露出那種「你將來就知道的」的眼神，總是讓她們慌亂。很多人不免常常自問：「我是不是也該隨意找個人嫁了呢？」

「你是否該結婚」這類主觀判定，我不想影響你。但如果你會被別人的關切造成心理不舒服，最好做一些相對應的處置。

我的建議，其實會讓很多人瞪大了眼：就是呢，如果這些身邊的朋友，真的很讓你困擾，不如……就換一批朋友吧！

這並不是賭氣，反而是出自一個「珍惜舊時友誼」的建議。

其實你想想，在成長的過程中，本來就有朋友靠近，有朋友疏遠了。以30歲以上的讀者而言，每個人都會有些國高中時期要好的朋友。當年可能一起去福利社、一起打球。女生的話，搞不好是一起手牽手去上廁所、甚至每天講哪個男生很帥的那種閨密。

長大了，你跟對方卻不知不覺中減少了往來。為什麼會這樣？因為你們生活的場域不同了、工作的環境不同了、工作的類型不同了、重視的議題不同了、甚至講得誇張點，你們其實本質上一切都不同了。比方說，畢業後，你可能出國念書，他可能留在台灣。當兩個人生活走在平行線上，下次見面時，真的不知道能談什麼。充其量也只能講些小時候回憶──哪個同學去了哪裡，當年某某事情你還記得嗎？之前暗戀的帥哥變成大叔了。然後兩人哈哈大笑一番。一邊笑、一邊按著眼角，搞不好你心裡也暗想著：「還是別太常出來了，不然兩人沒話說時，還真是尷尬……」

朋友這東西的麻煩就在於，離開了生活脈絡之後，疏遠反而是保持關係不變質的保護手段。

也因此，當朋友踏上不同的人生階段，就是一場生活變換對於距離調整的考驗。過去跟你要好的朋友，離開職場結了婚。慢慢她在意的話題就圍繞在老公與小孩身上。她害怕孤單，所以會千方百計鼓勵你跟隨腳步。你如果想跟隨，那當然很好，你們又會有相同的話題接續友誼。

如果你不結婚，慢慢的，兩人自然減少了共通話題。勉強見面，她除了聊自己生活，以及關心你的婚姻狀況外，就只有懷舊以及空白的沉默相伴。這對你或她都是負擔。甚至被過度關心下，你搞不好會講出造成衝突的話語。

如果你是重情的人，這狀況反而應該適度拉開距離。生活方式改變下，會自然而然讓我們跟一些人靠近（新工作會有新朋友）；生活環境改變下，我們自然也會跟一些人拉遠。這不是對錯的問題，甚至很多時候是必要之惡。

就因為你重視，所以你該保持點距離。讓距離拉出美感，也讓這段人際交往也可以走得更久一點。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航