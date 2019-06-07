救國團招攬高中生赴中「文化交流」，陸委會定調為「統戰合作」

救國團今年暑假將推出「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」等活動，招攬高中生到中國，並宣稱要「協助學員評估未來升學就業趨向」，對此大陸委員會發言人邱垂正表示，此活動合作單位是中國的「文化部外圍統戰機構」，政府將密切關注。

隨著中共當局對台動作增多，近來陸委會對兩岸交流相關活動管制也加嚴，上週才剛宣布，將禁止國人、團體參加海峽論壇涉及「民主協商」探索「一國兩制」的活動，也禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動。現在又直接定調救國團和統戰機構合作，並批為「不務正業」。對此救國團則回應，這是一般的「文化交流」活動。

《自由時報》報導，「七彩雲南活動隊」是由雲南省昆明市台灣同胞聯誼會邀請，8天7夜的行程要台幣22000元，宣稱要「參訪雲南大專院校，並與教育單位交流座談，深度瞭解雲南地區高等教育現況，協助學員評估未來升學就業趨向」，同時將到昆明高新區雲台青年創業就業基地參訪交流。

另一團到上海是「落地接待」，要招募50名台生，往返機票及相關膳宿、交通等費用，由邀請單位中國的「中華文化聯誼會」負擔，而該聯誼會長趙少華曾任中國文化部副部長、中共黨組副書記。該活動將與上海地區同性質大專學生交流及觀摩學習。

救國團也把中國暑期營隊訊息廣發公文到各大專院校，包括中華科大、台北城市科技大學，以及中正大學、海洋大學、金門大學、虎尾科技大學等十餘所學校都有張貼公告，其中「七彩雲南活動隊」也針對高中生，因此花蓮女中網站也看得到。

《中央社》報導，大陸委員會昨（6）日下午舉行例行記者會，對於媒體記者相關提問，邱垂正表示，此活動的中方主辦單位是雲南省昆明市台灣同胞聯誼會、中華文化聯誼會，是中國文化部的外圍機構也是對台統戰組織，具濃厚官方色彩。

他表示，陸委會已經請教育部聯繫、提醒相關學校，不宜呼應中方對台統戰作法，包括協助宣傳及張貼活動資訊等。

對於救國團舉辦相關活動，邱垂正強調，根據《兩岸條例》第23條規定，台灣地區與大陸地區及其他地區的人民、法人團體及其他機構，未經許可不得在台從事為中方教育機構招生事宜，或居間介紹的行為。陸委會表示將持續關注該活動進行情況。

陸委會：救國團應回歸旅遊本業，救國團反駁：僅協助行銷

《自由時報》報導，陸委會表示，在美中貿易戰下，推介台灣民眾赴中就學、就業，潛藏極大風險，也與現行趨勢不符。美國多次表示，北京試圖將包括留學生和研究人員用於工業間諜、偷竊美國科技成果，若台生赴中就學，恐將更難申請到歐美研究所，更難進到西方科技業。

此外，陸委會在對台31項措施的報告就指出，中國青創基地與示範點成功率不到1％。因此陸委會也呼籲救國團「回歸旅遊本業」，切莫從事為台生、台青推介就學就業活動，淪為中國統戰背書。

《中央社》報導，對此，救國團昨天深夜發布文字回應，澄清救國團未辦理「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」等活動，活動經費都由大陸研究文教基金會負責，與救國團無涉，救國團僅協助行銷。

回應稿並指出，救國團與大陸研究文教基金會是各自獨立的法人，互不隸屬。救國團認為該基金會舉辦的活動，都以平等、互惠的原則，目的是增加台灣學生視野，屬於一般文教交流，並未幫中方教育機構招生，應符合《兩岸條例》第23條及相關法規。

海峽論壇將登場，陸委會：禁止參加涉及一國兩制的活動

（中央社）中國主辦的「海峽論壇」第二屆創意塗鴉巡迴賽，明（8）日將在福建省漳州市東山縣、金門縣兩地舉辦，兩岸塗鴉達人將共繪「海峽家園」。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨重申，禁止在台辦理海峽論壇的相關分支活動，政府將嚴審陸方人員入境申請。

陸委會日前也宣布，將禁止國人、團體參加海峽論壇涉及「民主協商」探索「一國兩制」的活動，也禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動；不過創意塗鴉巡迴賽8日將在金門舉行。邱垂正表示，政府將密切關注上述活動發展，並嚴審中方人員的入境申請，禁止來台辦理海峽論壇相關活動。他也強調，

陸委會重申，政府禁止中央機關人員參與海峽論壇，也不樂見縣市政府組團參加；提醒民眾勿輕易參加，未經主管機關許可，不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

《自由時報》報導，「海峽論壇」將在15日召開，據了解，目前地方政府已知有台北、台中、高雄的副市長將出席海峽論壇，至於雲林、金門、花蓮為縣長出席。每屆海峽論壇都有多達2、30個分支論壇與活動，但今年一直到活動都快開始了還沒有活動資訊在網路上公布。

兩岸人士解讀，我政府這次對於台灣民眾參與海峽論壇有高度提醒，同時祭出各種禁令，使得中國對於大會主題與論壇，是否把民主協商、一國兩制放入其中，內部應有所爭辯，可能是延遲公布的原因之一。

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核稿編輯：翁世航