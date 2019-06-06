【圖表】NCC調查九合一大選的電視媒體：中視、中天過半都在報韓國瑜

國家通訊傳播委員會（NCC）5日公布了一份觀察去年九合一大選競選期間電視新聞報導的統計結果，被報導最多的候選人為韓國瑜，而中視、中天對韓國瑜的報導則數和秒數皆超過5成，明顯有偏高的現象。此外，「自由之家」（Freedom House）也在4日發布報告，台灣排名最高的4分，中國則列入最低的0分，報告還提到中國試圖利用媒體干預台灣選舉。

NCC主任秘書蕭祈宏指出，這是NCC首次委外統計地方公職人員選舉，因為屢接獲民眾陳情電視新聞報導對於特定候選人之報導比重不一，除了函移中選會認定是否有違反選罷法相關規定外，也委託政治大學新聞系統計107年地方公職人員選舉競選期間，各主要新聞頻道播送選舉新聞之情形。

觀察期間為去年九合一選舉前2週（2018年11月10日到23日），針對台視、中視、華視、公視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS共11個新聞台頻道的每天7時到8時、12時到13時、19時到20時、0時到翌日1時等時段觀察，主要以「候選人」為登錄欄目。

統計結果可以看到，各頻道皆以相當比重製播「選舉節目」，從則數和總時間來看，報導最少的是公視（占所有報導則數20.38%、秒數23.67%），最多的為中天（占所有報導則數69.66%、秒數76.7%），以則數和時間來看，中天皆為11家電視台比例最高者。

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地方選舉新聞除6都候選人外，其餘難以在全國頻道露出。尤以高雄市選舉新聞在報導則數及時間均居首位，接續為台北市、新北市及台中市。

NCC指出，全國性頻道新聞之選擇雖其資源分配、議題選擇及關注對象等考量，惟仍應謹守公平原則，對不同黨派、不同區域，尤其是對同一選區間具有競爭關係之候選人，予以公平對待。

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統計也顯示，各台被報導時間前5名候選人依序為韓國瑜、陳其邁、柯文哲、侯友宜和姚文智。

而中視和中天播放韓國瑜的時間比例都超過5成，中視播報韓國瑜時間52.94%，播報陳其邁時間為2.87%；中天播報韓國瑜57.43%，陳其邁5.7%；華視播報兩者的比例約10%左右；東森播報韓國瑜比例33.05%，陳其邁17.66%；民視播報韓國瑜8.67%，陳其邁20.77%；三立播報韓國瑜25.24%，陳其邁20.42%。

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從前5名候選人報導的則數與秒數分析，部分頻道對特定候選人的播報比例有明顯偏高現象，與第2名候選人的報導量相比，差距超過5成降幅。

NCC指出，統計所得結果也證實，部分新聞頻道之表現與公平原則有所落差。但電視媒體為收視年齡層最廣、觸及率高之媒介，其新聞報導影響力較其他媒體巨大，同時具有議題設定、共鳴效果（consonance effect）之功能，是公民重要之資訊來源，攸關言論自由及民主鞏固。

NCC也強調，2016年1月朝野高度共識增修《衛星廣播電視法》第27條「製播新聞及評論應注意事實查證及公平原則」及「不得有違反事實查證、致損害公共利益」規範，各電視媒體應積極落實新規範。

自由之家：台灣媒體最自由 中國擴大干預報導

自由之家（Freedom House）4日公布了「2019年自由與媒體：向下的螺旋」（Freedom and the Media: A Downward Spiral）報告書，認為在部分最具影響力的民主國家，民粹領袖也一直試圖扼殺媒體的獨立性。

報告中，台灣和澳洲、加拿大、法國、德國等國家，同列最自由的4分等級；中國則是以0分，列最不自由國家。

報告撰寫人、自由之家東亞高級分析師庫克（Sarah Cook）表示，中國、中共與代理人迅速擴大對國外媒體製作與傳播管道的影響力。而其影響全球新聞媒體內容的主要策略，包括透過友善媒體對中共的宣傳、向媒體或外交人員施壓以左右關鍵觀點，並涉及各國媒體市場管理內容發布系統。

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報告認為，這些做法削弱民主治理與媒體自由，破壞公平競爭，干擾華人僑民社群，也削弱法治，並建立政治干預管道。並提到了中國政府試圖利用媒體干預台灣選舉，來自中國的假新聞與圖像竄改在社群網站廣為流傳，試圖損害台灣政府聲譽，部分還登上媒體版面。

報告也指出，民主國家應採取包括政策要求中國媒體公開訊息；或是當中國外交或安全人員超越界限試圖干涉其他國家媒體報導時，應嚴正抗議，屢犯嚴重者，應考慮列為不受歡迎；還建議各國應舉辦聽證會，更深入了解微信平台的政治審查與監督範圍、性質與影響，並討論施壓途徑，以維護民主國家使用者的言論自由與隱私。

參考資料：

核稿編輯：楊之瑜



