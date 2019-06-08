民進黨總統政見會最大亮點：蔡、賴談「兩岸關係」有什麼不同？

為爭取2020總統大選，民進黨今（8）日舉辦「總統初選電視政見發表會」，登記參加初選的總統蔡英文與前行政院長賴清德2人正面交鋒，賴清德表示去年選舉結果已經可見，人民檢視政府施政已經不用8年，強調自己是民進黨內最強候選人，蔡英文則細數過去施政成果，直言執政三年有成，「我們已經開始收成。」

民進黨內初選正式開跑，唯一一場電視政見發表會也於今日下午2點登場，除了蔡、賴二人各自申論，現場也有3位民間代表提問，分別是《自由時報》總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、《今周刊》社長梁永煌，政見會全程一個半小時。

搶做「平民總統」，賴清德說「我比韓國瑜更能治理國家」

第一階段的申論，賴清德強調，參選不是為了個人，他也不否定過去的執政，執政的功過共同承擔，但話鋒一轉，指出去年九合一選舉和今年316的補選，他說都看得出來人民檢視政府施政已經不是用8年的時間，必須誠實的面對選票，勇敢發揮「接力賽」的智慧，如果2020年不保，價值將前功盡棄。

被問及如果初選落敗，將如何回應時，賴清德表示，如果蔡英文贏了，就是「蔡總統2.0」，如果是他贏了，就是給台灣一個「新的希望」，他強調雖然初選時程照蔡英文的意思延了3次、初選辦法也改了，但目前不管是基層還是出口民調，他都是黨內最具勝算能打敗國民黨主要候選人的人，也是最具有實力能輔佐立委、讓立委席次維持一個標準，希望國人能給予支持。

在發表會的最後，賴清德也說，所謂「1加1大於2」，到底第一個1，是誰來做代表？賴清德強調，他有絕對的把握，有信心打敗國民黨推出的候選人，比柯文哲市長更能守護台灣，也比韓國瑜更能夠治理國家。他說自己出身貧困的環境，在基層長大，所接觸的不是勞工、農民就是漁民，未來將會是傾聽民意、深入基層的「平民總統」。

主打施政成果，蔡英文多次稱「沒有辜負人民期待」

面對賴清德指出民進黨過去2場選舉的失利，蔡英文多次強調，自己沒有背離民進黨的價值，也沒有辜負人民的期待，她表示「在台灣主權上，我從來沒有妥協，也沒有讓步過。改革會受傷，會付出代價」，「但這難道不是民進黨長期為台灣所擘畫的理想嗎？我沒有辜負台灣人民的期待。」

蔡英文也細數過去政績，指在減稅上的努力，使今年報稅人民有很深的感受；國防自主上，潛鑑國造已經開始，有200艘高效能、現代化艦艇建置都要國艦國造，這是歷任總統都想做，但是做不到的事情。

她也提到，經濟上台灣已擺脫經濟過度依賴中國，吸引投資的能力更強大，除了台商回流、外商加碼投資，全世界都是台灣的顧客和伙伴。

回顧自己的外交政策，蔡英文表示在她任內，美國通過很多友台法案，也持續軍售台灣最先進武器，歐盟更對台灣有很多支持跟交流，歐洲的國會更對台灣有很多支持，在WHA的大會上有更多朋友替台灣發言。

蔡英文說，1124選民的確給民進黨一個教訓，但選民要我們檢視的是我們的施政，與人民期待的差距，我們的政策方向沒有錯，國家的方向沒有錯，人民的期待還在，任何人都沒有理由放棄或否定過去三年的堅持和努力。她也和賴清德喊話，說「我今天站在這裡，要捍衛的是我們執政的價值，黨員和支持者對台灣的堅持」，並直指賴清德「一年四個月的行政院長的執政，也是我要捍衛的。」

政見會最大亮點：蔡、賴談「兩岸關係」有什麼不同？

政見會上，二人不約而同都提到，未來中國的影響加劇，台灣正面臨前所未有的挑戰。

賴清德一開頭就拋出「守護台灣」作為政見主軸，他表示自己堅決反對一個中國原則，一國兩制和平協議，台灣不能成為第二個香港和西藏，國防武力台灣要善用美台軍事合作，達到國防自主，才有辦法阻止中國越雷池一步，他主張強化國安單位，成立「國土安全部」，通過反併吞、反滲透法，才能阻止中國對台灣的滲透，阻止五星旗到處看得到，人心惶惶的問題。

賴清德也提到，兩岸的底線要講清楚，不然現狀不斷改變，特別改變現狀的都是中國，台灣一定要站在民主價值裡抵擋共產勢力的擴張，同時推動中國的民主化，這樣的話不僅台灣能安全，台灣主權得以維護，對整個國情來說也有幫助。

蔡、賴都不約而同的表示，台灣要盡其力量加入CPTPP（跨太平洋夥伴進展協定），同時要跟美國以及其他主要國家簽訂FTA（自由貿易協定），讓台灣經濟立足台灣，布局全球成為可能。

蔡英文指出，在下一個世代，也就是在下一任總統的任內，世界局勢將會急劇變化，下一任總統的挑戰將會更艱鉅且更大。國際局勢快速變化，加上中國的威脅跟滲透，台灣的國家安全正面臨複雜的挑戰，台灣在這個時刻需要一個有國家安全經驗的總統來帶領國家。

蔡英文也表示，中美競逐下，未來台灣的角色會越來越重要，機會是隨時都會來的，但也稍縱即逝，領導人要掌握機會、累積籌碼，要重啟對美FTA的談判、CPTPP的談判、還有跟其他國家的雙邊貿易談判，這個時候需要一個有國際視野、能精準掌握國際局勢、且熟悉國際談判的領導人，而「蔡英文就是這個階段跟下個階段台灣最需要的領導人」。

民進黨將於下周一（6月10日）至周五（6月14日）進行全民調調查作業，手機、市話各佔50%。民進黨主席卓榮泰也於政見會開場時表示，這是一場萬眾矚目，全世界都在看的電視政見會，最重要的不是2位參選人之間的競爭比較，而是直接關係到台灣的命運、國家的發展，他表示，台灣2300萬的國家主人，才是這場民主典範的最大贏家，並預告下周一開始，每個晚上將進行電話民調，懇請能接到電話的民眾，以平常心，準確的作答，做出民主的選擇。

核稿編輯：羊正鈺



