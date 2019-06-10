文：武成（長期研究日本、政治、經濟社會議題，對台日關係有獨到見解）

6月6日外交部例行記者會對於「日台交流基本法」表示樂觀其成，要以「鴨子划水」的方式來努力，台日協秘書長郭仲熙話說得很保守，撐起外交機密、慣例的保護傘，這把傘在蔡英文總統第一任期的尾巴，恐怕已經遮蓋不了責任政治的強光照射。

「日台交流基本法」是象徵性的條文宣示，還是徹底改變「日本台灣交流協會」及「台灣日本關係協會」的中介交流模式，賦予日本和台灣準外交關係？目前仍是未知數，不過蔡政府早早推出清酒、山藥、味增、柳葉魚等農漁產品稅則修正，總計年損近2億元的降稅方案，稱之為「貿易自由化」，則足以顯示對日關係已經亮出底牌，退無可退。

國人赴日旅遊購物返台入境，以電子及美妝產品為大宗，其次才是酒類，過往採限購措施，主因考量「米」及其再製品屬於敏感項目，政府遂加以保護。然而，考量開放米製酒類並不會直接衝擊原料供應，米酒在台灣主要為調味、料理之用因而對日「讓利」，仍無法減緩核食輸台之壓力，以及積極協助CPTPP談判之承諾。

清酒即便啟動輸台降稅，是否真有利消費者端，更是一大問號。國內清酒市場由數家代理商瓜分，特別是熱門、話題酒款，更由特定進口商獨佔，消費者抱怨，在台灣買清酒，是日幣當台幣賣，就算穀類酒稅率由40%調降至20%，據了解，少有代理商將關稅優惠之利潤意「放」給零售商或經銷商，更遑論消費者能在終端享受到實質優惠，反而掀起業者間代理權的爭奪戰，消費者依舊是待宰魚肉。

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日本武士來護台？硬逼表態後反被中國「定調」

觀察2019年的台日關係，難謂實質進展及突破，2月28日蔡總統拋安保對話，《產經新聞》雖以頭條報導，據了解，在3月4日星期一官房長官的例行記者會中，卻沒有任何一家媒體主動詢問安保對話，連《產經》自家政治部記者也沒有詢問，使得單方面拋出的安保對話無法定調。其後，中國大陸《環球網》的消息更搶先我方一步，在3月8日外務大臣記者會上，日本政府表明立場「根據1972日中共同聲明、日台之間維持非政府關係」。

蔡總統把安保對話登上日本頭版，向日本喊話，本身並無實質意義，學界官界之安保議題座談早已行之有年，真正能讓「日本武士」比「美國大兵」早先一步出兵保台的方法，是建立台日領導人的「安保熱線」，將美日安保條約的有事狀態實際落實在台灣海峽，這項特別的「搭便車服務」，能否在兩岸極度對立，蔡總統「擁美、抗中，疏日」的外交兩岸總體戰略上達成，恐怕詔告日本全體國民，也無助於實際推動。

過往扁政府時代，國安會秘書長邱義仁為台日關係最高決策者，4月新任的國安會諮委林成蔚曾任其秘書，蔡英文執政後，即有意延攬林成蔚，卻頻遭拒絕，林成蔚之所以願意在最後關頭點頭回鍋，據了解，是為了東奧正名的後續工作。換言之，即便已遭公投否決，府方打算「能辦就辦」的心態，掀起充滿衝突、對抗危機的「專案業務」，重啟意識形態外交戰。

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除了清酒，謝長廷、邱義仁拿什麼政績跟國人報告？

蔡英文總統執政以來，台日協和駐日代表處不合的傳言，在台日外交界早已不是秘密，謝長廷「不受控」以及邱義仁「當老大」的觀感日深，日方不認為謝長廷能代表府方意志，國會議員甚至「繞道」直接找邱義仁，國安會、台日協、代表處三者謀劃、溝通協作角色分工是否依然健在，更遭到日方質疑。

根據謝長廷對於賴清德、柯文哲兩人訪日的「差異」對待，不難看出，謝長廷在黨內逐漸遭到邊緣化，賴清德訪日時，多為代轉代邀，柯文哲訪日則全程貼身陪同。未來蔡英文能否繼續比照2011年及2015年，以總統候選人身分訪日「打招呼」，檯面下更有多種揣測。

駐日代表處平日跟日本官方、社會所建立的交誼，在台灣政治動盪之時，是消耗殆盡，還是「情比金堅」？負責台日關係的領導人應該一肩扛起，出面證實，不過台日已經陷入經貿交流沒業績、高政治議題又「玩不動」的窘境。內部盛傳，邱義仁覺得台日之間一定要「搞個大的」，才算是有所交代，除了國艦國造、蓋潛水艇以外，彷彿其他事情都無心經營。

當台日關係成為謝長廷、邱義仁兩人政治賭桌上的廉價籌碼，各為其主的談判結果，對一般國人還能有實益嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航