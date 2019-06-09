多個縣市聲明不參與「海峽論壇」，陸委會：相關活動最終目的是「消滅中華民國」

第11屆海峽論壇將於6月15日登場，陸委會接連在5月底以及本月7日記者會上表示「海峽論壇」的統戰性質迄今不變，各界要詳查中國的政治意圖。陸委會也警告禁止個人、團體參加海峽論壇中涉及「民主協商」、探索「一國兩制」的活動，違者可依相關法令予以解散。

至於網路上盛傳台灣部分縣市地方首長將出席會議，多數均在昨（8）日表示未派員參加此行程。

《聯合報》報導，第11屆海峽論壇定於6月15日至6月21日在大陸福建登場，陸委會曾在5月30日表示北京當局在「習五條」推出後，已展開新一波對台工作，勢將利用「海峽論壇」積極營造台灣各界赴陸呼應，並形塑「民主協商」及探索「一國兩制台灣方案」的氛圍，更可能藉公布對台措施成果的假象，以影響台灣社會。

依據中國百度百科的介紹，海峽論壇的前身為海西論壇，是為了貫徹落實胡錦濤在紀念《告台灣同胞書》發表30週年度大會上的具體措施。首屆海峽論壇於2009年舉辦，到今年為第11屆。



彙整各家媒體報導，海峽論壇過往舉辦地點均在福建省內多個縣市，開幕式多在廈門舉行。不同於被稱為「國共論壇」、通常在北京舉行的兩岸經貿文化論壇，海峽論壇主要訴求民間基層的參與，活動類別多元，從媽祖信仰、廟會、族譜、兩岸婚姻、社區治理、青少年文化、影視娛樂產業、青年創業就業都有，涵蓋經貿、文化、教育各主要領域。過去10屆按照慣例，針對台灣的重大利多措施多在論壇舉行前後公布。

距論壇開幕僅一周，仍遲遲不見活動資訊

《新頭殼》報導，值得留意之處是過去每屆海峽論壇在召開一個月前，就會在官網公布相關主題與論壇議程。此次距離開幕僅一周，仍不見論壇活動資訊，外傳認為是因我國政府這次祭出各種禁令，讓中國猶豫是否將「一國兩制」放入大會主題與論壇中，才會因此延遲。

《上報》報導，陸委會日前也警告，禁止個人、團體參加海峽論壇中涉及「民主協商」、探索「一國兩制」的活動，同時禁止在台舉辦「海峽論壇」的活動；若人民團體或政黨若觸法，最重可依兩岸條例、人團法、政黨法予以解散。

另外，網路上也盛傳台北、台中、高雄市將由副市長出席，金門、雲林、花蓮則由縣長出席。

台中、花蓮、高雄均不派員參加

雲林縣長張麗善：過去參與經驗，不至於發生「在台下聽訓」狀況

《經濟日報》報導，台北市政府發言人劉奕霆指出，北市按慣例均會派員參加海峽論壇。過去都是由副市長鄧家基率團參加，不過這次是否確定成行，目前還在確認中。

《自由時報》報導，台中市長盧秀燕昨（8）日上午參加活動雖不受訪，新聞局長吳皇昇則表示因適逢議會開議期間，以市政為主，不會派員參加；花蓮縣府昨日下午也聲明澄清，未安排此項行程；高雄市政府也在昨日發表聲明，表示考量兩岸長期交流交往，原擬組團參與；但因目前公務繁忙，首長們在該時段都已排好其他行程，擬不參與本次海峽論壇活動。

高雄市政府也另外指出，目前兩岸交流幾近停滯，理應利用各種機會與交流平台多多對話及相互溝通。市府不贊成中央政府及民進黨做無謂的打壓或抹紅等恐嚇式作為，兩岸應回到正常化的交流互動才是正途。

《自由時報》報導，雲林縣長張麗善表示海峽論壇會議期間仍是雲林縣議會定期大會會期，沒辦法參加，她認為兩岸仍應該維持「九二共識」基調，維持和平穩定機制才是百姓之福。她也分享過去參加海峽論壇的經驗，認為這是交流的平台，彼此會交換意見、雙向溝通，不至於發生「在台下聽訓」的狀況。

陸委會：論壇最終目的是消滅中華民國，已非言論自由層次問題

《上報》報導，國民黨主席吳敦義已指派副主席兼秘書長曾永權率團與會，曾永權5月27日受訪時亦表示，「會如期去參加。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正則是在本月7日強調，各界應要了解中國的政治意圖，其推動民主協商及「一國兩制台灣方案」等相關論壇活動，最終目的就是要消滅中華民國。國人參與消滅自己國家的活動，這已不是言論自由層次問題。

《自由時報》報導，曾為總統府秘書長的曾永權，因為已非《國家機密保護法》所管轄的卸任涉密管制人員，管制期在5月20日屆滿，總統府認為曾永權的出境管制時效已屆滿，無需再提申請，沒有審核與否的問題，曾永權赴中未受阻。

《聯合報》報導，邱垂正也提醒民眾勿輕易參加，未經主管機關許可，不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。他並表示，陸委會將與相關機關加強橫向聯繫合作，共同掌握台人赴陸情形，並強化相關政策法規說明與管理機制。

至於即將在6月19日於北京舉行的「國共論壇」，《中國時報》報導，國民黨主席吳敦義先前也證實，已依照《國家機密保護法》規定送件，但目前仍在審核中。《自由時報》報導，由於總統府已將吳敦義出境管制期自今年520之後再延長2年，基於目前仍是涉密管制人員，他被內政部聯審會決議駁回的機率頗高。

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核稿編輯：楊之瑜