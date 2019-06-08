我們從未如此接近統一，也從未如此接近獨立

文：亞熱帶（公民老師）



20年後若回首，我們會發現，自己身處歷史的轉捩點，是一段往後絕對值得說嘴的時光。儘管局勢看起來萬分危急，黨國統治即將復辟，甚至可能走向統一，然而，如果挺過這一仗，徹底擺脫國民黨、走向實質獨立的道路，就近在咫尺。

過去半年至今，作為一個本土派、進步派、廣義的泛綠支持者，大家心裡只有兩個字：焦慮。這股焦慮依然在蔓延，隨著英德分裂越演越烈，似乎民進黨就要分裂成兩塊，再也無法重整態勢。

焦慮畢竟有緣由，從1124的大選挫敗開始，本土派、進步派根本是被扯出同溫層痛扁一頓；擺明是歧視的反同三公投，高票過關，連哄帶騙的以核養綠，高票過關，想用台灣名義參加奧運，被近600萬人反對，就連國民黨勢力，都在縣市長選舉中班師回朝。

「明年真的會被統一。」從那一天起，這句話大家每天講，講到自己都要麻痺了，到近兩個月英德開打，這句話又延伸成：「民進黨再這樣，真的只能逃了。」

泛藍勢力的回歸令人恐懼，泛綠無法團結阻擋，更是真正的無奈。上一回藍色執政，也不過4年前的事，就算318才開始關注政治的青年，對馬英九最後幾年的暴衝，也依然記憶猶新，尤其對曾在立法院守夜過的人，「被國民黨統治，最後會走到這步田地」，如此深刻的記憶，伴隨著警棍與鎮暴水柱的傷痛，一瞬間鋪天蓋地再度來襲。

他們可能全都要回來了，更難纏、更無法回頭。

真的不是憑空幻想，更早開始關注政治的人都明白，那可是8年來一點一滴的累積，每一步都往中國傾斜，才會在最後像要洩洪一樣，推出服貿協議；假若那天晚上，沒有一批人意外衝進國會，後續的貨貿、其他協定，都將接踵而至。

一切都是點滴累積而來，2008年起的那8年，是這樣的。

用沒收國旗揭開序幕 紅統滲透無所不在的8年夢靨

第一年就上演陳雲林來台，馬政府在桃園機場佈下3000名警力，聯外道路全部設關卡攔檢，抗議的群眾被驅離，還不只針對獨派，陳雲林沿途路上，每一面中華民國國旗都被沒收，彷彿為8年執政揭開序幕，此後每一件事，都讓人義憤填膺卻又茫然無力。

要論影響最明顯者，莫過於紅色媒體力量的滲透。2009年，旺旺集團在王雪紅、徐旭東等人協助下，買下中時集團，彼時蔡衍明旗下的中視等3個電視頻道，已佔有近20%的無線電視市場，加上中天系列，手握無線、有線電視共19個頻道，還擁有中國時報、工商時報，以及時報周刊等刊物。

2011年，旺中又意圖併購中嘉的有線電視系統，當時中嘉收視戶數，已佔全台市場的27%，隔年，蔡衍明又聯手王令麟、辜仲諒，欲買下台灣壹傳媒，當時壹傳媒旗下的《蘋果日報》，市佔率達38.36％，假若得逞，今天我們眼前，恐怕還會再多好幾個「韓天電視台」、「旺旺時報」。

旺中一連串的行動，終於引起反媒體壟斷運動，不僅媒體人員、以林飛帆為首的學生團體挺身而出，就連余英時、李遠哲等中研院士都加入抗議，歷經數度示威遊行後，終於在2013年，才被NCC擋下。

Photo Credit: tenz1225 @ Flickr CC BY SA 2.0

中資、紅統商人的併購威脅，還不只限於旺中。2015年底，吳敦義之子吳子文牽線，讓中國DMG控股旗下的美國DMG，砸下197億台幣欲買東森電視61%股份；DMG是中國最大的娛樂傳媒集團，董事長肖文閣出身於解放軍家庭，並曾於中國政府部門和部隊工作，買下電視台的意圖相當可疑，本案最後，是在王令麟假釋出獄、上演王子復仇記後，才終於告吹。

紅色資金、藍色助攻造成的威脅，如今已在媒體上，讓台派吃盡苦頭，另一方面，暗潮洶湧的經濟協議，也不可小覷。

大賺大賠都是輸 前進中國，比賺不到錢更恐怖的是⋯⋯

ECFA是馬英九政府大力吹捧的政績，然而，透過馬英九最愛說嘴的石斑魚，跟在中國市場慘賠的虱目魚，正可當作兩種對照，證明不管大賺或大賠，傾向中國市場，都要負擔極大的風險。

做為養殖業一大主力的虱目魚，不只國人喜愛，外銷量也不可小覷，根據農委會統計，馬英九執政期間的虱目魚外銷量，銷往美國最高為2008年的3774公噸，最低為2014年1681公噸。

但透過ECFA賣往中國的虱目魚，卻因為多刺與口感等問題，並不受青睞，最高峰的2014年，也僅銷售1548公噸，隔年更暴跌到剩19公噸，也讓養殖漁民一度慘賠。

做為對比，石斑魚是ECFA中的模範生，結果模範生也痛不欲生。台灣石斑讓中國饕客大為青睞，ECFA簽訂後便開出紅盤，但中國一方面買石斑，一方面則透過高薪、圈地優惠，吸引台灣業者前往中國沿海養石斑，光作業員薪水就5萬台幣起跳，廠長級上看60萬，一時間台灣業者趨之若鶩，帶著青斑、龍膽石斑魚苗及技術人員前往，養魚掏金一片榮景。

結果5年後，中國靠著台灣輸入的養殖技術，培養出賣相更好、肉質更細，運輸成本還低25％的龍虎班，徹底打垮台灣業者。

另一方面，台灣業者為了拼中國大訂單，大戶不斷併購小戶魚塭、土地，竟導致沿海魚塭的地價連年翻漲，而財團大戶，又因為過度依賴中國市場，而在中國石斑崛起後，難以開拓他國銷路，徹底的血本無歸。

兩種魚正是兩種縮影，台灣產業前進中國，賣好賣壞都是輸，人才、技術更遭到把持，然而這樣還不夠，馬政府接著，還要開放中國資金進來。

服貿協議讓台灣、中國互相開放各項服務業，從零售、洗衣到金融與建築，日常用的、身上穿的、家裡住的，各產業都開放中國進入，然而，龐大的紅色資金與廉價勞力壓境下，不管是人民生活品質，還是企業生存，都將遭到重挫。

彼時國民黨、親民黨的泛藍立委，在立院有高達70席次，民進黨與台聯的泛綠陣營，僅有43席，即便動用議事規則、佔領主席台杯葛，還是讓張慶忠以半分鐘宣讀通過，最後歷經318學運，才終於勉強擋下。

Photo Credit: Eddy Huang @ Flickr CC BY SA 2.0

儘管服貿飛了，國民黨依然不屈不撓，太陽花學運4月退場，藍委5月就試圖讓自經區闖關，也繼續跟中國展開貨貿協議，當時趁著馬習會的勢頭，眼看隨時就要完成協商，直到蔡英文上任後，才暫時緩下。

提心吊膽的那8年，就是長這模樣。在國民黨8年處心積慮的運作下，台灣產業對中國的依賴，達到前所未有的高峰，大半資金、技術甚至人才，都遭到掌握，加上陸客對觀光業的「養套殺」，我們的經濟命脈，泰半被掐在北京政府手上，發不發財，都要看習主席臉色。

另一方面，紅色媒體與統戰系統的滲透，也深入街坊裡的每一台電視，加上統戰組織的落地招待，許多里長、宮廟人員旅遊一趟後，有意無意間，成為讓統戰耳語流竄的幫凶，「向中國靠攏，錢景一片看好」的假象，日漸植入人心。

有人說現在是台灣九局下，其實那8年來，每一回都是十二碼PK賽。

你罵過他們「騙票」，但只有他們能擋下國民黨

大概是覺得明年贏定了，國民黨如今再度張牙舞爪而來，黃昭順提案，放寬中國人納入健保和長照，曾銘宗提「自經區特別條例」闖關，就連祁家威熬了30年的同性婚姻，賴士葆都放話，選上後會直接收回。

假若明年國民黨勝選、奪下立院多數席次，不但上述「預告」都會成真，馬英九時期的8年惡夢，也會以更兇狠的姿態全部重演。

看到這裡，大概所有人都能認同，對嚮往自由民主，想驕傲說出「我是台灣人」的島嶼子民，國民黨是不折不扣的敵人，在剩下半年時間內，唯一能阻止藍營勝選的，就只有民進黨。

是啊，那個你可能罵過騙票、資進黨的民進黨。

在進步派、本土派眼裡，過去4年的民進黨，是個微妙的角色，太多議題失分，太多派系勾結，當然維護者也不少，有的很直白，「不然你要讓國民黨回來嗎？」有的則勸大家，忍一下，等國家邁入正常的工作水到渠成，就真的可以放膽罵、去投別人了。

這聽起來實在很弔詭，監督執政黨還要手下留情，在公民意識抬頭的時代，感覺有夠彆扭，但畢竟難以否認，我們還沒完成國家正常化的任務，台灣的政治處境，根本堪稱畸形。

最大在野黨主張統一的社會 沒有談政黨政治的本錢

正常的兩黨政治，彼此監督、相互制衡，但絕對不會出現最大在野黨，主張和另一個國家統一的情況，無論是政治的統一，或者經濟、文化上的統一，綜觀世界政壇，都是絕無僅有，也算是一種中華民國的民主奇蹟。

不用多說，台灣需要正常的政治，需要有政黨來監督民進黨，但顯然絕非國民黨，在此之前，我們需要先創造正常的環境，才能讓時代力量，或其他政治勢力茁壯，在國民黨死絕後，成為能與民進黨對壘的監督者，甚至有機會取而代之。

如今隨著轉型正義、討取不當黨產的進展，國民黨一度受到重創，而民進黨政府另一面，也在實質外交有所突破：美國通過《台灣旅行法》，開啟高階官員互訪的契機，而在《台灣保證法》通過後，今年包含美、德、英、日等8國與15友邦，都以前所未有的力道，力挺台灣參加WHA，礙於歷史因素的北美事務協調委員會，也正名為「台灣美國事務委員會」，不僅於此，往後美國對台軍售將常態化，配合潛艦國造計畫初有斬獲，國防自主的遠景，已不再遙遠。

同時，包含台美自由貿易協定等協議，也在《台灣保證法》的框架下開拓契機，配合民進黨政府過去3年來，努力讓產業脫離中國掌握，建置完善的投資條件，更讓台灣有望在美中貿易戰間，吃到台商回流的巨大紅利，台資也藉由新南向管道，得以轉往其他國家，於是整體經濟，開始不再倚賴中國，對內對外，都實質穩定地，轉型為一個正常國家。

儘管腳步緩慢，但透過民進黨，國家正常化的任務，仍踏實穩健地前進，進步派能提供的最大協助，就是給予實際支持。

我們不幸又幸運地，生在不幸的年代

或許我們都生在一個不幸的時代，生在一個不夠完美的環境，但仍有機會，讓後代擁有更美好的社會、不再恐懼的家園，而或許，掌握這樣機會的我們，其實是幸運的。

從異議者會被失蹤的白色恐怖時代，台灣人咬著牙，一步一腳印撐過來，如今到了歷史的岔路口，往前有可能是夢魘般的黑暗，但假若挺過去，接下來的4年，有上一個4年的經驗與教訓，本土政黨這次，必定能讓國民黨再起不能，自由國度的夢想，還會遠嗎？

敵人誠然強大，有攻勢鋪天蓋地的紅色勢力，還有應外合的藍色政權，然而，腳下的福爾摩沙，在大海環繞、群山疊巒的反面，是地震與風颱，還有洪水伴著牆倒樓塌，一復一年，我們繼承先祖的意志，終於走到如今，眼前的路依然風雨飄搖，但對在島嶼生活的人來說，早就不是第一次面對。

如果累了，喘口氣，彼此扶著肩膀慢慢來，挺過這關，20年後，我們終將能在自由的島國上，跟子女回憶：「當年台灣差點就沒了，還好後來喔，我們一起……」

延伸閱讀：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航