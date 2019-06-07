2萬日本女性連署#KuToo拒穿高跟鞋，厚生勞動大臣：此穿著是「必要且適當的」

日本演員石川優美，日前在網路上發起請願連署，要求日本政府禁止公司行號強制規定女職員穿高跟鞋上班，並提倡廢止女性在工作場合必須穿高跟鞋的文化，在網路上引發廣大迴響，並獲得超過2萬人連署支持將此提案送進國會。然而日本厚生勞動大臣根本匠在國會會議上回應表示，女性在工作場合穿高跟鞋是「必要且適當的」。

（中央社）

日本寫真女星石川優實發起拒絕「被穿」高跟鞋運動，2月設置一個連署網站，目前已經獲得約2.5萬名網友連署相挺，石川在6月2日時，把連署結果送進日本政府厚生勞動省雇用機會平等課。

《日本放送協會》（NHK）報導，活動主要訴求為「改變職場等場合要求女性穿高跟鞋及淺口無帶有跟皮鞋的現狀」。

石川說，她在網路上看到不少意見，包括因為穿高跟鞋腳會痛而不想穿時，總會因「本來就是這樣子」、「這樣穿才有禮貌」等說法而沉默；也有人說，每次看到朋友因為穿高跟鞋感到痛苦時，就覺得這個社會有問題。

她說，非常多的女性在職場或是求職活動時，被要求穿高跟鞋及淺口無帶有跟皮鞋，這樣的社會結構跟禮貌是不是很可笑，透過這次的連署活動就可以看出來，希望有助改善這樣的現況。

談到為什麼發起這樣的運動，石川說，這是因為她去年4月開始在殯儀館打工的關係。東京這間派遣公司規定，女性工作人員前往各殯儀館工作時，「必須穿著鞋跟高度5公分到7公分，無帶的黑色有跟皮鞋」。

石川說，她的工作內容就是引導出席葬禮的人士，及準備相關儀式，工作時間就是一直站著，有時也需要來回走動。她說，告別式等相關儀式每次約花3小時到4.5小時，一天經常會有2場儀式。

這份打工持續一段時間後，石川發現兩腳小指等部位非常痛，右腳小指甚至還流血，她認為跟穿著派遣公司規定的鞋子長時間工作有關。

她在工作現場看到男性工作人員都是穿質輕無跟的皮鞋，開始反思為什麼女性就得穿高跟的皮鞋。

石川開始在網路上提出要改變現狀的看法，得到很多人迴響，因此，她想到之前為對抗性騷擾時網路流行的#MeToo活動，把日文鞋子（kutsu）跟痛苦（kutsuu）諧音連結，推動日本的#KuToo活動，進一步在網路上串連有共同想法的人，並在6月把連署結果送進厚生勞動省。

日本政府官員：對穿高跟鞋的期待是必要的

這項名為#KuToo的運動在日本愈來愈受到關注。

不過日本厚生勞動大臣根本匠表示，在職場上對此穿著的期待是「必要且適當的」，他回答反對黨議員提問時說：「我想在職場穿高跟鞋是必要且適當，這是普遍能被接受的。」

但他也強調，倘若雇主要求受傷的女員工穿高跟鞋，就是「權力騷擾」。

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核稿編輯：翁世航