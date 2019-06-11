產品所有權時代結束，全球前三大企業靠「訂閱制」獲利滿滿

景氣好不好？消費者買氣旺不旺？是所有企業關心的大事，也是投資人追蹤的熱點。尤其去年起美中貿易戰，美國對中國關稅威脅的力道不斷加強，引爆製造業出走中國，直接衝擊經濟景氣，各類商品銷售幾乎都受到影響。

對於大多數公司，景氣影響業績，業績和獲利直接相關，從美國到台灣，最近公布的季報，商品類企業的財報相對不利。然而，新科技迎面來襲，更快捷、更普及的網路，帶來即時的服務，也改變了以往「賣產品等於獲利」的商業模式。

例如，以前聽音樂要買CD、買音響，這是商品模式，景氣不好的確影響到商品銷售。現在串流音樂大流行，在YouTube、Spotify、iTunes等平台，消費者可以隨時隨地無限制聽音樂，從Spotify、iTunes付費聽音樂，這是訂閱經濟、服務模式，串流音樂的平台商，受景氣的影響並不大。

商業模式的轉換 服務至上，產品所有權時代結束

「我們正處於商業歷史的關鍵時刻，而且是工業革命以來的全新轉變」，雲端軟體服務商祖睿公司（Zuora）執行長暨共同創辦人左軒霆（Tien Tzuo），他最早嗅出商業模式轉變，最早提出「訂閱經濟」一詞，這個世界正從過去的產品導向，轉為服務導向。簡單來說，產品所有權的時代結束了，消費者真正要的是服務，而非產品。

定期付費取得服務，其實是古老的商業模式，紙本雜誌訂閱行之已久。這一波訂閱商機的發酵，是來自雲端服務普及化，運用科技提供更精準的服務，推動使用者付費、並擴大市場。最近台灣的《蘋果日報》，全面都要註冊為會員才可以看，就是在為轉型訂閱制做準備。

從美國發源的雲端訂閱制，先驅者之一Salesforce，利用雲端提供客戶關係服務軟體，他們堅信，用戶每個月付費，企業隨時提供最新的軟體服務，致力推動軟體即服務（SaaS，Software as a Service）。用戶可以節省一次性的套裝軟體支出，精簡資訊人事成本，透過連線隨時更新軟體；企業也可以集中精神，提高顧客滿意度。

軟體業先嘗到甜頭 Adobe股價7年漲8倍

多媒體軟體企業Adobe從2012年起推動訂閱制，當年滲透率4%，如今已經超過90%；股價也從2012年約30美元，如今站上275美元，大漲8倍，市值達到1345億美元，和微軟、Salesforce並列3大軟體企業。

訂閱經濟在軟體業率先萌芽，以製造業為主的台灣，並不熟悉這個模式。蘋果公司大家很了解，iPhone是最重要的產品，占營收比重高達六成，受到美中貿易戰、雙方互相報復的衝擊，去年第四季傳出在中國銷售直直落，一度市值破兆美元的蘋果，因此破功，股價從最高233美元，一路殺到142美元才止跌，跌幅高達39%。

事後來看，雖然2019年財報第一季（2018年10月到12月）蘋果手機營業額為512億美元，第二季降至312億美元，的確衰退很多，但是執行長庫克從2018年就不斷強調公司將以服務及穿戴裝置為重心，他早已看出蘋果的手機，受景氣影響，但是服務不會，正努力加大服務部門的力道。

今年3月蘋果的產品發表會上，看不到新硬體，而是集中火力在軟體服務上，推出信用卡、Apple TV+影音串流等等，加上既有的App銷售、iCloud儲存空間、Apple Pay支付、Apple Music音樂，蘋果第2季服務部門的營收115億美元，創下單季歷史新高，年成長16%，成為投資人寄予厚望的成長動力，蘋果也因此成為商品與服務混合型的企業。

服務收入是蘋果僅次於手機銷售的營收來源，毛利率高達六成以上，iPhone有9億用戶，成了推動服務的寶庫。用戶訂閱各類音樂、遊戲、媒體、儲存空間，蘋果都可以抽成，是一筆穩定、重複發生、還在成長中的收入，這才是投資人最重視的蘋果價值，早已不是手機硬體的銷售了。

全球前3大企業率先示範 亞馬遜擁強大現金流，研發不手軟

從企業經營的角度，不管景氣不景氣，能夠黏住顧客、定期收現金才是王道，在低利時代，投資人也更加重視收息股。目前全球前3大市值公司：微軟、蘋果、亞馬遜，正全力以赴推動訂閱制。

微軟執行長薩迪亞．納德拉（Satya Nadella）2014年上任，就定調「行動優先、雲端優先」，Office、Dynamics、Azure都導向訂閱制，最新的2019年第3季財報（2019年1月到3月）顯示，3項業務年成長率分別達30%、43%、73%，其中以企業服務Azure成長最強勁，比龍頭亞馬遜的AWS還高，在財報公布後，微軟的市值一度衝上兆美元，象徵這家老牌企業重拾創新活力，交出亮麗的成績單。

備受股神巴菲特稱讚的亞馬遜，2018年會員人數已經衝破1億人，光是每年的會費收入就高達百億美元，其中年繳119美元的會員約占58%，這群忠實消費者平均每年在亞馬遜消費1400美元，非會員年消費只有600美元。

多年來，執行長貝佐斯以無比的耐心，發展自動化倉儲、大數據分析、AWS雲端服務，提供會員物超所值的服務。這個過程中，會員們提供穩定的現金流，絕對是亞馬遜敢於大手筆撒錢研發的重要基礎，消費者和企業共創雙贏。

全球前3大企業，先後在一年內市值突破兆美元，他們年營收基礎達到百億、千億美元，還能夠維持成長，很大一部分歸功於雲端服務，以此為平台，發展人工智慧、大數據的加值服務。

月月收錢樂翻天 索尼循環型業務已占四成

即使2018年3月以來，美中貿易戰開打，關稅威脅使經濟景氣面臨不確定性，商品供應鏈受到衝擊，但是採取訂閱制，提供服務的企業，既能維持穩定的現金流，又能維繫顧客關係，凸顯訂閱模式的優勢。

日本企業以索尼（SONY）為代表，累計銷售量逼近一億台的遊戲機PS4，玩家只要每月繳476日圓（約台幣132元），即可在線上和其他玩家互動、每個月玩10款遊戲，目前會員已達到3430萬人，這種方式下，玩家不用花大錢買特定遊戲，卻有更多的選擇。此外，索尼和美國Spotify合作，使得PS4不再只是一部遊戲機，還可以聽音樂。

更有趣的是，索尼機器狗愛寶（AIBO）也善用訂閱制，消費者花19萬8千日圓買下機器狗，每個月再付2980日圓讓牠持續成長。原來索尼透過人工智慧，讓每隻小狗都會因主人不同，而有不同的個性，可說是利用AI提供客製化服務。

索尼以往賣商品賺錢，現在則靠著讓顧客持續使用並獲利，索尼稱為「循環」（Recurring）商業模式，2018財年（2018年4月到2019年3月）索尼遊戲和網路服務部門的營業利益大增1336億日圓，達3111億日圓，即歸因於循環收入。如果再包含音樂部門，循環型業務占集團營業額的比率已達到四成左右。

在台灣，最典型的訂閱制企業，應該是近期快速成長的Gogoro（睿能創意），公司產品是電動機車，但持續性的收入是來自於電池付費機制，因此，創業初期就已經定位在智慧車輛、智慧能源。

雖然睿能賣機車，並不容易賺錢，但是每個月依照使用里程數，收到的電池費用，卻是一筆可持續、可獲利的收入，這就是典型的訂閱，隨著換電站的地點愈來愈多，遍及全國。5月初推出Gogoro3，補貼後的機車單價竟然降至4萬元以下，比燃油機車更便宜。對於睿能，低價可以吸引更多顧客，以後再靠電池賺回來。這好比幾年前零元手機大流行，電信業者願意補貼客戶買手機，就是希望透過綁約，從未來的電信費用賺回來，是一樣的道理。

台廠跟進創新模式 Gogoro賺電池財，趨勢賣軟體授權

雖然軟體業很少有台商身影，但是防毒軟體龍頭趨勢科技卻是一枝獨秀。趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦分析，公司營收和訂閱制十分相關。趨勢的營收可粗略分為2部分，一是第1年新買防毒軟體的客戶，他們必須先付錢買防毒軟體授權，或相關硬體設施，投入的金額較高，「第1年新加入的客戶人數占整體較小，但金額不會小。這批新客戶帶進的業績，占每個國家營收從4成到6成都有可能，成熟國家低一點，成長中的市場高一點，但通常不會低於4成，否則不足以支撐我們的成長」他說。

當新客戶買了趨勢的防毒軟體後，後續的病毒碼更新就是走訂閱制，客戶付錢取得趨勢更新病毒碼的服務，這時客戶留置率（Retention rate）就是關鍵。洪偉淦表示，客戶買下服務後2~3年，消費型和企業型客戶的留置率，平均有8~9成，他們願意付錢買服務，提供穩定的現金流。

另一家軟體業者訊連，以影音編輯軟體起家，又成功跨足臉部辨識，董事長黃肇雄幾年來一直緊盯Adobe的轉型歷程，卻不敢冒進，謀定而後動，默默練兵，儲備糧草，直到去年覺得自己「準備好了」，才宣布進軍訂閱制。

租車業擁抱服務商機 和運「用車不必買車」業務受歡迎

除了軟體業，服務業也不放過這個大機會。租車業龍頭的和運汽車，本來就基於「用車不必買車」，和運在4月中旬剛剛推出訂閱式租賃服務，客戶只要月繳定額租金，即可在3年期間，每年都換一輛新車，包括Lexus、TOYOTA的車輛都在選擇範圍內。

和運總經理謝富來表示，訂閱式租賃和過去的租賃方案雖然都是簽3年約，但前者是3年期間，年年都可換新車，後者是同一輛車要使用3年才能換，對於喜歡嘗鮮的客人有一定的誘因。

對於顧客來說，自己買車和參加訂閱式租賃，也不一樣。除了年年開新車，成本是最大的差異，自己買車要負擔車輛折舊、保險、維修、燃料稅、牌照稅等成本，參與訂閱租賃後，保險、維修費都由和運負責，和運名下擁有許多車輛，也有自己的維修廠，在保險及維修上面，因為規模大，分擔下來的成本會更便宜。此外，如果碰到車輛送修，公司也提供代步車輛，整體的服務更好。

謝富來觀察到，4月17日推出後，已有6、700位客人來詢，公司已向1、200人報價，目前成交案量接近20人，其中又以選擇Lexus的比TOYOTA為高，可見企業客戶、對高價車有興趣的客戶，對於訂閱式租賃的興趣很高。

源於雲端服務的訂閱經濟新模式，至今不過10年，卻已在全球各大企業掀起大跟風。當然，大家都要搶月收、年收的商機，顧客也會盤算效用，做出選擇，形成另一波優勝劣敗的淘汰賽，訂閱制並非穩贏策略。回歸根本，在雲端服務、人工智慧等科技推動下，企業提供產品或服務，顧客做出選擇，訂閱制使兩者關係更緊密，的確是可行的商業模式，由此衍生出穩定收現金的「金牛」級企業，更將是投資人的焦點所在。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航