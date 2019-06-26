常見的四種死刑執行方法，以及執行人的心理壓力問題

死刑議題時常鬧得沸沸揚揚，支持反對意見雙方交鋒。在目前死刑仍然存在的狀態下，還持續在執行死刑的各個國家，就如何「執行」死刑則各有不同，就讓我們來看看有哪些比較常見的死刑執行方法，以及我國目前行刑方法的問題。

直接開槍執行槍決

不論是執行死刑、殺人、還是傷人，開槍都是大家第一個想到的方法。而我國便是採取這種行刑模式。

與大家想像中的朝頭開槍的槍決模式不同，我國槍決主要是採取涉及心臟的方式。執行前，法醫會先在受刑人身上標記出心臟的大略位置，執行的法警只需要朝該位置開槍即可。若法醫事後檢查並未死亡，則再補槍。曾有傳言指出，有死刑犯因為心臟位置偏移，而開了很多槍才死亡的案例。

直接斷頭的斬首刑

斬首，顧名思義就是把受刑人的頭砍下來，也是很早就存在的死刑方法之一。有認為受刑人在執行後仍短暫保有意識，或是執行當下即失去意識兩種說法，但並沒有辦法被驗證。目前全世界似乎僅有沙烏地阿拉伯仍然採取此種執行方式。

俗稱「坐電椅」的電刑

所謂的坐電椅，是透過從受刑人頭部灌入高壓電使其觸電死亡。這樣的行刑方式可能因為設備等等問題導致受刑人無法死亡，而持續痛苦。美國曾出現受刑人未死亡而向法院詢問是否屬於已執行過刑罰的案例，但該案最後仍在一年後以電刑執行死刑。

電刑的執行方式一直存在是否不人道和是否違憲的爭議。之所以這麼說，不僅只前面說到的可能沒有死而持續感到痛苦的問題，若是電刑設備出了問題，可能會導致受刑人全身被烤焦，行刑的味道難以散去。目前美國部分地區仍採用電刑。

注射毒藥的注射死刑

這種刑罰方式顧名思義就是將多種藥物注射進受刑人的體內，使受刑人心臟停止運作。這種行刑方式在美國被廣泛使用，但也有認為可能會因為劑量、體質等問題，導致受刑人無法死亡的狀況，因此反對注射死刑的不同意見。

除了上述了死刑執行方式以外，目前尚存在其他種類的執行方法，例如日本的絞刑、朝受刑人丟石頭到死的執行方式等等。

我國目前死刑制度的問題──心理壓力

廢死與否目前仍有正反不同的意見，但在討論是否廢除之前，或許我們可以先討論改變死刑的執行方式。一般來說，死刑的執行方式問題大多聚焦在執行方式是否人道，但我們今天要討論的，主要是「執行人」的心理壓力問題。

目前我國死刑執行方式採取「槍決」，由執行人以槍對受刑人的心臟或小腦等部位開槍來執行。但是這種執行方式的其中一個問題，就是對執行人的心理造成壓力。即便目前能執行死刑的法警，都是表示過可以執行的人員。

當然，我們並非執行死刑的當事人，我們自然不知道執行死刑會不會對他們造成心理壓力，但這並不代表我們不必去思考這個問題，尤其是當這個被執行死刑的人是被冤枉的時候。

許多人不相信司法，卻相信這個他不相信的司法所判出的死刑。當這樣的矛盾出現時，我們或許要思考一下：「難道平常我們覺得都亂判的司法體制，在死刑案件就會突然判對了嗎？如果真的一個不小心判錯了，對執行死刑的人難道不是也是一種傷害嗎？」或許，現在的執行方式是最快、也最直接的方法，但我們也可以思考一下，是不是有像是多人一起按按鈕的方式來執行，以減少執行人員的心理壓力呢？

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航