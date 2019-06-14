《如何使用你的眼睛》：看指紋的時候，首先要做的是找出兩條線

文：詹姆斯．艾爾金斯

如何看指紋

指紋有點太小了，肉眼看不清。在恰到好處的光線下，你可以看出彎曲的線條，但仍然無法完全分辨出不同手指之間的差異。把指紋印出來會有幫助，但想印出清晰到能顯示每一條線的印件並不容易，即使你做到了，也還需要一支放大鏡才能真正研究它，好像指紋是刻意設計成剛好超出人類正常視覺範圍似的。也許這就是指紋直到17世紀（望遠鏡和顯微鏡的時代）才被注意到，到20世紀才被分類的原因。但如果你知道怎麼做，在手指上塗墨水（還有腳趾——它們也是有指紋的）並分析結果，其實是很簡單的事。

美國聯邦調查局的官方出版品《指紋科學》（The Science of Fingerprints）並不是一本很容易讀的書，而且書裡還有些駭人的片段，像是示範如何把屍體的雙手剪下來，以及如何把防腐劑打進死人手指裡的照片。但基本內容可以濃縮成幾頁。

指紋有三類：弧形類、箕形類，和斗形類（圖20.1，1、2、3號）。後兩種可以精確測量，所以每個指頭都會有編號。在測量之前，我們先想像一根理想的指頭，上面所有紋路都是水平的，從一側推進到另一側。模式區是指頭的中心部分，指紋流在這裡被擾亂，就像繞著岩石或捲入漩渦的水流。弧形指紋（1）沒有任何嚴重影響流向的東西，幾乎每條紋路都從一側進入，由另一側出來。（紋路是不是斷了或裂開無關緊要：流向才是重點。）箕形指紋和斗形指紋則會有一些沒能從一邊流到另一邊的紋路；它們被卡住了，繞著圈子打轉，要不就是轉身回到原來的那一邊。在2號和3號圖中可以輕易看出漩渦的動向，模式區就是由這些紋路構成的。

Photo Credit：好讀出版 圖20.1：1.平弧紋。2.箕形紋。3.斗形紋。4.指紋的模式區。5.定位中心點的幾個例子。

看指紋的時候，首先要做的是找出兩條線，這兩條線一開始彼此平行流動，然後分開，接下來便會繞著模式區走，就像圖20.1編號4的A和B。這兩條線稱為紋型線，而它們分岔的地方稱為三角。（你可以把模式區看成一個溪流形成的湖泊。）三角是最接近紋型線分岔處的點。在圖解中，示意線D與三角相切，也就是那個小V形指脊的尖端。如果指紋有一組紋型線和一個三角，它可能就是箕形紋，如2號圖所示。（這張圖的紋型線從列印區域的最左下角進入。）如果指紋有兩個三角，一邊一個，那麼它就是斗形紋，就像3號圖一樣。

接下來要做的是觀察模式區內部，找出中心點，也就是模式區內最深的部分──或者，用指紋分析的專業語言來說，就是「位於最內層的充分反曲線之上面或內面」。由於這是在自然賦予我們的東西上強加人為規則，所以成了件複雜的事──指紋的自然演化並不是按照模式區、三角和中心點而來。FBI的分析師提出一些輔助規則，解決了這些模糊不清的案例。看一下編號5的圖示，你就可以理解，當中心點不太明顯的時候是如何定位的。

這些圖示只有模式區，不包含其他部分。第一個是最簡單的：中心點就在最深處那條反曲線的端點上。要是最深處那條線的指脊沒有自行往回彎折，那麼中心點就會位在這條線的末端（如第二張圖所示）。如果中間的線有偶數條，中心點就是位於中間那一對線中，較深入的那一條。如果有一條指脊落在最內層的反曲線頂點上，那麼這條反曲線就「視為被破壞」，必須在這條最內層的反曲線之外尋找中心點（如最後一張圖所示）。

一旦你確定了三角和中心點的位置，就必須在兩點之間畫一條直線，計算當中的指脊數。「箕形，指脊數5」就可說是一種典型的指紋分類。圖20.2提供了一些不同指紋的計數，你可以對照著算算自己的。第一張圖片裡畫了一條線，示範了計算方法。要分析你自己的指紋，需要非常清晰的拓印。把你的手指頭沾上墨水，然後在紙上滾一次。重點是要用滾的，而不只是壓，因為你需要從左到右的所有細節。多滾幾次，等到墨水稍微淡一點，可能其中就有一張能用的了。不要用力按，不要回頭重印，盡量別弄糊了。如果得到了一張夠清晰的拓印，就拿去複製幾份，放大到看得清楚的程度，比如說一張普通紙的一半大小。接下來你可以用彩色麥克筆把三角和中心點找出來，再用尺在兩點間畫一條線。

Photo Credit：好讀出版 圖20.2：指脊數的幾個例子。

有兩件事讓指紋變得很棘手：一是找出三角和中心點，另一個就是定出箕形和弧形的差異。技術上來說，一枚指紋如果是箕形紋，必須具備以下3個特徵：（1）一條充分反曲線，意思是紋型線內的指脊沒有任何線段與紋型線相連；（2）一個三角；以及（3）數得出指脊。圖20.3的1號圖是個非常小的箕形紋，但依然符合這些條件。如果你觀察右邊的邊界，可以看見兩條紋型線平行進入，接著分開，把模式區圍了起來。（再說一次，只要你能找出一個連續的方向，紋路是不是斷裂並不重要。）三角D就是紋型線分離的地方。有個指脊從左邊進來，又翻轉回原路，內部還有一條小小的脊紋。這個指脊的末端就是中心點，標示為C。這是個嚴格意義上的箕形紋，因為它擁有全部的三個特徵，而它的指脊數應該是四。

弧形、箕形和斗形紋都可以細分成更多類型。弧形紋其實有兩種：平弧紋中的每條線都從一側進入，從另一側出來；以及帳形紋，其中心處有幾條孤立的線。而帳形紋又分為三種：一種是中心線條形成明確角度，像是圖20.3的2號；一種是中心指脊呈上衝狀，如3號圖；還有一種幾乎像是箕形紋，卻缺少了箕形紋三要件的其中之一。最後這類的例子是4號圖。這枚指紋具備了箕形紋的第一項特徵：一條充分反曲線；這是條從右邊進來，也從右邊出去的反曲線。它的中心點應該在最深的反曲線上，但因為這枚指紋只有一個反曲，所以中心點就在它轉向的地方。這枚指紋也有紋型線（它們從左邊進來，繞著反曲線流動），也有個三角，而且剛好就是反曲線的轉向點。問題在於，它的中心點就是三角，隨之而來的問題是，這枚指紋也就數不出指脊。它因此缺乏了箕形紋的第三個條件，所以是帳形紋。

Photo Credit：好讀出版 圖20.3：1.小型箕形紋。2.有角度的帳形紋。3.有上衝的帳形紋。4.缺乏箕形紋三要件其中一項的弧形紋。

斗形紋也有不同的類型。囊形紋是個螺旋，當中有些指脊形成完美的封閉圓形。圖20.4的1號就是這種斗形紋。要是你在兩個三角之間畫一條直線，這條線是不會穿過任何一條構成圓形的線的，這是囊形紋的技術性必要條件。斗形紋的計算方式和箕形紋不同。要計算斗形紋，必須找到兩個三角，然後從左邊那一個的下方開始追蹤指脊。跟著這個指脊走，直到你能夠抵達的、最接近另一個三角的地方。

如果指脊消失了，就跳到下一個指脊去。如果最後你位於右邊的三角之內，那麼這個斗形紋就是內螺旋紋；如果最後你在右邊三角之外，它就是外螺旋紋。算一下從你結束的位置到右邊三角之間有多少條指脊，就能得到這個斗形紋的指脊數。根據這些標準，圖20.1編號3這枚指紋是個內螺旋紋，指脊數是二；而圖20.4編號1這枚指紋是個外螺旋紋，指脊數是4。計算這個外螺旋紋（編號1）要從左邊三角那個小點開始，接著跳到紋型線，繼續往右走，直到你不得不再次跳線。當你抵達右側三角的正下方，停下來數一數。這兩點之間有4個指脊（包括三角本身在內）。

Photo Credit：好讀出版 圖20.4：1.外囊形紋。2.雙箕形紋。3.包含一個斗紋和一個箕紋的「雜形紋」。

你看這些東西可以變得多複雜──這還只是入門而已。然而，有了這些資料，你就能分析自己的每一根手指和腳趾了。發現奇特指紋的情況並不少見──像是2號圖的雙箕形紋，或者3號圖的雜形紋，它在帳形紋上還有一個箕形紋。你也可以製作手掌紋和腳掌紋，它們有些地方也有箕形紋和斗形紋，但指紋分析師通常不會去分析這些。誰曉得呢，說不定哪天你就發現了一枚真的很罕見的指紋圖樣，就像我一個學生在他手指上找到的這枚（圖20.5）。不過，也許你會好奇，你的指紋看起來比較像圖20.6，還是像圖20.7呢？──這兩張圖，一張是無尾熊，另一張是黑猩猩。

Photo Credit：好讀出版 圖20.5：一枚「雜形紋」。

Photo Credit：好讀出版 上：圖20.6：一枚無尾熊的指紋（右手小指）。

下：圖20.7：一隻46歲母黑猩猩的指紋。

（無尾熊是個很有趣的例子，因為牠們長期以來一直位於和人類不同的演化樹上，並演化出和人類毫無關連的指紋。似乎指紋是抓握和攀爬的最佳構造，前提是你有一隻對生的大拇指。對一般的攀爬來說，擁有一種叫做疣的瘤狀紋理就足夠了。這種紋理在無尾熊指紋的底部很明顯。）

儘管仍然有受過視覺分類培訓的人存在，但現今的指紋分析都是電腦完成的。犯罪現場大多數的指紋都只是「部分指紋」，缺少像三角、中心點這類重要特徵。在這種情況下，分析師會觀察指紋上小小的偶發特徵：像是指脊會合或分開的地方，或者我們多數人都會有的小疤痕和瑕疵。（做過大量體力勞動的人，通常會有非常容易識別的，傷痕累累的指紋。）

對指紋的瞭解，讓我對律師聲稱能完全識別指紋的說法持懷疑態度。到目前為止，我已經採集了大約100人的指紋，而我發現，即使在最佳條件下，也很難得到清晰可辨的指紋。如果我因案受審，而案子又是因指紋而起，我一定要親自去看看證據。

書籍介紹

《如何使用你的眼睛》，好讀出版

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作者：詹姆斯．艾爾金斯

譯者：王聖棻、魏婉琪

有些東西，要是少了大量的專業知識，是沒有辦法真正看見的。我不能奢望自己看懂NASA指揮中心照片裡的監視螢幕，或者我醫生診療室裡的各種奇怪工具。我不會假裝知道我的電子錶內部長什麼樣子，也認不清在我家幾個街區外那個繼電站裡種種外觀嚇人的設備。有些書可以幫助你弄懂這些，但這本書並不是其中之一。這本書不會告訴你怎麼修理冰箱或看懂條碼。它也不是博物館導覽手冊——你不會學到怎麼弄懂藝術的。你也不會學到如何透過觀察雲朵預測天氣，如何為房屋拉電線，或者如何在雪地裡追蹤動物。

總之，這本書不是個參考工具。這是一本關於看東西的書，讓你學會比平常更協調一致、更有耐心地使用你的眼睛。這本書說的是停下來，花點時間，只是看，而且持續地看，直到這個世界的細節自己慢慢顯露出來。我特別喜歡一種奇怪的感覺：我看著某個東西，然後突然懂了——這個物體是有結構的，它在對我說話。地平線上曾經的一片微光成了一座獨特的海市蜃樓，告訴我剛走過的那片空氣是什麼狀態。蝴蝶翅膀上曾經毫無意義的圖案成了一個密碼，告訴我這隻蝴蝶在其他蝴蝶眼裡是什麼樣子。甚至連一張郵票都突然開始說起自己所在的時間地點，還有當初設計它的那個人在想些什麼。

Photo Credit：好讀出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航