外國人常玩的六種團康遊戲：你會「Never have I ever」嗎？

出國時剛認識一群新朋友,聚在一起卻沒有特定話題,不知道要做什麼嗎?團康遊戲是最佳解答!除了活絡氣氛,遊戲過程也能更瞭解彼此個性。以下小V就來分享幾個在國外玩過的遊戲!

1. Truth or Dare 真心話大冒險

真心話大冒險在台灣也很常見,從小玩到大,因此大家應該都不陌生,這邊幫大家搜集十句英文版真心話問題(取自hobbylark),讓你提問一針見血,除了讓大家快速變熟之外,也可以發現一些不為人知的小秘密!不過提問前請再三思考,輪到你的時候別人會怎麼報答你,這你就好自為之囉!

Have you ever peed in the pool?

你有在泳池尿尿過嗎? How would you rate your looks on a scale of 1 to 10?

一到十分,你給自己外表打幾分? What is your worst habit?

你最糟糕的習慣是什麼? Who is your secret crush?

你偷偷暗戀誰? Who do you like the least in this room and why?

這個房間裡你最討厭誰,為什麼? What is your guilty pleasure?

你有什麼做起來有罪惡感卻還是喜歡做的事情? What color underwear are you wearing right now?

你現在穿什麼顏色的內褲? Who is the sexiest person in this room?

這個房間裡誰最性感? What is the most illegal thing you’ve ever done?

你做過最非法的事情是什麼? Have you ever farted and then blamed someone else?

你有放屁卻怪到別人身上過嗎?

2. Never have I ever 我從來沒有

Never have I ever可以讓你快速認識新朋友,尤其是更了解別人過往經歷,而且玩法簡單容易上手,適合不想用腦以及無法動腦(ex. tipsy;喝醉) 的時候玩哦!

無酒精版玩法

所有參與者伸出十根手指,每個人輪流用Never have I ever造句,說出一件你沒做過的事情,例如你沒去過美國那就可以說:Never have I ever been to the States. 此時其他有去過美國的人,就必須收下一根手指頭。輪到最後還有剩手指的人就贏啦!

酒精版玩法

跟上面玩法相似,每個人輪流用Never have I ever造句,不過收手指改成喝酒,也就是如果你有做過別人提的事情,那就得喝酒,最後誰贏誰輸好像就沒關係了,因為大家都茫啦。

一些有趣的Never have I ever例句(取自hobbylark)

Never have I ever Googled my own name to see what comes up.

我從來沒有google過自己的名字。 Never have I ever watched the “Gangnam Style” music video.

我從來沒有看過「江南style」的MV。 Never have I ever worn sleepwear and pretended it was clothing.

我從來沒有穿睡衣出門還假裝那是正常衣服。 Never have I ever missed a high five.

我從來沒有跟別人擊掌失誤過。 Never have I ever sung in the shower.

我從來沒有在洗澡時唱歌。 Never have I ever pretended to laugh at a joke I didn’t get.

我從來沒有聽不懂笑話但是跟著笑。

大家是不是已經喝醉了?

接下來要介紹的兩款團康遊戲,都是人越多越好玩,而且似乎皆需要小心機,懂得偽裝、隱藏身份的人,就會成為遊戲大贏家!

3. Murder 殺手

首先大家圍坐桌子一圈,若是手邊有撲克牌,先抽出符合人數的張數並且包含一張鬼牌在內,接著每人拿一張,不要給其他人看見自己的牌,抽到鬼牌的人即成為murderer。

所有人手牽手並將手藏在桌下,murderer用握手來殺人。舉例來說,我想殺我左邊的左邊的左邊,我就對左邊那位握三次,我左邊那位就會接著向他左邊握兩次,然後慢慢遞減,當你被握到一次時代表你被殺了。所有人要在murderer殺完大家以前,揪出這位murderer,否則murderer即獲勝。

小編第一次玩這個遊戲就抽到鬼牌擔任murderer,緊張得手一直抖,不過幸好隔壁的沒發現,看來淡定的人比較適合當murderer!

4. Mafia 黑手黨

這遊戲就是台灣的「天黑請閉眼」、「狼人殺」。大概介紹一下玩法,先挑出一位領導遊戲的敘事者,除了敘事者以外,所有人圍成一個圈。敘事者首先請所有人將眼睛閉上,任意挑出兩位黑手黨並輕拍肩膀告知他們身份,而其他沒被拍到的人則扮演居民,之後請大家眼睛睜開。

遊戲分成三階段,首先是夜晚,所有人眼睛閉上,兩位黑手黨在敘事者告知下將眼睛睜開,並用手指出想殺害的居民,再將眼睛闔上。天亮了,敘事者請所有人起床,公布兩位被殺害的居民。接著所有人包含黑手黨在內必須討論出誰是黑手黨並將他殺掉,被投票超過半數的人即當場陣亡。遊戲不斷輪迴夜晚白天,直到居民將黑手黨殺光即居民獲勝,或是黑手黨將居民殺光即黑手黨獲勝。

要是參與者眾多,想要玩複雜一點,可以新增角色doctor以及detective。doctor負責在夜晚搶救被殺害的居民,detective則是在夜晚揪出黑手黨。

第一次玩就當敘事者怎麼辦!敘事者要怎麼引導大家?不要擔心有英文版範例:

“Night falls. Everyone please go to sleep.”

(接著所有人眼睛閉上)

“Mafia, please wake up and point at the person you want to kill.”

(黑手黨醒來並指向想殺害居民)

“Mafia, please go to sleep.”

(黑手黨回去睡覺)

“After a long bloody night, the sun comes up. Everyone please wake up.”

(所有人起床)

以下幫大家回憶童年的兩個遊戲,一起回到十年前!

5. Simon Says 老師說

小時候最愛的遊戲,一定要站著直到最後啊!不過這遊戲大學生或成年人玩起來好像有點幼稚,但是偶爾童心一下也不錯:

Simon says, “Raise your cellphone!”

老師說:「舉起你的手機!」

“Smash it to the ground!”

「砸到地上!」

6. Hide and Seek 躲貓貓

小V以前最喜歡躲在衣櫃裡,大家都躲在哪裡呢?

除了團康遊戲之外,大家出國也可以把麻將發揚光大,教教外國人怎麼打麻將!

