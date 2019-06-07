「被壓抑的多數」反撲，波士頓保守派發起「異性戀驕傲」遊行

（封面照片為2016年奧蘭多同志酒吧發生槍擊後，波士頓市政府懸掛彩虹旗表達哀悼）

6月是同志驕傲月（LGBTQ Pride Month），各處都有慶祝活動，一個名為「超級開心享受美國」（Super Happy Fun America）的團體，發起將在今年夏天在波士頓舉辦「異性戀驕傲（Straight Pride）」遊行，在網路上引發熱議，許多人認為這是對「同志驕傲」的反諷和攻擊，而波士頓市長則回應：「歡迎大家本週六來參加同志驕傲遊行」。

《聯合報》報導，據《US Today》報導，3個男性聲稱「代表異性戀社區」組織的「超級開心享受美國」團體，宣布擬在8月31日，舉辦一場路線與波士頓LGBT驕傲遊行相同的異性戀大遊行，以慶祝異性戀驕傲。

他們在官網上寫著“It's great to be straight”，並設計「異性戀驕傲」的旗幟，表示：

異性戀是被壓抑的多數。我們將為了展現異性戀的驕傲並且無懼於評斷與仇恨。異性戀終將能像其他性傾向一樣得到應有的權利。

《華盛頓郵報》報導，該組織認為，這場遊行意在嘲笑左派的「身份政治」：現在對他們（支持同志的左派人士）的人來說，一切都是基於身份，以及是否被歸類為受害者或壓迫者，薩哈迪在Facebook上表示，「如果你獲得受害者身份，那麼你就有資格慶祝自己，並期望那些有壓迫者地位的人能夠順從你的感情。」

這個組織還指定好萊塢演員布萊德彼特（Brad Pitt）作為他們的「吉祥物」，對此布萊德彼特的公司已經告訴他們停止使用演員的名字和肖像來宣傳他們的活動，如果不停止，可能會採取法律行動。

《USA Today》今年早些時候，該團體曾向波士頓市府申請允許在市府廣場前升「異性戀驕傲」旗，不過被拒絕。該團體副主席薩哈迪（Mark Sahady）在臉書上說，該組織已向波士頓市府提交歧視投訴，會在未來數周最終確定遊行時間。

據報導，薩哈迪是右翼團體「Resist Marxism」成員，曾在波士頓組織過多個爭議遊行，其中包括「共和集會」，以及在2018年組織數十名右翼抗議者和支持槍枝人士回應「March for Our Lives」遊行。

反對者批：「我是異性戀，我不因此驕傲」

美國知名作家James Fell在社群媒體上表示，「我身為一個異性戀，我熱愛並接受這個身份，我從來沒有經歷過任何對我性行為的偏見。我沒有必要爭取與我選擇的人結婚的權利。我不必擔心遭到毆打或殺害，因為其他人不接受我想跟他睡的對象，我不必因恐懼而一直要自己保持冷靜，或擔心我的家人，朋友或同事的反應。



我從沒有要去爭取或掙扎的事情，因為我是異性戀。因為身為異性戀的特權而感到感激嗎？當然，但是因此而驕傲嗎？並沒有。這個遊行被誤解了。這不是『異性戀驕傲遊行』。它應該被稱為『我是一個同性戀的屎』遊行」

這則貼文引發網友瘋傳，曾演出漫威電影《美國隊長》的克里斯伊凡（Chris Evans）也轉貼此文，表示看到自己老家，正要舉辦異性戀驕傲遊行，他的想法是：除了感到憤怒（那其實是你自己不了解的事物）之外，可以找尋一下同理心，理解這群同志朋友，然後長大吧。

波士頓市長：我們不會依據其價值觀否決遊行，但波士頓支持多元

波士頓的市長Marty Walsh也在今天於推特上針對此事提出相關澄清與聲明，他強調，波士頓的價值觀是明確的：尊重，多元，以及接受所有人。

他表示舉辦公共活動的許可，是根據其操作可行性發放的，而不是根據價值觀或信仰的認的。波士頓市政府不能根據組織的價值而不讓他們辦活動，目前這個「異性戀驕傲遊行」尚未獲得許可，但他們正在努力修改他們的申請，來舉辦這場公共活動。

作為市長，我們很自豪波士頓能夠舉辦一年一度的“Pride Week”，我們的城市聚集在一起慶祝LGBTQ社群的多樣性、力量和被接受。



無論外界團體可以嘗試做什麼，我們的價值觀都不會改變。我邀請每個人與我們站在一起，表達愛將永遠佔上風，本週六也歡迎加入我們，一起慶祝「Boston Pride遊行」，以及爭取所有人的進步和平等。

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核稿編輯：翁世航