如果「中電北送」不公平，該讓各區電網獨立嗎？

環境資訊中心記者 陳文姿報導

因「中電北送」議題而備受注目的台中火力發電廠，日前因放流水超標遭到重罰，1至4號機12日起自主減產50%。根據四月中（4/14至4/20）區域電力分析資料顯示，電力調度出現逆轉，原本有餘電外送的中部，不僅沒有「中電中用」、甚至在上週變成99％用電時間靠外援。

是否「中電中用」、「南電南用」，各區電網獨立才不吃虧？想要「自給自足」需要什麼樣的電力組合？在區域電力爭議不休之際，本報邀請台電深入解析全台電廠的分布與用電調度間的特性。

中部以燃煤為主，水力佔尖峰調度關鍵

擁有10部燃煤機組共550萬瓩、以及4部輕柴油機組共28萬瓩的台中火力電廠，年發電量將近全台的五分之一，地位可說是重中之重，卻也因空污問題，屢次被台中市長盧秀燕點名為優先「處理」對象。

擁有中火的台中反而是最難「自給自足」的區域。台電電力調度處副處長吳進忠解釋，中火是燃煤機組，電力升載、降載靠燃煤溫度，需時數小時。消費者的用電需求卻是分秒變化，難以單靠燃煤電廠滿足用電調度需求。

以中部而言，燃氣的部分有197.18萬瓩苗栗通霄燃氣電廠（未計入試俥中的二、三號機共178.52萬瓩）但是受制於電源線容量的問題，難以達到100%滿載發電，這也是調度的另一難處。比較少人知道的是，中部的抽蓄水力發電，是夏季中午用電高峰時緊急供電的關鍵。

隨著中火的調度，中部用電供需在2019/4/14~4/20發生巨大變化，99%用電時間靠外援（紅色表發電不足，需要電力輸入） | 圖表截自每週分析

2019/3/31~4/6中部發電與用電情況。綠色表示發電較多，有餘電輸出。紅色表發電不足，需要電力輸入 | 圖表截自每週分析

全台最大儲能電池在日月潭，抽水電力來自全國

中部的供電除了中火外，還有明湖及明潭水力電廠共10部的抽蓄水力機組，總裝置容量260.2萬瓩，均利用日月潭為上池進行發電。

不同於一般水力發電，抽蓄水力是利用離峰時段將發過電的下池儲水抽到上池，等到用電高峰就可以重複循環發電，角色等同於台灣最大的儲能電池。

理論上，明湖與明潭應使用燃料成本較低、且距離最近的台中火力電廠電力進行抽蓄。但吳進忠說明，即使在離峰時段，中火所剩電力都不多，常要調用北部燃氣電力。這也是為何分析區域電力調度時，常看到北部電力在凌晨時段輸電到中部的主因。

明潭與明湖水庫抽蓄的電力來自全台，也用於全台，究竟該算是誰用的電、還是誰發的電，成為分析區域用電時難以界定的課題。

北部燃氣為主，核電即將退場

北部用電多於發電，常被罵到翻，但電廠特性卻跟台中相反——以燃氣機組為主，空污較少。燃氣機組的特性是可快速調升調降供電，為電力調度提供很好的彈性。

北部電廠包括197萬瓩的核二廠、498.42萬瓩的桃園大潭燃氣電廠等，核一廠的機組則分別處於除役與停機狀態。

大部分人的印象是北部電廠不足，才會電不夠用。但吳進忠解釋，北、中、南電廠裝置容量差異並不大，約各占1/3。但北部在負載尖峰時段（例如白天中午）用電增到39%，所以發電量明顯不足。而這一點隨著核一、二的除役，北部供電缺口可能會再增大。但在凌晨用電最少的時段，北部供電還有餘裕，反而可以將電力輸到中部支援水力電廠的抽水。

2019/3/31~4/6北部發電與用電情況。綠色表示發電較多，有餘電輸出。紅色表發電不足，需要電力輸入 | 圖表截自每週分析

2019/4/14~4/20 中火減發後，北部增加用電供給（綠色表示發電較多，有餘電輸出。紅色表發電不足，需要電力輸入） | 圖表截自每週分析

花東用電少，卻100%靠其他區？

花蓮擁有總發電裝置容量132萬瓩的和平電廠，但是和平電廠引接到宜蘭縣超高壓變電所，宜蘭分類屬北區，因此和平電廠的電力也屬於北區。

這一點讓明明擁有電廠、用電也不多的花東，反而呈現100%靠其他區域供應的表象。

2019/3/31~4/6東區發電與用電情況。綠色表示發電較多，有餘電輸出。紅色表發電不足，需要電力輸入 | 圖表截自每週分析

南電供應充足，獨立發電優勢高

高雄的興達電廠有210萬瓩的燃煤機組與222.6萬瓩燃氣機組、加上111.78萬瓩燃氣機組的南部火力電廠、與190.2萬瓩的核三廠、白天又是太陽能發電的最佳場域，可說是集各種發電方式所長，相互調度運用，全台最有潛力不靠其他區域電力的區域。

不過吳進忠提醒，2014年七月底的高雄氣爆事件中，南部火力發電四部機組廠因此暫停，短缺的112萬瓩全依賴其他區供應。電網彼此連接愈大，愈能獲得相互支援。

2019/3/31~4/6南區發電與用電情況。綠色表示發電較多，有餘電輸出。紅色表發電不足，需要電力輸入 | 圖表截自每週分析

爭取相互支持，電網越大越穩

「中電北送，這問題真的不單純」，吳進忠說，以北部地區五年平均供電來看，缺口達134億度，確實倚靠中南部電力甚多；但以一天24小時細分，區域電力隨時都因用電量、調度、維修、甚至機組故障而變化，區域能傳輸的電量也受限於線路容量，不能單以一個數字來說明。

跟電力不外送紛擾不斷的台灣相反，歐洲國家積極發展超級電網，不僅歐陸的國家間電網相連，甚至不惜建置纜線跨海、跨國。以丹麥為例，除了與歐陸相連的網路，也跨海與芬蘭、瑞典相連；島國英國也與愛爾蘭、北愛爾蘭、法國、荷蘭建立直接相連的纜線。

吳進忠表示，電網的特性就是互相支援、互通有無，團結力量大。近日英國脫歐在即，愛爾蘭非常擔心英國與歐陸連接生變，電網被孤立，急於爭取電網連接到法國。電網愈小，要為應付各種突發狀況而準備的備用電力就愈多。台灣電網很小、又是獨立電網，沒有區分區域電力的本錢。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航