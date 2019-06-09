女大生謀殺案震驚全國4年後，官員仍稱性別平等不符合「土耳其價值」

文：Sevgi Yagmur Bulut

譯：Wenyu

2015年2月，在土耳其中南部城市Tarsus發生了20歲女大學生Özgecan Aslan的失蹤案；最後在當地河床發現女孩燒焦的屍體，為漫長的搜索畫下句點。這則新聞震驚了土耳其各界。

26歲小巴司機Suphi Altindoken承認犯下謀殺。

根據他自己的證詞，他一開始試圖性侵Aslan，但因為Aslan反抗，故將她刺死。在他犯下攻擊之後，Altindoken、他50的父親Necmettin Altindoken以及他的朋友Fatih Gokce為掩滅證據，一同將Aslan的屍體焚屍。

2015年12月3日，Suphi Altindoken被判27年刑期，而Necmettin Altindoken被判終身監禁。Gokce則遭判24年刑期。但在2016年4月12日，一名叫Gultekin Alan的獄囚在監獄中殺害Altindoken，並造成他的父親重傷。Gultekin Alan表示，他之所以攻擊這對父子是因為他對於Özgecan Aslan所遭遇的悲劇一直念念不忘，非常厭惡。

Aslan之死的殘酷真相點燃了大眾對土耳其性別暴力的憤怒之火，造成了公眾的憤慨。為Aslan及其家人討回公道的聲音很快就伴隨起大眾要求政府採取預防對女性暴力的相關措施以及在全國教育系統中建立性別平等概念的聲浪。

稱「性別平等」不符合土耳其價值，高教委員會引怒火

2016年3月8日，高等教育委員會（YÖK）主席Yekta Sarac與土耳其各大學的女性校長在國際婦女節時會面，讓大眾對於國家機構在性別平等議題上提供支持一事懷抱起希望。

該次會面的主要成果是確認了「高等教育機構性別平等文件」。這份文件從Aslan過世當年就開始草擬，內容中指出高等教育管理者會將性別平等以及正義融入他們的工作當中，且各大學會舉辦性別平等課程、研討會以及論壇，此外，各大學將確保為女性提供安全的校園環境。

該文件簽署之後，就一直有懷疑聲音害怕該文件只是象徵性的；但在2019年2月19日，YÖK完全否認了該文件的基礎，震驚了性別平等倡議人士。

《共和報》引用了仍舊為高等教育委員會主席的Sarac發言，表示他對於性別平等有「不同認知」，以此做為修改該文件的原因。

Sarac繼續建議，「性別平等」這個詞彙應該被移除，大學應該要改而著重於「家庭」概念的推廣：

從今天開始，我們會移除性別平等」這個詞彙，重新修正（該文件），重新送到各大學。必須要以「以正義為基礎的女性研究」取代「性別平等研究」。我們需要在講課以及研討會上關注土耳其社會以及家庭概念的重要性。

女性組織以及社交媒體使用者對Sarac的評論憤怒以對，認為這番言論似乎危及到性別研究等學術領域的未來，並暗示政府把女性視為家庭主婦。

部分推特使用者認為，YÖK是向保守媒體所施加的壓力低頭；土耳其保守派媒體一直攻擊該文件是一份「不正常的」文件，鼓勵了同性關係，並存在著西方世界的麋爛價值。

2007年由女性大學生創立的University Women Collective 2019年3月1日在YÖK大樓外示威。其中一張示威者高舉的海報寫著：「去找你自己的社會價值，平等是我們的。」

女大學生們向Yekta Sarac呼籲：「去保存你那些包含騷擾、性侵、暴力的社會價值吧，我們不會放棄我們得到的平等。」

另一個組織，土耳其女性創業者協會在2019年2月26日發表聲明，要求YÖK重新考慮這個決議；而在2019年2月25日，女性主義及酷兒研究者網絡發表了一項聲明，譴責Saraç這番言論「展現政府不會放棄父權統治」。

女性主義及酷兒研究者網絡對於高等教育委員會對性別平等的看法發表了一項聲明：「我們會繼續透過性別平等的原則生產相關知識。」

女大生謀殺案4周年：土耳其女性遇害案件反飆升

Aslan被謀殺一案的本質相當野蠻，此案指出了土耳其瀰漫著對女性施加致命暴力的危險趨勢，近年來益發嚴重。「我們會阻止女性謀殺」平台的Gülsüm Kav日前在推特上表示，光是今年前2個月，在土耳其就有74名女性遭謀殺。

這個數字讓2019年可能會讓今年的女性謀殺案件數字超過2018年的440起；2018年的數據與Aslan遭謀殺的2015年相比，增加了45%。

該平台發布的貼文指出，「我們已經誓言，儘管那些人忽略我們，我們將會靠我們自己的力量阻止謀殺。」

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航