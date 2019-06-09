重返聯合國氣象大會突遭註銷資格，彭啟明：像健康的人突然罹癌

天氣風險公司總經理彭啟明和民生公共物聯網召集人呂忠津兩人，在相隔48年後首次以「觀察員」身份參與聯合國世界氣象組織大會會議。未料僅在參加完前幾日會議後，6日想要再入場時遭告知身份不符。

彭啟明表示此趟是以民間身份自費參加，與會全程也未有任何彰顯主權的行為，發生此事讓他感覺像是健康的人突然罹癌，相當地不舒服。外交部於事後也發聲明指出，中國近年在各種國際會議強加一中原則「幾達瘋狂地步」，連氣候災害、衛生等國際合作也無一倖免。

彭啟明：我不是政府人員還這樣打壓，我也很訝異

《新頭殼》報導，昨（8）日凌晨「民生公共物聯網」在臉書透露，天氣風險公司總經理彭啟明、民生公共物聯網召集人呂忠津兩人日前取得聯合國世界氣象組織大會（WMO）正式「觀察員」身分，卻僅參加幾日的會議，就無預警傳出遭到中國施壓大會，而被註銷資格。

彭啟明為氣象學家，國立中央大學大氣科學博士，於2003年成立台灣第一家民間氣象公司「天氣風險公司」並任總經理。2004年《氣象法》修訂後，彭啟明和「天氣風險公司」取得台灣第一張個人及公司氣象預報證照。 「民生公共物聯網」為行政院「前瞻基礎建設－數位建設」的重要項目之一。致力於整合空氣品質、地震、防救災、水資源等民生四大領域資料，建置民生公共物聯網與資料服務平台，強化政府智慧城鄉服務，提升全民生活福祉，為智慧國家的重要基礎建設。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」發文表示，相隔48年首次有台灣人正式以觀察員身分參與WMO組織，他感言「雖然我不是政府官員，也不代表政府，也沒有政府支持我經費，但身為台灣的一份子，我還是希望幫台灣忙」。

《聯合報》報導，聯合國世界氣象組織總部在瑞士日內瓦，每4年舉行一次大會，大會議程約2周。彭啟明4日前往日內瓦，5日參加大會時很順利，但6日進場沒多久，就被警衛帶去秘書處，並接獲告知不符資格，他原本將待到下周，但目前正在布魯塞爾準備搭機回台。

彭啟明過去8年參加「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC）相關會議未曾遇過類似的打壓事件，也因為WMO人員都認識他，彭啟明說，他這兩天在大會中沒有發言、也沒有做什麼特別的事。但他這兩天確實有注意到，中方人士都有盯著他看，尤其是一名過去曾是廣東省氣象局長，目前任職於WMO的張姓大陸籍副秘書長。

「我不是政府人員還這樣打壓，我也很訝異。」彭啟明說，他當下回應他並非政府代表，而是以聯合國之下的外圍組織，以產業名義參加會議，但大會仍表達不行，「因為這是聯合國的會議」，並粗暴地取走他掛在脖子上的名牌。

彭啟明：問題不能留給下一代，要讓他們可以正常地參與國際社會

《自由時報》聯繫到人正在布魯塞爾，準備轉機回台的彭啟明，彭啟明表示他和呂忠津兩人是因之前就參與WMO外圍組織的會員，所以完全是以民間身分，全程自費參加。也因為是觀察員的身份，所以座位在非常後面，他們全程未發言，更未有彰顯台灣主權等動作，而後晚上參與了瑞士聯邦政府為與會人士辦的晚宴，席間他與其他多國朋友、氣象局長等合照。

他判斷可能此舉引發側目，6日要再進場參與活動時，不僅被拒絕，連入場許可也遭到收回。他當下感到不舒服，但還是很有禮貌詢問現場人員原因，對方只簡單回答，「有參與人士說有非聯合國會員國參與」，彭當下再反問是否為中國，對方僅笑笑回應。彭啟明說，後來同行的呂忠津向日內瓦代表處詢問，得到證實「最近很多聯合國組織都受到壓力」。

彭啟明昨晚於臉書再度對此事件發文，表示「當下遇到這件事，就像是很健康的人，突然被宣布得癌症一樣，是很不舒服的」。他也分享自己認識對岸各種專業領域的朋友，雖然偶爾會談到政治，但最終都會尊重彼此的專業和立場，「彼此不會互相以政治立場強壓對方造成困擾」。

他在文末表示：「我們要有理想，如果確認我們要什麼，就該同心一起來想辦法，而不是只告訴下一代，國際現勢權力就是這樣，所以你只能做二等地球人。」認為出席國際會議遭施壓的問題不能留給下一代，要為下一代鋪好路，讓他們可以正常地在國際社會中參與並成長。

外交部：中國強加一中原則已達瘋狂地步

《中央社》報導，外交部在此事件發生後，駐日內瓦辦事處即設法協助並透過理念相近國家表達關切，並向WMO秘書處表達強烈不滿與嚴正抗議，並將結合友邦、理念相近國家要求聯合國體系儘速改正歧視台灣人的不當做法。

此外，外交部指出，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於國際組織、國際企業的做法，「幾達瘋狂地步」，連衛生、氣候與災害的國際合作也無法倖免。

立法委員洪慈庸昨晚也在臉書對此事發表意見，表示「中國越張牙舞爪，台灣就越沒有模糊的餘地」。她在文章中也向有意參選總統的候選人喊話，認為主責國防外交、並且在國際社會代表台灣的總統，有責任向社會大眾清楚說明自己對中國的態度和政見方向。

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核稿編輯：楊之瑜