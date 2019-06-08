挑戰北京，美國防部官方報告首次稱台灣為「國家」

美國國防部本月1日發布2019年的「印太戰略報告」，將台灣稱之為「國家」，這是美國第一次在官方文件中稱台灣為國家，並表示將持續與台灣維持國防上的緊密關係，引發國際媒體關注，指出美國向來認可的「一個中國」政策，已經出現轉變。

（中央社）香港《南華早報》報導，美國國防部在最近一份報告將台灣列為「國家」，明顯違反美國長期一個中國政策。美國分析家指出，這顯示華府認為有必要反制北京對台灣的日益施壓。

報導指出，美國國防部1日發布55頁的「印太戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report），在將台灣稱為國家的那一部分內容中，詳述美國如何與區域民主國家加強夥伴關係，並以新加坡、台灣、紐西蘭和蒙古為例說明。

報告指出，在亞太區域，新加坡、台灣、紐西蘭、蒙古這4個國家都是美國可靠、能幹及天生的夥伴。｜Photo Credit: 美國國防部網頁

報告寫道：「這4個國家對美國在世界各地的任務都提供了助力，並積極採取措施，維護自由開放的國際秩序。」報告還說，這4個「國家」是美方「可靠、有能力的天然夥伴」。

記者向美國國防部詢問，報告中的用字是否含有任何刻意目的或訊息，並未獲得回應。不過，一名五角大廈高級官員今天表示，台灣遭到北京與日俱增的威脅。

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）在這份報告的引言中，還似乎進一步挑起爭端。他刻意指出，中國共產黨建構「壓迫的世界秩序」前景。

美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）6日在華府的哈特參議院辦公大樓（Hart Senate Office Building）發表演說時，並未提及「印太戰略報告」中將台灣稱為「國家」的用字，僅從更廣泛角度表示：「我們見到台灣遭受的威脅日增…...美方非常認真看待我們在《台灣關係法》中的義務。」

分析家說，有若干因素推動川普政府的對台政策，包括對台灣自治和美台堅定關係抱持強烈信心，且華府必須對抗北京對台北與日俱增的軍事和外交施壓；有些人士還認為，美國希望增加對中國的施力點。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「中國勢力計畫」（China Power Project）主持人葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「將台灣明確稱為國家，並指台灣是美國印太戰略的密切國防夥伴，符合這些目的。」

共和黨籍的美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）今天在一場研討會上，則讚揚五角大廈將台灣稱為國家，並表示台灣地位應該獲得適當承認。約霍說：「台灣是一個獨立的國家，中國必須承認這點，他們無法贏得這場戰爭。」

韓媒：美國將台灣標記為國家，搖晃「一中原則」

南韓《東亞日報》今天在頭版以「美國將台灣標記為國家－搖晃『一個中國』原則」為標題，報導了美國試圖碰觸中國最為敏感的外交政策中最優先部分，對中國施壓的力度將提高到最大。

報導指出，美國自1979年與中國實現邦交正常化後，根據「一個中國」的政策，一直維持著不承認台灣是國家的基調。如今美國在針對中國的正式報告中將台灣標記為國家，報導引述《南華早報》的內容，稱「這是最近美國針對中國採取的挑釁行為之一」。

報導也引用《路透社》日前報導，指美國準備銷售包括M1A2艾布蘭戰車（Abrams）在內共約26億美元的武器給台灣，美國此舉是要透過提供台灣軍事支援，將台灣拉入參與封鎖中國政策的區域內，而在中美之間霸權競爭加劇的情況下，美國此舉預計將遭到中國的強烈反對。

美國國防部在最新的「印太戰略報告」中也提到，台灣在去（2018）年失去了3個邦交國，一些國際論壇也相繼否決台灣的參與，雖然中國主張與台灣和平統一，但中國從未放棄使用武力，並且還在繼續開發和部署先進軍事能力。

報告指出，美國國防與台灣的合作，是確保台灣維持安全，並有信心免受壓制。美國國防部將致力提供台灣相關的國防物資和服務，並將持續評估台灣的國防需求，確保台灣有足夠的自衛能力，報告指出，自2008年以來，美國國防部已向國會通報了超過220億美元的對台軍售案。

中美角力如「溫水煮青蛙」，台灣也在其中

美國財經網站《商業內幕》（Business Insider）則以「美國悄悄挑戰北京不惜一戰的事」，深入報導近期升溫的美中台關係。

報導指出，今年5月，一位來自台灣的高級官員（國安會秘書長李大維）與美國國家安全顧問波頓會面，惹怒中國，而在今年亞洲安全峰會「香格里拉對話」上，中國國防部長魏鳳和更明確表示，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價，堅決維護統一。」報導也指出，美國擬對台出售20億美元的武器，就是為了協防中國入侵台灣。

報導指出，幾十年來，沒有一位美國總統如此支持台灣，而美國和中國現在處於未知領域。

報導並引述英國智庫亨利．傑克遜協會（Henry Jackson Society）亞洲研究中心主任海明斯（John Hemmings）意見，海明斯以「溫水煮青蛙」比喻美國與中國的相互角力：相較中國悄悄在南海建立軍事基地、中國迫使美國企業技術轉移等威脅，美國正悄悄在一份戰略文件中承認台灣是國家，「美國可能已經找到了自己的小方法來解決北京問題」。

另外在今年5月30日，美國總統川普出席美國空軍官校畢業典禮，該校在介紹來自台灣的畢業生時，以「Taiwan」唱名、而非中國台灣，川普與畢業生合照時，中華民國國旗也矗立在一旁，照片背後的政治意涵也相當耐人尋味。

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核稿編輯：羊正鈺



