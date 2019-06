牛津詞典最新「去性別」代名詞曝光，稱呼別人不再只有he或she

文:曾泰元(東吳大學英文系副教授、前系主任)

2019年3月上旬,驚蟄剛過春分尚遠,我給東吳大學英文系的大二學生上課,在「英語語言學概論」的課堂上探討英文代名詞的性別問題。

課前查閱資料時赫然發現,OED剛剛增收了兩個中性的「他」,自己蟄伏一整個冬天的心境也因而受驚而醒。

OED是《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary)的簡稱,是當今世上規模最大、權威性最高的英語詞典。OED目前以「季度更新」的方式線上修訂,固定於每年的3、6、9、12月下旬逐批公佈增修後的新詞新義。時間未到,新詞表還沒揭曉,而我卻在檢索時意外地先睹為快,提前發現了隱藏於詞典正文的新成員,覺得格外驚喜。

最新「去性別」代名詞:zir和hir

2019年第一季OED新收錄的中性「他」有兩個,一個是zir(讀如zeer,韻同beer「啤酒」,意為「受格『他』」或「『他』的」),另一個是hir(讀如here「這裡」),意思與用法同zir。

以zir為例,這個中性「他」橫跨代名詞與形容詞兩個詞類,OED的定義可綜合如下:

Used as a gender-neutral third person singular objective pronoun/ possessive adjective (determiner), corresponding to the subjective pronoun 'ze'

(用來作為中性的第三人稱單數受格代名詞/所有格形容詞(限定詞),對應的是主格代名詞ze)

傳統上英文的第三人稱單數代名詞有三個,即he(他,變化從略)、she(她,變化從略)、it(它,變化從略)。

近數十年來,性別中立(gender neutrality)成為英語世界的時代思潮,去性別化(degendering)成為語言使用的指導準則,「以陽性代表全體」的語法概念受到挑戰,「泛指he」被批評為性別歧視。

在這樣的思潮底下,英語嘗試著各種方法自我調整,避免反映在代名詞上的性別有所偏頗。

在性別不明、不想明示性別、男女皆可、或男女兼有的情況下,第三人稱單數代名詞出現了「he or she」(他或她)、「s/he」(他/她)、「單數they」(複數they不論性別作單數用)、「泛指she」(陰性she作男女皆可的泛指)等策略,林林總總,不一而足。

除了在既有的框架下變通、挪用之外,英語在此也不乏另造新詞的種種努力,各式的點子百花齊放,zir和hir就是OED最新認可、在2019年3月正式收錄的兩個。

中性詞怎麼被創造的?

OED指出,zir是由ze(讀如zee,韻同bee「蜜蜂」)和hir各取一部分縮和而成,ze則是2018年6月OED新增的「他」,是個中性第三人稱單數主格代名詞。ze的首字母z未見於其它代名詞,可巧妙地避開不必要的聯想,ze的末字母e同he和she,有著第三人稱單數代名詞的共同特徵。此外,ze這個新詞也受到德文sie (讀如zee,意為「她」、「他們」)的影響,第三人稱代名詞的色彩鮮明。

至於hir (「受格『他』」或「他」的」),這是由him(受格「他」)和her(受格「她」)掐頭去尾縮合而成,意思與用法同zir,不過文獻表明,hir出現得比zir早。

中性詞真的有人用嗎?

OED收錄的ze、hir、zir真的有人用嗎?答案當然是肯定的,就是有了充足的語料證據,OED才會基於描述語言現狀的職責,決定將其收錄納編。OED對於這幾個新詞還精選了幾條代表性的書證(quotation),附上書證的詳細日期和來源出處,以此作為佐證。

關於zir,OED引用了2018年7月25日社交網站推特(Twitter)的一條推文(tweet),推客(tweeter)的昵稱是@TopHat8855:

"My kid forgot a water bottle for camp today so I had to go buy one. When I handed it to zir, I said, 'You owe me $1.25.'"

(我孩子今天忘了帶水壺去營隊,所以我只好去買一個。我把水壺遞給「他」的時候,我說「你欠我一塊二毛五」)。

社交網站的文字成了OED書證的來源?是的,媒體的型態日益多元,語言的載體也在改變,OED對於語料的採擷也必須與時俱進,跨出傳統的書報雜誌,才能夠掌握語言的最新脈動。

報紙預測:中性詞ze,將取代he和she

比zir略早的ze和hir,OED引用了加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)2016年7月14日的一則報導,文中提到了跨性別(transgender)人士波代斯基(Podesky)不願定於一的想法:

"Mx. Podesky, who passes as male, talked about hir decision to keep hir feminine name, Emma, because ze felt that it would force others to think about what an Emma could look like."

(被視為男性的波代斯基君說道,「他」之所以決定保留「他」的女性名字Emma,是因為「他」覺得這樣會迫使其他人去想想Emma這個名字可能是什麼樣的長相)。

至於這幾個中性「他」的前景,OED引述了美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)2016年1月10日的一篇報導,加以總結預測:

"It seems entirely possible that in my daughter's lifetime, gender-specific pronouns will sound as archaic as 'thee' and 'thou', supplanted by 'ze' or 'zir' or some neologism of the future."

(在我女兒的有生之年,性別特指的代名詞聽起來將會像thee「爾」和thou「汝」一樣古老過時,ze、zir、或未來的某個新詞將會取而代之,此發展看來似乎大有可能。)

語言「去性別」,ze和「單數they」哪個比較好用?

對於這幾個中性「他」的新詞,我對它們的未來持保留態度。人稱代名詞是使用頻率最高的詞語之一,ze、zir、hir或其它類似的發明看似合理,不過它們的異質性太強,違和感過重,恐怕難以讓廣大的母語人士普遍接受。

另外,常用的「he or she」和「s/he」累贅拗口,為人詬病已久。「泛指she」原本是女性主義對「泛指he」的回敬,模仿舊時「陽性he指稱兩性」的作法,雖有一定程度的流通,卻複製了he曾有的問題,而且讓人分心、誤解,也不理想。

我倒是看好自古即有的「單數they」(其它變化從略),這是個舊單詞,舊用法,雖然仍有批評它「不合語法」的雜音,不過與其它選擇相較,這個的阻力明顯小了許多。OED的書證表明,「單數they」的用法首見於1375年,使用歷史迄今已有600餘年,期間未曾中斷,因著性別中立的思潮現在更顯活力,在英語世界日益普遍,就連中小型的英語詞典也都予以收錄認可。

語言的發展難以預測,關於英文的中性「他」,最後究竟誰能勝出?《華郵》的預測還是我的判斷?我們姑且拭目以待。

本文經英語島雜誌授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:黃筱歡

核稿編輯:翁世航