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2萬日本女性連署#KuToo拒穿高跟鞋，厚生勞動大臣：此穿著是「必要且適當的」
我們想讓你知道的是
一名日本官員表示並不打算改變相關規定，且男性也經常被要求打領帶、穿皮鞋，「若社會禮儀常識的觀念有變化，這些規則也會隨之改變」
日本演員石川優美，日前在網路上發起請願連署，要求日本政府禁止公司行號強制規定女職員穿高跟鞋上班，並提倡廢止女性在工作場合必須穿高跟鞋的文化，在網路上引發廣大迴響，並獲得超過2萬人連署支持將此提案送進國會。然而日本厚生勞動大臣根本匠在國會會議上回應表示，女性在工作場合穿高跟鞋是「必要且適當的」。
（中央社）
日本寫真女星石川優實發起拒絕「被穿」高跟鞋運動，2月設置一個連署網站，目前已經獲得約2.5萬名網友連署相挺，石川在6月2日時，把連署結果送進日本政府厚生勞動省雇用機會平等課。
《日本放送協會》（NHK）報導，活動主要訴求為「改變職場等場合要求女性穿高跟鞋及淺口無帶有跟皮鞋的現狀」。
石川說，她在網路上看到不少意見，包括因為穿高跟鞋腳會痛而不想穿時，總會因「本來就是這樣子」、「這樣穿才有禮貌」等說法而沉默；也有人說，每次看到朋友因為穿高跟鞋感到痛苦時，就覺得這個社會有問題。
她說，非常多的女性在職場或是求職活動時，被要求穿高跟鞋及淺口無帶有跟皮鞋，這樣的社會結構跟禮貌是不是很可笑，透過這次的連署活動就可以看出來，希望有助改善這樣的現況。
談到為什麼發起這樣的運動，石川說，這是因為她去年4月開始在殯儀館打工的關係。東京這間派遣公司規定，女性工作人員前往各殯儀館工作時，「必須穿著鞋跟高度5公分到7公分，無帶的黑色有跟皮鞋」。
石川說，她的工作內容就是引導出席葬禮的人士，及準備相關儀式，工作時間就是一直站著，有時也需要來回走動。她說，告別式等相關儀式每次約花3小時到4.5小時，一天經常會有2場儀式。
這份打工持續一段時間後，石川發現兩腳小指等部位非常痛，右腳小指甚至還流血，她認為跟穿著派遣公司規定的鞋子長時間工作有關。
她在工作現場看到男性工作人員都是穿質輕無跟的皮鞋，開始反思為什麼女性就得穿高跟的皮鞋。
《聯合報》報導，日本職場服裝規定嚴格，不少企業明示或暗示女員工要穿高跟鞋，有公司甚至訂出細項，要求鞋跟要高幾公分，連孕婦也不例外。一些反對派活動人士諷刺高跟鞋就像是現代纏小腳一樣。 根據2018年世界經濟論壇（World Economic Forum）的性別平等排名，日本在全球149個國家中排名第110，在7大先進國家當中敬陪末座。
石川開始在網路上提出要改變現狀的看法，得到很多人迴響，因此，她想到之前為對抗性騷擾時網路流行的#MeToo活動，把日文鞋子（kutsu）跟痛苦（kutsuu）諧音連結，推動日本的#KuToo活動，進一步在網路上串連有共同想法的人，並在6月把連署結果送進厚生勞動省。
綜合《ETtoday》和《上報》報導，這份連署希望政府能推動相關法規，保障女性更公平、健康的職場環境。不過厚生勞動省雇用機會平等課的一位官員表示，目前他們還沒有任何規定，限制雇主是否可以要求雇員特定穿著，法律方面也沒有相關立法。他們並不打算改變相關規定，且男性也經常被要求打領帶、穿皮鞋，「若社會禮儀常識的觀念有變化，這些規則也會隨之改變」。
日本政府官員：對穿高跟鞋的期待是必要的
這項名為#KuToo的運動在日本愈來愈受到關注。
《風傳媒》報導，在5日國會會議上，「#KuToo運動」成為國會議員爭論的焦點之一，最大在野黨「立憲民主黨」眾議員、LGBT人權運動者尾辻加奈子表示，強制女性穿高跟鞋上班的規定已經「過時」，僅針對女性的著裝規定「跟性騷擾沒兩樣」，「根據職業傷害調查報告，18歲至26歲女性受到職業傷害的多數原因，被認為是高跟鞋」。
不過日本厚生勞動大臣根本匠表示，在職場上對此穿著的期待是「必要且適當的」，他回答反對黨議員提問時說：「我想在職場穿高跟鞋是必要且適當，這是普遍能被接受的。」
但他也強調，倘若雇主要求受傷的女員工穿高跟鞋，就是「權力騷擾」。
《風傳媒》報導，不過根本匠被自家副手打臉，厚生勞動省副大臣高階惠美子表態不認同其觀點，高階惠美子認為雇主不應強制女性穿著高跟鞋。
不少支持這項運動的日本民眾也提到男性的著裝束縛，日本男性上班族在許多場合上必須穿著西裝，在炎熱的夏季，既無法節約冷氣用電，也令男性熱得全身冒汗。
除了日本，國際上也曾有過類似的高跟鞋爭議，《端傳媒》報導，在英國、加拿大和菲律賓都曾有過女性集體請願以及相關法律的制定，而2015年坎城影展（Cannes film festival）還發生過有女性因為沒穿高跟鞋，被攔下不能走紅毯，雖然主辦單位事後道歉表示沒有相關限制，不過引發熱議，而奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）隔年為了表達訴求，她選擇赤腳走紅毯。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 拒絕被穿高跟鞋 日女星獲1.9萬網友連署相挺（中央社）
- 女星發起拒穿高跟鞋上班 日厚生勞動大臣說話了（中央社）
- 日本女性「拒穿高跟鞋上班」「KuToo」連署運動將近2萬份 （ ETtoday）
- 為什麼非高跟鞋不可？ 日本「#KuToo」運動提交請願書盼推動性別平權（上報）
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核稿編輯：翁世航