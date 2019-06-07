王金平不滿黨中央「不參加初選」，有誰心比他還冷？

國民黨原有意參選總統的立法委員王金平，昨（6）日宣布「不參加初選」，因為對於黨中央「奇奇怪怪」的初選辦法無法接受，引發各界熱議，包括黨內和對手民進黨、台北市長柯文哲各方面都出現了新動向。

首先是民進黨初選，雖然蘋果有做出民調說「蔡英文正在甩開賴清德」，但這個說法稍微正面了點，實際上蔡的民調仍相當吃緊。賴清德的選情基礎，建立在長期以來的接班形象、強硬獨派的人際圈，以及未受假新聞主力攻擊這三者之上。

也因此，蔡英文的初選民調雖然納入了手機，但大家別忘記公嬤也有手機，何況年輕人往往容易漏接電話，6/10-6/14的初選民調，各位英派一定要把手機開聲音，盡量排開電影等活動。年輕人受民調動員的經驗較少，這會是勝負關鍵之一。

但整體而言，隨著初選趨近落幕，民進黨內鬥的激烈程度會下降，接著啟動大選模式。

國民黨內部將如何變化？

國民黨也是一樣的。吳敦義確定要藏身幕後伺機而動之後，王（南部本土派系代理商）、朱（北部菁英外省朱家軍）、韓（紅統代理權持有者、低端藍希望之星）、郭（菁英藍認同者，可能也在競爭紅統代理權）四大陣營戰得激烈。

說是四大陣營，其實是三大，王金平本來就有血統階級的枷鎖，而且長期被邊緣化更是決定性的因素，掛牌藍跟本省藍的力量不足以支持王金平，加上南部地盤與韓國瑜重疊，基層民眾狂熱難減，請韓容易送韓難，王可說是受到自己養大的韓反咬。因此他雖然留下伏筆，很高機率還是會當大選抬轎者。

從王金平聲明中，可以看見王金平不敢輕忽綠白陣營的力量，退出競爭之後，心力會放在整合基層。另外《聯合報》也報導王金平陣營的考量點：一是王不滿黨初選、二是看到韓凱道造勢大成功，這兩點讓王陣營決定先收手。這步非常精明，因為王無力影響黨機器、民間動員力量（如妙天）也掌握不了，何必勉強下場玩？

說到這裡，就能進一步談禿頭凱道造勢。為何我開頭會說「觀望一週」，關鍵點就在禿頭凱道造勢。當天台派同溫層大崩潰，每個人都把韓粉講得像是天兵天將，其實筆者與友人討論的方向倒不相同。首先是凱道現場的人數並沒有數十萬之譜，警方估算是7萬，筆者在網路上看見的統計分析也多半是3-6萬這個量級。

儘管有大雨因素，可是凱道造勢的兩大推力，是張榮味系統與妙天系統，凱道等級動員走路工叫來的量不到十萬，這並不是好成績。但最重要的觀察點不在數量，而是妙天系統轉向挺韓，背後的中國授意，以及國會政黨聯盟（即妙天）本身的政治判斷，非常值得玩味。

柯文哲的反應如何？

嘿，那我們接著說「王金平不參加初選」一天之內的最後一個震盪：柯文哲龜縮。



王金平的動向，是與黨機器、民間勢力態度高度牽動。王看到國民黨根本不理自己對初選的抗議、張榮味農會系統與妙天國會政黨聯盟上凱道挺韓，心都快冷死了。然而台北市政府裡頭那尊反同紅綠燈，大概心冷程度與王金平有得拼。



下午《中央社》出了新聞，柯文哲說：「目前台北與台灣相比，台北比較需要我。」先提醒一下，這句話說出來，大家聽聽就好，逮到機會柯還是會出來參選。柯參選的參考點為何？那就是兩大黨渙散。只要兩大黨發揮不出水準，有機會操作中間選民搖擺心態，柯就絕對會出來。

今年以來柯的幾波民調高峰，都是在兩大黨內鬥最兇的時候。而最近柯文哲不停騷擾蔡總統，心態與朱立倫暴走是一致的，透過偏激言論來刷存，有機會召喚搖擺的民意。反正講幹話不用錢。但是隨著蔡英文越來越回穩、韓國瑜強勢登場國民黨初選，兩大黨歸隊的日子已經近在眼前。

綠營方面，賴前院長幾度刷存未果，回防最溫暖的鐵票可以看見初選走近尾聲的徵兆。（重要提醒：小英並不穩。）藍營方面，郭董姿態都越發緊繃、朱立倫持續疲軟、王金平果斷退場，儘管此刻猜誰出線都還太輕率，但料不會如民進黨那般僵持，藍營五人小組協調完畢後，走流程搞定初選也遲早的事。

兩黨矛盾操作空間變少，柯文哲當然心灰意冷；更心寒的是，原本柯文哲的連署書有賴妙天加持，但妙天現在挺誰呢？妙天是隨時可以倒戈的實力派，至少此刻，悟覺妙天上師沒有要加持柯師傅。

美國動作頻頻傳遞什麼訊息？

一場凱道造勢，引發如此（檯面下的）腥風血雨，實在也很精彩。然而軍機瞬息萬變，初選沒走完、大選沒結束，都不好說到底會發生什麼。別忘記，除了台灣內部，地球有更大的變化在發生。AIT最近在籌劃什麼？美國國會議員為什麼頻頻來訪，甚至陪蔡英文掃街？

台灣的調查局與 FBI、美軍印太司令部，下周要在台北君悅飯店舉辦「美國聯邦調查局國家學院亞太區校友會」，美軍會有少將級現役軍官來台。為什麼這個年年舉辦的校友會，今年會第一次來台灣呢？哈哈哈。

隨著中國加緊管控、稀土牌呼之欲出，美國也正在全球調度資源，準備引入日本、非洲的稀土，並且將台商半導體供應鏈引導回台灣與美國本土。華為的心肺還未窒息，新的關稅腳步聲已經響起，而且安全部門的動作更是目不暇給。

全球的未來，居然很大程度取決於台灣半導體產業鏈動向，以及明年的選舉，這固然是我們的使命，卻也讓人感受到某種無奈的趣味啊。

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責任編輯：李秉芳

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