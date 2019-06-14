《表演力》：荷莉貝瑞在《擁抱豔陽天》中的精彩演技示範

文：伊萬娜．查伯克（Ivana Chubbuck）

一個演員如果局限於內在感受，就常常會把他的表演內在化，這樣就不能啟動和調動自己或是觀眾；而當觀眾看到某人為了試著達到一個目的或者目標而極盡所能地戰勝痛苦時，他們就會被深深吸引，因為劇情是鮮活的、不可預知的：劇中人物採取行動帶來了某種風險，從而開始一段無法預期的旅程。演員僅僅做到真實是不夠的。演員的工作是做出各種選擇來引出令人興奮的結果。你可以用真實的油彩在畫布上繪畫，但如果最後的畫面並不引人入勝，那就沒有人願意去看它。

這個方法將教你如何運用你的創傷、痛苦、困擾、需求、渴望以及夢想來驅動你的角色達到目標。你將學到，角色生活中的障礙不應被默默接受，而是要以英雄的氣魄戰勝它們。換句話說，我的方法教演員如何「獲勝」。

2000多年前，亞里斯多德就將所有戲劇的核心定義為個體為了達到目標而進行的鬥爭。克服和戰勝人生中所有的困難和衝突，得以造就積極有力的人物。馬丁．路德（Martin Luther King Jr.）、霍金（StephenHawking）、蘇珊．安東尼（Susan B. Anthony）、吳爾芙（Virginia Woolf）、愛因斯坦（Albert Einstein）、貝多芬（Beethoven）、德蕾莎修女（MotherTeresa）和曼德拉（Nelson Mandela），他們都是在人生中戰勝了各種幾乎不可逾越的磨難而達到各自的目標。事實上，困難越巨大，這些人戰勝困難的激情就越強烈，獲得的成就或影響也就越深遠。假如他們沒能戰勝磨難取得非凡成功，那也是由他們自身的原因造成的。他們成為了不起的人物，正是由於遭受了諸多的挑戰。有的人努力戰勝逆境，而有的人則得過且過、逆來順受，顯然前者對於觀眾來說要有吸引力得多。一個人並非必須取得勝利才能成為勝利者──努力去取勝的就是勝利者，而失敗者卻接受失敗。

你對自己越瞭解，就越會成為好演員。你需要搞清楚，是什麼東西深深地影響你，讓你做出行動。下面的12項表演工具會幫助你直抵內心，敞開並探索自己，從而暴露並引導出那些潛藏在我們所有人內心的傑出的「魔鬼」。你的陰暗面、你的創傷、你的信仰、你看重的、你恐懼的、你的自我意志、讓你感到羞恥的或讓你引為自豪的，這些都是你作為一個演員可以使用的「顏料」。

這12項工具是：

Tool #1 總目標（overall objective）：你的角色在生活中最想得到的是什麼？找到你的角色在整個劇本中最想要的東西。

Tool #2 分場目標（scene objective）：在一場戲中你的人物想要得到的是什麼？這個目標統一於角色的總目標。

Tool #3 阻礙（obstacles）：明確物質、情感和精神方面的障礙，這些讓你的人物難以達到他／她的總目標或分場目標。

Tool #4 替代（substitution）：找一個你現實生活中的人物，用來代替某場戲中與你合作的演員，這個人物需要符合你的總目標和分場目標。例如，如果你的人物分場目標是「讓你愛上我」，那麼找一個你現實生活中的人，你真的迫不及待、不顧一切地、完完全全地想要得到這個人的愛。運用這種方法，你的表演能夠獲得所有的層次，它們來自於一個真實人物的真實需求。

Tool #5 內心視像（inner objects）：當你說到或聽到某個人物、場所、事物或事件時，你的腦海中出現的形象。

Tool #6 節拍單元和行動（beats and actions）：一個節拍單元就是一個主題。每次變換一個主題時，就要變換一個節拍單元。行動是小的目標，它們在每一個節拍單元中來構成分場目標，進而構成總目標。

Tool #7 背景事件（moment before）：一場戲開始之前（在導演喊「開始！」前）的事件，是你身體上的也是情感上的一個起始點。

Tool #8 場所和第四堵牆（place and fourth wall）：運用場所和第四堵牆，意味著借助你真實生活的某個場所，給角色的物質現實環境多數情況下是在舞臺、攝影棚、佈景、教室或外景中完成的層面，賦予一些相應的特徵。運用場所和第四堵牆可以創造出不同場景特徵，例如私密感、親密感、歷史感、安全感、真實感，讓場景產生意義。場所和第四堵牆必須對你就其他工具所做出的選擇有幫助，並與之相協同。

Tool #9 行為動作（doings）：操作道具就會產生行為動作。談話時梳理頭髮、繫鞋帶、喝水、吃東西、用刀砍等等，都是行為動作的例子。

Tool #10 內心獨白（inner monologue）：在你心裡進行的、不大聲說出來的對話。

Tool #11 既往情境（previous circumstances）：你的角色過去的經歷。它是生活經歷的累積，決定人物個性和行為表現的原因和特徵。把角色的既往情境個性化為自己的經歷，這樣你就可以真切而深入地理解角色的行為，成為角色，像角色一樣生活。

Tool #12 順其自然（let it go）：查伯克表演法的確需要演員運用智力，但它不是一套智力練習。這個方法是一種創造相當真實的人類行為的方法，得以創造出強有力的、去除雕飾的角色表演。為了充分再現自然的生活流動，保持一種自發的無意識狀態，你必須擺脫你頭腦中的理性枷鎖。為了達到這點，你必須信任你運用前面十一項工具所完成的工作，然後順其自然。

以上這12項表演工具可以為你打造一個堅實的基礎，讓你不斷呈現出原始、深刻、生動和有力的表演。

我和荷莉．貝瑞（Halle Berry）在《擁抱豔陽天》（Monster’s Ball）中的合作就是很好的例子，可以看到這套方法是如何生效的。下面我以一場重頭戲為例，向你簡要說明我們是如何運用我的表演方法中的一些元素的。在這場戲裡，我會告訴大家我們是如何運用劇本分析體系中的幾項表演工具的。請記住，我們在最後的表演中會使用到所有的12項工具，但要是在分解每一場戲時都運用全部的12項工具，會顯得非常繁瑣。所以，下面我們只運用幾項工具，來感受一下這個表演方法的效果多麼顯著。

《擁抱豔陽天》講述了一個極其令人心碎的故事。荷莉扮演的萊茜婭是一個悲劇性人物。我們必須要找到一種方式，讓荷莉（萊茜婭）不要成為她所處情境的一個受害者形象，從而不要被角色所遭受的多重悲慘命運所屈服。電影中令人心碎的故事，開始於萊茜婭帶著她的肥胖兒子最後一次看望他的父親（她的丈夫），而他作為死刑犯正等待最後的死刑執行。她的丈夫死後不久，兒子也在一場車禍中喪生，接著萊茜婭被解雇而失去工作，又被房東趕出居所。隨著劇情的展開，萊茜婭發現他的新男友（也是她新的希望）有一個極端種族歧視的父親。這些悲劇似乎都還不夠，在影片結尾，她得知她的新男友與她丈夫的死有一定的關聯，但他從未告訴她這個祕密。萊茜婭被徹底激怒，面對絕望的生活如五雷轟頂。

荷莉是如何面對這些事件而沒有放棄呢？她有什麼樣的個人經歷能與她的角色發生聯繫呢？我們是如何盡可能地讓這個壓抑的故事變得有希望，並且讓荷莉的角色最終獲得勝利呢？一旦人物放棄獲得勝利的努力，故事就結束了，而觀眾則不會滿足。我們從確定她人物的總目標開始，運用了12項工具。我們繼而找出了荷莉在情感上與萊茜婭的痛苦相重合的個人經驗，並由此出發，在她的表演中一步步克服這些困境。

「背叛」一場戲

說明總目標（Tool #1）、分場目標（Tool #2）和內心獨白（Tool#10）的運用。

場景：萊茜婭發現新男友漢克在她丈夫的死刑中扮演了一個角色，但卻從未告訴她。這時萊茜婭感到被背叛。

萊茜婭的總目標：「被愛和被照顧」。

萊茜婭經歷了過去及至如今的種種苦難生活，她最為需要的是安全感和被幫助，這具體體現在「被愛和被照顧」上。分場目標必須支撐總目標的完成，以在完整的劇本中形成一個連貫的軌跡，並讓演員、角色和觀眾都有一個緊湊的旅程。這是整部電影最後一場戲，萊茜婭必須戰

勝她所面臨的各種阻礙並成功地達到總目標。為了做到這點，她的分場目標不能是關於這個背叛，而是她如何得到她想要的—愛。這樣一來：

萊茜婭的分場目標：「讓你愛我」。

《擁抱豔陽天》的最後一場戲，開始於萊茜婭在漢克的物品中發現了她死去的丈夫給她的男友漢克畫的肖像。這幅畫說明漢克認識自己的丈夫，這可能是丈夫在死囚牢房裡畫的。但漢克從未向她提起過這回事。導演馬克．福斯特（Marc Forster）希望影片結尾沒有答案，避免人為的處理痕跡，留給觀眾去思考萊茜婭最後是否要殺死她男友、自殺或是殺了男友再自殺。儘管獨立電影和藝術電影常常有一個黑暗的結尾，我卻堅信每一個人，包括藝術影院中的觀眾，都希望能在影片結束時感受到希望（勝利）。換句話說，帶給電影觀眾們一種經驗，讓他們能夠在他們自己的生活中去期望得到一個令人高興的結局，就像萊茜婭在她的生活中找到這種結局。劇本並沒有給出快樂的結局，而我們也不能改變劇本，因此，就需要由荷莉的表演來注入一種感覺上的希望和可能性。

漢克的隱瞞意味著巨大的背叛，也給萊茜婭的痛苦簿上新添了一項。對萊茜婭來說，這種欺騙是壓死駱駝的最後一根稻草，於是她在暴怒中爆發了。我們懷疑她是否會去殺死男友或自殺還是先殺男友再自殺（這種懷疑與導演的預期一致）。荷莉這時運用了與「讓你愛我」（而不是「我要感受憤怒和絕望」—情緒正常的人會想要這樣嗎？）的分場目標相一致的內心獨白。內心獨白的運用，在沒有改變導演意願的情況下改變了結局。

為了找到內心獨白，我們必須把萊茜婭痛苦的發現個人化，這幫助荷莉形成她內心強烈的憤怒。電影中，她憤怒的表情彷彿在說：「他怎麼能這樣對我？」為了讓她的內心獨白能有一個從憤怒到希望的過渡，荷莉和我一起談到了萊茜婭的生存本能。在這種情況下，她必須要爭取到漢克的愛，並且相信它真的存在，否則她就會死。萊茜婭會把她的發現視作一種邪惡的背叛，這意味著她將經歷情感上的死亡，甚至可能是肉體的死亡。

因為她需要被漢克所愛，所以她不得不為漢克的謊言找到另外一種解釋。漢克的隱瞞也許並不是一種欺騙的行為，而是一種因為愛而做出的巨大犧牲。萊茜婭會理性地思考漢克的行為：「他應該是太愛我了，他害怕告訴我真相是因為害怕我知道後會離開他。因為他愛我那麼深，所以他寧願壓抑地活在令自己內疚的祕密中。他覺得離開我就不能生存，所以他的行為並不是欺騙，而是出於一種對我的深愛⋯⋯」

就這樣，不必大聲說出台詞，只是運用內心獨白，觀眾就可以確切地看出她的所思所感。她的內心獨白軌跡是這樣依次展開的：

發現後的驚訝⋯⋯

轉變為帶有殺機的憤怒⋯⋯

繼而轉變為傷痛和迷惑⋯⋯

繼而轉變為一種活下去的需要，她要找到一種途徑來改變她發現之後的震驚⋯⋯

她找到了一種方式：把背叛看作是某種好事⋯⋯這讓她感受到一種無條件的愛意（一種她從沒有過的感受）。

以上所有這些都通過荷莉的面部表情和動作表現出來。影片中，她在漢克回來之前把這個過程完整地過了一遍。當漢克回到家，在玄關餵了她一口冰淇淋，她雙眼滿含愛意地注視著他，開始內心獨白：「結束了我人生中所有的痛苦經歷後，他的愛會讓我的生活美滿起來。我不會再有什麼事了。」

以上我簡單敘述了在《擁抱豔陽天》這部影片中我和荷莉共同的工作案例，希望通過這一個具體實例，能讓你們對查伯克表演法有一個更清楚的理解。與這種方式類似，在我多年的表演教學生涯中，我和不同演員的工作案例，以生動的方式非常高效地說明學生們理解了這套表演方法中的某個具體的工具或者方面。同樣地，在下面對這12項工具進行說明的過程中，我將廣泛地運用大量的具體案例。這些案例會涉及從我的課上走出的眾多演員──有奧斯卡金像獎獲得者，有電視劇、舞臺劇演員，還有嶄露頭角的年輕演員。

相關書摘 ►《表演力》：如何詮釋酗酒、毒品濫用、性成癮的角色？

書籍介紹

《表演力：二十一世紀好萊塢演員聖經，查伯克12步驟表演法將告訴你如何對付衝突、挑戰和痛苦》，商周出版

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作者：伊萬娜．查伯克

譯者：邢劍君

傳承了斯坦尼、邁斯納、烏塔哈根體驗派表演方法，跟好萊塢金牌表演教練學習掌握情感的技藝。查伯克表演法同時也是嚴格的、循序漸進的、詳盡的劇本分析體系。

2004年出版至今，翻譯出版了包括俄羅斯文、西班牙文、義大利文、日文、德文、中文、希臘文……超過十四國語言，全球超過二十個國家已經有許多通過其工作室官方認證的表演指導機構或者表演教練。

好萊塢大牌明星荷莉．貝瑞、莎莉．賽隆、凱特．溫絲蕾……精湛推薦！金鐘編劇吳洛纓、被譽為「千面女郎」的演員郎祖筠、電影《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧、2018年金馬獎最佳女主角謝盈萱、，接地氣推薦。

這本書會帶給你實踐查伯克表演法的詳細的方法論，它同時也是一個嚴格的、循序漸進的、詳盡的劇本分析體系。劇本分析體系會幫助你進入你的情感之中，給你一種途徑，讓你不僅僅是感受到它們，而且能在一定範圍內有力地運用它。本書將告訴你如何對付衝突、挑戰和痛苦，並把它們轉化為正能量，而且這同時適用於你所扮演的角色，以及角色後面的你自己。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航