《表演力》：如何詮釋酗酒、毒品濫用、性成癮的角色？

文：伊萬娜．查伯克（Ivana Chubbuck）

當確定你的角色的行為動作時，考慮到他們的神經症、職業道路和典型的行事方式行為動作形象地展現出一個角色的神經症。

大多數角色有一種典型的恐懼症或精神官能症。如果沒有，演員就得想出點什麼來突出角色。在《疤面煞星》（Scarface）中，艾爾．帕西諾（Al Pacino）的角色東尼如果不是極端的偏執狂，就不會如此富有。奧賽羅如果沒有過分的嫉妒心，就不會有《奧賽羅》（Othello）這部名劇。如果馬克白夫人沒有狂熱的野心，也就是個普通的嘮叨妻子。喬．派西（Joe Pesci）在《賭國風雲》（Casino）中的角色尼基需要拿破崙情結來支撐。如果在《時時刻刻》（The Hours）中維吉尼亞．吳爾芙沒有自殺傾向，就只能是個普通的鬱悶作家。《朱門巧婦》（Cat on a Hot Tin Roof）中的布里克如果沒有酗酒的毛病和與父親之間沒解決的矛盾，就會是個無趣的人物。而伊底帕斯如果沒有戀母情結也就只能是個媽媽的好兒子。行為動作有助於深入、形象地理解一個人物的神經症或精神疾病的表現和成因。

在《槓上富家女》（Uptown Girls）中，瑪莉．雪登（Marley Shelton）扮演的英格麗具有嚴重的肛門滯留型人格（非常龜毛）傾向。當我幫助瑪莉準備這個角色時，我們決定不僅僅依賴於對話和衣著來表現這種人格特點，英格麗德所有的行為應該有統一的秩序感。她塗唇膏要從右往左，每次坐著都是一樣的姿勢，她的小手包裡應該塞滿各種東西幫助她精緻和安全地面對這個世界。比如薰衣草味道的手巾、指甲刀、看報紙用的手套、抗菌護手凝膠、口香薄荷糖、面巾紙、迷你風扇（用來吹散夜總會這種場合裡的煙），還有空氣清新劑。

我們還都覺得英格麗德會經常用這些手巾和面巾紙去清潔座椅、咖啡桌和眼鏡等等各種表面。我告訴她，要努力成為肛門滯留型的人，抓住任何一個機會來組織、整理和美化自己周圍的環境。電影中，英格麗德最好的朋友莫莉經濟破產後，通過在家門口賣點舊貨換錢。瑪莉演的英格麗德，在這場戲中要確保每一件舊貨都要堆放得極其整齊，價格也都要非常合理。她甚至拿著個熨斗跑來跑去把突然起皺了的衣物給熨平整。每一場戲都充滿了肛門滯留人格的行為活動，以至於瑪莉在自己的生活中也開始變得像英格麗德那樣。這些行為動作變得如此的內化，以至於給她丈夫帶來了不安，她很快就開始像一個肛門滯留型的人那樣表現。這些行為動作的練習，幫助她在電影中真正成為角色。

那些具有嚴重的濫用藥物問題的角色，也可以歸於具有這類神經症狀。下面的例子是我的學生和我是如何通過運用行為動作來發現他們的角色患有某種癮症的。

暴飲暴食

一次表演課上，羅賓．麥當娜（Robin McDonald）帶來舞臺劇《比薩人》（Pizza Man）中的一場戲。她演的角色叫愛麗絲，是一個暴飲暴食的女孩，正在為她已婚的男朋友減肥。這場戲裡，愛麗絲發現她的男友回到他妻子那裡後，就回到了自己家中。這讓她有足夠理由來大吃大喝一頓。她很快注意到她酗酒的室友和朋友把錢全部花在了買酒上。

大多數飲食或者藥物濫用的人，都會偷偷藏起來一些，以備放縱之需。為了準備這場戲，羅賓把一盒巧克力藏在花瓶裡，在窗簾後面藏了些奶油夾心蛋糕，在沙發下面藏了點薯片，還在沙發墊子下藏了牛肉乾。這樣的準備，讓羅賓有了在屋內到處走動的動機，她鬼鬼祟祟地發現各種食物，再想辦法背著室友偷偷吃掉。大多數上癮者都不公開他們的成癮行為，只是偷偷地進行。愛麗絲這些偷偷摸摸吃東西的行為表現，也強化了她的台詞的內涵。

酗酒

在電影《擁抱豔陽天》（Monster's Ball）中，萊茜婭是一個不願接受現實的女人。如果丈夫被處決，孩子死於交通事故，同時自己又失掉工作，誰能不這樣呢？荷莉和我準備這個角色的時候，決定讓她只喝飛機上的那種小瓶的威士忌，通過這個來表明萊茜婭的酗酒問題不嚴重。這樣一來，萊茜婭可以一次喝掉十瓶酒，但還可以主觀地將自己的行為合理化：「我沒有酗酒問題。酒瓶子才這麼小，難道我還能喝多啊？」

小酒瓶子讓她感覺自己沒喝多少。當萊茜婭優雅地請漢克喝酒時，她感覺自己是在得體地宴請客人—她優雅地扭開小金屬瓶蓋，然後把酒瓶遞給他──不會顯得她可能存在酗酒的問題。在影片中，兩個角色坐在一起，邊用這些玩具一樣的小酒瓶喝著威士忌，邊聊著她死去的兒子。這一場景畫面為影片帶來了出色的視覺效果，並且表明了她的社會、經濟和情感狀況。

毒品濫用

毒品吸食和濫用的一個必不可少的部分，就是進入極度興奮狀態的儀式過程。例如，癮君子把大麻從袋子裡抽出來、聞一聞，把捲大麻的紙片舔濕，把煙草抖到紙上，捲起用唾液黏好、弄結實。而古柯鹼癮君子會切碎古柯鹼，在他們習慣的表面上均勻地攤開，然後用他們習慣的工具來吸食。這些行為動作製造出期待，也是吸毒過程必不可少的組成部分。

艾利．拉沙爾（Eriq LaSalle）導演並主演的HBO迷你劇《籃板》（Rebound）中，講述了一個毒癮深重的籃球運動員，最終振作起來成為一位籃球教練，成為那些同樣深陷毒品的魔力難以自拔的年輕人的導師。艾利扮演男主角迪亞哥，一個頑固的癮君子，但艾利自己從沒有吸食過任何毒品。他不知道吸毒是什麼感覺，也不瞭解吸毒的那種儀式過程。我們談到可以考慮將吸毒的過程加入一些性元素的想像，針管「進入」血管，然後在其中釋放出一種「感覺舒服」的物質。那些在湯勺中的液體加熱，然後被針管吸入針筒的過程，就像是性愛前戲。這種性愛，在一定的情境之下會變成一種必須要發生的事件，就像海洛因對於癮君子來說一樣的必需。當艾瑞克完全明白了這種行為動作的意義的時候，他就能切實地理解角色在毒品面前如何會那樣地不顧一切。

性成癮

性癮者通過性來讓自己感覺到強大。同樣地，性也是一種非常強大且原始的力量，以至於讓人們做出一些通常不會做的事情。運用性吸引力是贏得你想要的東西的一種很有效的方式。一個性癮者意識得到性在人們身上強大的力量。

黛博拉．卡拉．烏格爾（Deborah Kara Unger）在課堂上表演莎士比亞的《馴悍記》（The Taming of the Shrew）中的一個場景時，很好地體會到了運用性所起到的作用。作為凱特這個角色，黛博拉需要找到一種方式去駕馭她那不可小覷的對手，同時也是未來伴侶的彼圖奇奧。考慮到戲劇創作的時代，黛博拉很清楚凱特最寶貴的財產便是她的性吸引力。因此她想出了這樣的行為動作—將柳丁切開，用力地將帶著果肉的汁水擠出，使得果汁濺到她的嘴上，果汁性感地流到她的嘴唇、下巴、脖子還有她的胸脯上（她穿了一件低胸上衣，乳溝很明顯）。然後，她用手背擦拭嘴唇，並豪放地將果汁和果肉擦進自己的胸部。與她對戲的男演員（說實話我不記得他是誰了──我被她的行為動作深深吸引，就不太記得其他事情了）被她迷倒，然後黛博拉出色地完成了這場戲。

無論你的角色為什麼上癮，成癮這個事情都有非常大的風險──搶銀行、殺人、有很多情人，以及為了吸毒而寧願失去朋友、家人或者丟掉工作。如果你演這樣的一個成癮者，你的行為動作應該考慮並且體現這些極端的行為特徵。行為動作表現了角色典型的行事方式。

精神官能症和精神疾病有別於一個人典型的行事方式。大腦的和化學物質的失衡不在我們的控制中。這些情況往往是阻礙，是在達到分場目標時額外需要跨越的欄杆。而一種典型的行事方式（即我們作為特定的個體通常是怎麼運轉的）則指的是我們用來幫助我們自己達到我們的目標的一系列行為組合。

我們都有某種個人的行事方式來實現自己的意願並取勝。當遇到疑惑時，我們將運用我們所熟悉的、過去已被證明有效的方式。有些人運用性，有些用暴力，有些用幽默，有些用智力，有些用身體力量，有些用權威和權力。以下是能運用到這些行事方式類別中的一些行為動作的例子。不要被這些例子所束縛，儘量發揮你的創造力。

相關書摘 ►《表演力》：荷莉貝瑞在《擁抱豔陽天》中的精彩演技示範

書籍介紹

《表演力：二十一世紀好萊塢演員聖經，查伯克12步驟表演法將告訴你如何對付衝突、挑戰和痛苦》，商周出版 ．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：伊萬娜．查伯克

譯者：邢劍君

傳承了斯坦尼、邁斯納、烏塔哈根體驗派表演方法，跟好萊塢金牌表演教練學習掌握情感的技藝。查伯克表演法同時也是嚴格的、循序漸進的、詳盡的劇本分析體系。

2004年出版至今，翻譯出版了包括俄羅斯文、西班牙文、義大利文、日文、德文、中文、希臘文……超過十四國語言，全球超過二十個國家已經有許多通過其工作室官方認證的表演指導機構或者表演教練。

好萊塢大牌明星荷莉．貝瑞、莎莉．賽隆、凱特．溫絲蕾……精湛推薦！金鐘編劇吳洛纓、被譽為「千面女郎」的演員郎祖筠、電影《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧、2018年金馬獎最佳女主角謝盈萱、，接地氣推薦。

這本書會帶給你實踐查伯克表演法的詳細的方法論，它同時也是一個嚴格的、循序漸進的、詳盡的劇本分析體系。劇本分析體系會幫助你進入你的情感之中，給你一種途徑，讓你不僅僅是感受到它們，而且能在一定範圍內有力地運用它。本書將告訴你如何對付衝突、挑戰和痛苦，並把它們轉化為正能量，而且這同時適用於你所扮演的角色，以及角色後面的你自己。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航