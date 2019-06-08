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外國人常玩的六種團康遊戲：你會「Never have I ever」嗎？
我們想讓你知道的是
剛認識一群新朋友，不知道要做什麼的時候，團康遊戲是最佳解答！以下就來分享幾個國外的遊戲。
文：Carol Chen
出國時剛認識一群新朋友，聚在一起卻沒有特定話題，不知道要做什麼嗎？團康遊戲是最佳解答！除了活絡氣氛，遊戲過程也能更瞭解彼此個性。以下小V就來分享幾個在國外玩過的遊戲！
1. Truth or Dare 真心話大冒險
真心話大冒險在台灣也很常見，從小玩到大，因此大家應該都不陌生，這邊幫大家搜集十句英文版真心話問題（取自hobbylark），讓你提問一針見血，除了讓大家快速變熟之外，也可以發現一些不為人知的小秘密！不過提問前請再三思考，輪到你的時候別人會怎麼報答你，這你就好自為之囉！
- Have you ever peed in the pool?
你有在泳池尿尿過嗎？
- How would you rate your looks on a scale of 1 to 10?
一到十分，你給自己外表打幾分？
- What is your worst habit?
你最糟糕的習慣是什麼？
- Who is your secret crush?
你偷偷暗戀誰？
- Who do you like the least in this room and why?
這個房間裡你最討厭誰，為什麼？
- What is your guilty pleasure?
你有什麼做起來有罪惡感卻還是喜歡做的事情？
- What color underwear are you wearing right now?
你現在穿什麼顏色的內褲？
- Who is the sexiest person in this room?
這個房間裡誰最性感？
- What is the most illegal thing you’ve ever done?
你做過最非法的事情是什麼？
- Have you ever farted and then blamed someone else?
你有放屁卻怪到別人身上過嗎？
2. Never have I ever 我從來沒有
Never have I ever可以讓你快速認識新朋友，尤其是更了解別人過往經歷，而且玩法簡單容易上手，適合不想用腦以及無法動腦（ex. tipsy；喝醉） 的時候玩哦！
- 無酒精版玩法
所有參與者伸出十根手指，每個人輪流用Never have I ever造句，說出一件你沒做過的事情，例如你沒去過美國那就可以說：Never have I ever been to the States. 此時其他有去過美國的人，就必須收下一根手指頭。輪到最後還有剩手指的人就贏啦！
- 酒精版玩法
跟上面玩法相似，每個人輪流用Never have I ever造句，不過收手指改成喝酒，也就是如果你有做過別人提的事情，那就得喝酒，最後誰贏誰輸好像就沒關係了，因為大家都茫啦。
一些有趣的Never have I ever例句（取自hobbylark）
- Never have I ever Googled my own name to see what comes up.
我從來沒有google過自己的名字。
- Never have I ever watched the “Gangnam Style” music video.
我從來沒有看過「江南style」的MV。
- Never have I ever worn sleepwear and pretended it was clothing.
我從來沒有穿睡衣出門還假裝那是正常衣服。
- Never have I ever missed a high five.
我從來沒有跟別人擊掌失誤過。
- Never have I ever sung in the shower.
我從來沒有在洗澡時唱歌。
- Never have I ever pretended to laugh at a joke I didn’t get.
我從來沒有聽不懂笑話但是跟著笑。
大家是不是已經喝醉了？
接下來要介紹的兩款團康遊戲，都是人越多越好玩，而且似乎皆需要小心機，懂得偽裝、隱藏身份的人，就會成為遊戲大贏家！
3. Murder 殺手
首先大家圍坐桌子一圈，若是手邊有撲克牌，先抽出符合人數的張數並且包含一張鬼牌在內，接著每人拿一張，不要給其他人看見自己的牌，抽到鬼牌的人即成為murderer。
所有人手牽手並將手藏在桌下，murderer用握手來殺人。舉例來說，我想殺我左邊的左邊的左邊，我就對左邊那位握三次，我左邊那位就會接著向他左邊握兩次，然後慢慢遞減，當你被握到一次時代表你被殺了。所有人要在murderer殺完大家以前，揪出這位murderer，否則murderer即獲勝。
小編第一次玩這個遊戲就抽到鬼牌擔任murderer，緊張得手一直抖，不過幸好隔壁的沒發現，看來淡定的人比較適合當murderer！
4. Mafia 黑手黨
這遊戲就是台灣的「天黑請閉眼」、「狼人殺」。大概介紹一下玩法，先挑出一位領導遊戲的敘事者，除了敘事者以外，所有人圍成一個圈。敘事者首先請所有人將眼睛閉上，任意挑出兩位黑手黨並輕拍肩膀告知他們身份，而其他沒被拍到的人則扮演居民，之後請大家眼睛睜開。
遊戲分成三階段，首先是夜晚，所有人眼睛閉上，兩位黑手黨在敘事者告知下將眼睛睜開，並用手指出想殺害的居民，再將眼睛闔上。天亮了，敘事者請所有人起床，公布兩位被殺害的居民。接著所有人包含黑手黨在內必須討論出誰是黑手黨並將他殺掉，被投票超過半數的人即當場陣亡。遊戲不斷輪迴夜晚白天，直到居民將黑手黨殺光即居民獲勝，或是黑手黨將居民殺光即黑手黨獲勝。
要是參與者眾多，想要玩複雜一點，可以新增角色doctor以及detective。doctor負責在夜晚搶救被殺害的居民，detective則是在夜晚揪出黑手黨。
第一次玩就當敘事者怎麼辦！敘事者要怎麼引導大家？不要擔心有英文版範例：
“Night falls. Everyone please go to sleep.”
（接著所有人眼睛閉上）
“Mafia, please wake up and point at the person you want to kill.”
（黑手黨醒來並指向想殺害居民）
“Mafia, please go to sleep.”
（黑手黨回去睡覺）
“After a long bloody night, the sun comes up. Everyone please wake up.”
（所有人起床）
以下幫大家回憶童年的兩個遊戲，一起回到十年前！
5. Simon Says 老師說
小時候最愛的遊戲，一定要站著直到最後啊！不過這遊戲大學生或成年人玩起來好像有點幼稚，但是偶爾童心一下也不錯：
Simon says, “Raise your cellphone!”
老師說：「舉起你的手機！」
“Smash it to the ground!”
「砸到地上！」
6. Hide and Seek 躲貓貓
小V以前最喜歡躲在衣櫃裡，大家都躲在哪裡呢？
除了團康遊戲之外，大家出國也可以把麻將發揚光大，教教外國人怎麼打麻將！
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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航