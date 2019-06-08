「接吻給我們看」，倫敦女同志在公車遇襲震驚英國

（中央社）英國近日有一起事件登上各大媒體版面，一對女同志情侶搭乘倫敦夜間巴士遭到言語騷擾，還被打得頭破血流。這起恐同事件發生在堪稱世界上最開放的都市之一，令英國各界震驚。

《BBC》報導，事件發生在5月30日清晨，28歲的空姐吉摩內特（Melania Geymonat）當時和29歲女友克莉絲（Chris）一起搭乘雙層巴士，坐在上層。接著來了一夥年輕人，發現兩人是一對，開始騷擾她們，要求她們接吻。

吉摩內特說：「他們包圍我們，開始說一些很下流的話，有關性姿勢、蕾絲邊之類，還叫我們接吻給他們看。為了緩和情況，我開了一些玩笑。」

她說：「克莉絲甚至裝病，但他們開始朝我們扔硬幣。接下來我只知道克莉絲衝到巴士中間，他們開始揍她。我也衝上去，試圖把她拉回來，他們於是連我也揍，我真的流了很多血。」

吉摩內特在臉書上表示，事發之後自己一直無法回去工作，最讓她感到不安的是，暴力已經成為一種常見的事情。「我已經厭倦被當作一件物品。這樣的情況很普遍，我的同志朋友被毆打，就只是因為他們是同志。我們必須忍受口頭騷擾，和來自因沙文主義、仇女和恐同衍生的暴力行為。而當你為自己挺身而出時，就發生像這樣的爛事。」她只希望在6月的同志驕傲月，類似這樣的事能被提起，並且在此之後再也不會發生。

吉摩內特的鼻子骨折，這群人逃竄時還搶走她的手機與錢包。吉摩內特表示，她經歷過許多言語暴力，但從來不曾因為性向而遭到攻擊。

不過，克莉絲表示，她不會因為這件事而減少在公眾場合與女友的親密行為，「我不害怕表明我是同志，反而要更加表現出來」。

巴士營運業者Metroline將監視器畫面提供給警方，有4名年齡在15至18歲的年輕人已經遭到逮補。

英國首相梅伊（Theresa May）表示：「這是一起病態的攻擊事件。沒有人應該隱藏自己或是所愛的人，我們必須一起努力根除這種令人無法接受、針對LGBT（男女同志、雙性戀、跨性別者）的暴力攻擊行為。」

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）在推特發文表示：「這是一起噁心、厭女的攻擊事件。倫敦不容許發生針對LGBT+的仇恨犯罪。」

LGBT友善城市，倫敦同志遭襲次數倍增

這起事件也令人驚覺，即使在世界上最開放的都市之一倫敦，LGBT仍可能因為性向而遭到傷害。

根據警方統計，倫敦LGBT社群遭到攻擊的案件，從2014年的1488件，到2018年的2308件，成長幾乎翻倍。

英國政府去年夏天展開計畫，促進英國LGBT社群的生活福祉。他們研究發現，超過2/3的LGBT受訪者說，他們會避免和同性伴侶在路上手牽手，以免他人投以異樣眼光。

吉摩內特表示，6月是全球的「同志驕傲月」（Pride Month），倫敦接下來會有一連串慶祝活動，這起事件正好以事實說明，為何在2019年，同志仍需要極力替自己發聲。

英國工黨女議員西迪克（Tulip Siddiq）也在事件發生後在推特上表示，「女同志不應該活在對男性暴力的恐懼之中。她們不應該被當作用來娛樂男性。這種惡意的攻擊表明恐同和仇女是如何相互影響。」

吉摩內特和克莉絲事後接受《BBC》專訪時，吉摩內特也指出，「我們被毆打不只是因為我們是女同志，更因為我們是女性。」

要勇敢起來，就像那些膽大的右翼分子

不過，當被問及這次襲擊是否讓她們不願意在公共場合表達愛意時，克莉絲表示：「我並不害怕公開顯示自己是酷兒（女同志）。」相反地，她強調「我們應該更多的顯示出來。」

她的女友克莉絲表示同意。

克莉絲說，「我到現在還是很生氣。發生這樣的事很可怕，但真正讓我氣憤的，是這並不是偶發事件。」雖然公開遭到襲擊，克莉絲說自己並不害怕公開顯示自己的性傾向，她也希望這樣的事件，能告訴人們應該為自己、或是其他人挺身而出。

「我希望人們能被激勵，感到勇敢，就像那些膽大的右翼極端份子一樣。」

而倫敦警方表示，4名青少年因涉嫌「嚴重身體傷害」和「搶劫」被捕。他們已被帶到倫敦警察局接受訊問。倫敦市長沙迪克汗也在推特上呼籲，如果身邊遇到類似的恐同襲擊事件，應立刻報警。

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核稿編輯：羊正鈺