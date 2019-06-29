16世紀的地中海是「海盜樂園」，巴巴里海盜王「海雷丁」真有其人！

文：陳子煒

16世紀對地中海而言並非什麼好時光，可算是不幸的開端。

此時的奧斯曼帝國正如日天，佔領有東地中海大部分的沿海線。為了打擊歐洲諸國，他們鼓勵北非地區的屬民落海為寇，搶掠地中海北邊的基督徒城鎮。

從此幾百年間，地中海成為海盜橫行的樂園，數以十萬計的歐洲人被掠走當奴隸。這些惡名昭彰的海盜日後被稱為「巴巴里海盜」（Barbary pirates），當中更有一名為舉世聞名的海盜王「紅鬍子的巴巴洛沙」。

16世紀初，奧斯曼土耳其人在蘇萊曼蘇丹的帶領下接連攻下了貝爾格萊德（Belgrade）和布達佩斯（Budapest），佔領了匈牙利大部分的地區；而在南邊，土耳其又拿下了埃及和北非沿岸。然而維也納卻將勢如破竹的奧斯曼人擋了下來。

在陸路與基督徒拉鋸的奧斯曼人於是同時拉開地中海上的海路戰線，企圖多方圍攻基督教世界。當時南歐卻仍有威尼斯與熱那亞兩大海上強國，為了牽制它們，奧斯曼人在正規海軍以外還開始組織和鼓勵北非海岸（阿爾及爾、突尼斯）的屬民對基督教城鎮搶掠。

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海盜的歷史悠久，曾是北非居民「老本行」

地中海海盜事實上已有很久的歷史。古希臘時代已有文字記載東地中海海盜，東羅馬帝國勢力衰退後，北非伊斯蘭教徒便開始從事海盜（也包括部分基督徒）。故此，在16世紀前海盜已是北非居民的「老本行」。

在1518年，阿爾及爾地區被西班牙人（此時尚是基督教雙王時代，「西班牙」只是方便的稱呼）攻擊，他們轉向奧斯曼求援。奧斯曼人視此為良機，遂幫忙趕走了西班牙人並培植當地的海盜。

在奧斯曼人的支持下，北非海盜更為猖獗，對基督教世界造成極大傷害。從1580至1680年一個世紀之間，估計有85萬歐洲人被海盜虜走並賣為奴隸、125萬人成為海盜刀下亡魂。歐洲人漸漸稱這些北非海盜為「巴巴里海盜」（Barbary private），而其根據地為「巴巴里海岸」（Barbary coast）[1]。

Photo credit:Wikimedia Commons 一直到1815年，歐洲人還在北非發現被巴巴里海盜虜走的歐洲奴隸。

海盜王「海雷丁」真有其人



「海雷丁」對於不少航海遊戲玩家並不陌生，而歷史上亦真有其人（1478至1546年）。他生於列斯博島（Lesbos，今希臘），父親為歸化的穆斯林，母親為當地的東正教婦女，其原名「Khizr」。

他與兄長早年已為海盜，活躍於東地中海，後來轉到北非海岸。1518年，其兄在西班牙攻擊下戰死，海雷丁於是引入了奧斯曼人，並成為他們重要的代理人。他最高當上了奧斯曼在阿爾及爾最高長官「帕夏」（Pasha）[2]。

海雷丁（Hayreddin）在阿拉伯語中解「善」，並非他的本名，是蘇萊曼大帝賜予他的名字。至於巴巴洛莎是歐洲人給予他的渾名。「Barbarossa」在意大利即「紅鬍子」，不過他本人並沒有紅鬍子 [3]。

Photo credit:Ｗikimedia Commons 歐洲人筆下的海雷丁，不過他實際上並沒有長有紅鬍子。

在海雷丁的帶領下，巴巴里海盜與西班牙（包括拿坡里王國）、威尼斯、熱那亞諸個基督教勢力惡鬥，並與法國結盟並介入歐洲的戰爭，可謂海盜的全盛期。在經歷過一生的海盜生活後，他1545年退休後在伊斯坦布休養，一年後遙望大海靜靜死去。

此後，1571年的勒班陀（Lepanto）海戰中奧斯曼海軍大敗。此戰雖未至於對奧斯曼海軍造成致命打擊，不過明顯令其活動範圍收縮。

北非海盜更在1659年發動兵變成功使奧斯曼的帕夏成為傀儡，轉為一個實際的海盜自治體。不過由於歐洲人在地中海的勢力日強，17世紀後巴巴里海盜開始沒落，只能攻擊弱小的商隊。在1830年，法國征服並殖民阿爾及爾後，活躍於地中海數百年的巴巴里海盜才正式退出歷史舞台。

Photo credit:Wikimedia Commons 17世紀時的英國海軍與巴巴里海盜作戰

註釋

[1] 「巴巴里」（Barbary）一詞應來自於北非主要的民族「勃勃人」（Berber）。勃勃人的名稱得來於古埃及人的稱呼，語言學家認為此與古希臘人稱外族人為「barbaros」是同一來源。

[2] 帕夏是奧斯曼帝國的一個地方職位，一般為地方最高的首長，相當於「總督」）大航海時代4的角色「巴夏」即取自於此名字。

[3] 「紅鬍子」的稱號是海雷丁從兄長奧魯奇（Oruç）身上繼承而來。估計稱號的來由應是「Baba Oruç」（長者奧魯奇），後來因音義相似而誤傳成為意大利文的「紅鬍子」。

本文經作者授權刊登，原文發表於書史 - Syngraphy

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航