LGBTQ驕傲月：在耶路撒冷這樣保守的城市，辦同志遊行適當嗎？

適逢6月的LGBTQ驕傲月，以色列從北到南許多城市都將舉行遊行等慶祝活動。除了最聲名遠播的特拉維夫驕傲遊行（Tel Aviv Pride），今（2019）年有12座城市將首度舉行遊行或慶典。以色列第一大城耶路撒冷也不例外 :。

影片說明：找來不少影視名人在音樂錄影帶中助陣的2019驕傲遊行主題曲

約22萬的哈雷迪（Haredi）猶太教徒（註1）居住在人口90萬的耶路撒冷，這讓耶路撒冷成了以色列哈雷迪猶太教徒最多的城市。因此，驕傲遊行、這個以接納異己為主要號召的活動，在耶路撒冷這個具有不少牽涉宗教與政治等紛爭的城市舉辦，有其特殊的意義。

為了6月6日的這場遊行，耶路撒冷政府與警方都不敢掉以輕心，為了維護總長約2.5公里的遊行安全，防止反LGBT的團體或個人鬧場、甚至攻擊參與遊行的民眾，當局出動了約2500名警力。這是耶路撒冷第18年舉辦驕傲遊行，也是第一次，基於安全考量，參加遊行者在入場前，必須出示證件。遊行當天，有超過一萬人次現身共襄盛舉。許多參與遊行的民眾手拿彩虹旗，或在衣著、髮飾等配件上搭配有彩虹圖樣的巧思，整個活動以華麗的色彩與音樂，企圖呼籲人們對性向異己者能更加包容。

今年初，一個以色列的LGBT組織發起一項由名人走進母校，與學生們針對相關議題，進行座談的教育活動。

今年44歲的歐爾法利（Liron Orfali）是參與這項活動的名人之一，他因為一個實境秀而出名，目前擔任司機的工作。他回到高中母校，向學弟妹講述自己從小到大，對同志族群由反感轉為接納的心路歷程。

等到發問時間，一位學生問歐爾法利：「你覺得在耶路撒冷這樣，還是有些保守的城市，舉辦驕傲遊行，適當嗎？」

歐爾法利回答：「沒必要吧。」

不少學生開始討論，在耶路撒冷這樣的城市舉行，是否適當。

宗教與以色列的驕傲遊行

2005年，一名哈雷迪猶太教徒史力塞爾（Yishal Schlissel），他在耶路撒冷驕傲遊行中，持刀刺傷三名參與遊行者。他因此遭判刑入獄，但在2015年6月出獄後不久，很快故技重施，在2015年的耶路撒冷驕傲遊行中，持刀刺傷十幾位參與遊行的民眾，甚至導致年僅16歲、前來參與遊行的少女希拉・班奇（Shira Banki）最後傷重不治身亡。

以色列民眾發起對希拉・班奇的追悼活動｜Photo Credit:Reuters/達志影像

在今年的耶路撒冷驕傲遊行前夕，不少反LGBT的團體或個人，也聲稱會阻撓遊行的進行；在6月6日的活動中，警方逮補了49位涉嫌擾亂活動的人士。

上週，在位於東特拉維夫的拉馬干（Ramat Gan），為該市首場驕傲遊行、而安插在市內街道的一些旗幟，遭到焚毀；支持LGBT的市長立即宣布，每一枝被燒毀的旗幟，將被十枝旗幟取代。

也有些反LGBT人士或團體，以比較和平的方式，表達他們的訴求。比如，耶路撒冷首席拉比史坦（Aryeh Stern）在此次遊行前夕，就試圖私下呼籲耶路撒冷市長，不要在遊行前張貼活動的標誌。同時，有反LGBT的團體在市內設置廣告看板呼籲：「爸爸與媽媽 = 家庭；正常的勇氣」。一名篤信猶太教的12歲小男孩，也在同一天發起一項「支持家庭價值」、反LGBT遊行的活動。

隨著時代的變遷，加上猶太教中濃厚的思辨傳統，在不同猶太教分支中，也漸漸出現許多重新詮釋LGBT族群與信仰的觀點。除了向來被視為比較開放的改革派（Reform）與保守派（Conservative），有支持LGBT的言論，就連在正統派（Orthodox）中，也開始有一些聲音用不同的觀點探討LGBT的議題。

去（2018）年驕傲遊行前夕，60位正統派猶太教拉比對這項活動與以色列的LGBT族群，公開表達支持。今年5月，一位葉史瓦大學（Yeshiva University）畢業生，在耶路撒冷接受按立，成了首位公開出櫃的正統派拉比。近年，在以色列的驕傲遊行中，也會看到戴著猶太小帽的參加者。

以色列社會的LGBT族群

2018年7月，為了抗議同志父母，被國會新通過的代理孕母法案排除在外，超過10萬人走上特拉維夫街頭示威；全國各地不少民眾，也以罷工一日的方式表達支持；許多國際企業的以色列分部，包括微軟、蘋果，以及以色列本地的公司，都大動作響應這一波活動。

以色列媒體對這個議題的深入探討，可以回溯到2015年的尼泊爾大地震，在地震後的一片廢墟中，幾位以色列男同志父親，抱著尼泊爾籍或印度籍代理孕母才剛生下不久的嬰兒，對著電視鏡頭求救。當這些畫面透過媒體傳到以色列時，不少觀眾都被深深打動。

影片說明：2015年尼泊爾強震後，帶著新生兒返國的以色列同志父親們

由於同性伴侶無法在以色列國內，透過代理孕母獲得子嗣，因此，許多男同性伴侶往往透過仲介公司，到東南亞、北美或東歐，跨國尋求代理孕母的協助。

不少評論家認為，以色列許多人響應同性伴侶尋求代理孕母的權利，與該國促進生育率（pr-natalism）的社會文化風氣息息相關。以色列在所有經濟合作與發展組織（OECD）國家中，擁有最高的生育率，平均每位女性會有3.1個孩子。

從以色列建國初期，領導者就在這個小國，積極鼓勵生育。但這不限於「增產報國」的概念，而是有鑒於猶太人經歷的大屠殺後，想要把大屠殺中罹難的600萬人「生回來」的企圖。以色列首任總理本・古里昂（David Ben-Gurion）便曾宣稱，生少於四個孩子的女人，形同叛國。

再者，宗教傳統也扮演了重要的角色。猶太教聖經中「生養眾多，遍滿地面」的戒律，就連在不信教的不少世俗猶太人中，也能朗朗上口。

「神就賜福給他們，又對他們說：『要生養眾多，遍滿地面，治理這地⋯⋯』」——《創世紀》第一章28節

不少觀察家認為，以色列的同志族群，也在這樣的社會文化氛圍下，相對傾向擁有自己的孩子，組成「傳統」意義上的家庭；而異性戀者也相對更能接受，同性戀者藉擁有孩子而「主流化」的行為，繼而在2018年的示威活動中表達支持。

儘管在各個家庭法律議題上、如婚姻與代理孕母等事務，以色列的同志族群還是面臨重重關卡，比如同性伴侶在以色列無法結婚，不過在國外結婚後，可以回國進行登記，伴侶在法律上能享有相當的權利；在國外透過代理孕母獲得子嗣後，也可以回國登記，成為合法的父母（註2）。

同樣的，雖然主要的宗教性政黨，對LGBT議題，仍採取保守的態度，在左派或右派的政黨中，還是能找到公開出櫃的政治人物。剛被總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）欽點為新任司法部長的聯合黨黨員阿米爾・歐哈納（Amir Ohana），就與他的同性伴侶，在奧勒岡州的代理孕母幫助下，共同育有一兒一女。

LGBTQ，接納，尊重

LGBTQ運動在不少國家發酵。這個運動的宗旨，就是即便在面對與「主流社會」不同時，主流與異己能學著彼此尊重與接納。

但是當我們進一步深思，這個尊重與接納的界線究竟為何，可能會發現，答案並不是非黑即白。

回到文章前面提到的、在一場名人與高中生座談中提出的大哉問：在耶路撒冷這個備受許多政治、宗教爭議，且為多數哈雷迪猶太教徒居住的城市，驕傲遊行是否合宜？換句話說，在這個議題上的所謂保守派，是否也有權利要求LGBT維權人士「尊重」他們的立場，不要來保守派居多的城市進行遊行？

這個大哉問經常讓筆者想到知名美國電視影集摩登家庭（Modern Family）中，非常有意思的一幕。

在傑（Jay Pritchett）的同志兒子米契（Mitchell Pritchett）與其同性伴侶的結婚典禮前夕，一直無法完全接納米契同志身份的傑向米契坦承：「這整個同志婚禮對我來說的確很怪。為什麼你就可以做你自己？我就不行？我又沒有選擇對這件事感到不舒服，我天生就是這樣。」

當米契進一步抗議時，多年來對兒子出櫃已逐漸接納的傑說：「肯定我一下，你知道我在這件事情上已經進步很多了。你到底要我怎樣？」

某種程度上，實施民主制度的國家，可以被看為一個家庭，這個家庭裡面有各種各樣、持不同意見的人；這也意味著，在國家這個「大家庭」中，往往有持類似意見、可以被歸類為一個小團體的人。在性向這個問題上，也不例外。

那麼，我們該讓各個小團體，各自分別去過自己喜歡的生活，抑或嘗試「融合」，共存在相近的空間、同時容許我們的差異？

面對這個大哉問、不斷碰撞，也許是渴望享受民主，就難免得付出的代價。

2013年驕傲遊行的主題曲

註釋

註1：筆者在這篇文章中，曾短暫解釋猶太教主要支派中，算是最為保守的哈雷迪教派。

註2：通常是父親，因為女同性戀者，可以在國內，以人工生殖等方式，獲得孩子。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航