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《日本平面設計美學》：貫徹日式美學的五款產品包裝設計
我們想讓你知道的是
本文將分享五款貫徹日本美學精神的產品包裝設計，這些優秀設計重新為產品找到靈魂。
設計當中無論哪個元素都非常重要，「看穿真正的價值所在」和「什麼造形、怎樣傳達」這兩項作業是設計師非常需要承擔的重責大任。
1. 151E 茶葉
為了展現日本第三大島──九州的自然風光，設計師化繁為簡，設計了一個非常簡約的產品包裝，在包裝上裝飾著彩條，象徵九州多樣的生物。
- Studio︱DEE LIGHTS
2. 角鍬商店 佃煮
甘露煮魚是一道日本傳統菜肴，做法是用日式醬汁甘露慢煨日本鮮魚。自從角鍬商店開業以來，一直是最為暢銷的商品。商品的包裝設計從甘露煮的做法出發，從視覺上展現了甘露煮甘甜濃厚口感。
- Studio︱Ono and Associates Inc.
3. 然花抄院 和菓子
然花抄院為日本傳統甜點品牌，品牌宗旨是讓花卉和甜點回歸本真。整個設計充滿了日式的設計項目，比如用上了草繩包紮產品，用黑墨汁來描繪花草等。
- Studio︱Shigeno Araki Design & Co.
4. 宗達 昆布
宗達的品牌訴求，是讓人們認識到昆布不僅僅是一種傳統食材，更可以運用到現代的流行菜肴中。品牌的商標用漢字書寫體來表達傳統食材的形象；在包裝上則採用透明材質，瓶蓋設計為流線形，更具現代感。
- Designer | Ken Miki Studio | Ken Miki & Associates
5. 唐長キット 傳統壁紙
唐長是一種日本傳統的室內裝飾壁紙。唐長キット（kit）是一個包含所有製作唐長所需材料的工具盒。
- Designer | Jacopo Drago
▶《日本平面設計美學》：五款在地農作包裝，充滿日本獨有的幽默與趣味
書籍介紹
本文摘錄自《日本平面設計美學：關鍵人事物、超譯過去與未來的理念與案例》，原點出版
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作者：SendPoints
- 16位大師＋近百案例＋大事記＋關鍵字
- 大師系譜∣日系美學∣線上分享∣流變統整∣最新案例
本書收錄日本平面設計橫跨五十年歷史的關鍵發展脈絡：自戰後四十年（1950~1989），及巔峰十年（1990~2000），歷經泡沫經濟後，整體精神轉向的歷史脈絡。
其中開闢新局的設計師，如戰後第一、二、三代大師，乃至巔峰十年的五大家，全視野認識當代設計系譜。並從此探索，以近百案例，企圖探尋日本獨步全球的設計之「魂」、設計本體為何？何謂日式極簡、日本本色？日系設計美學的養分出處？日本設計師如何奮起與擴大組織影響力？設計教育的核心理念與設計手法的遞變傳承？企圖理出發人深省的啟發之見與靈感。
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航