社團曝光＋同業合作，零預算讓FB專頁觸及與互動十倍跳

Facebook近年來為了賺取廣告費用，開始將社群經營的難度升高，使得各個Facebook上的社群小編們無不哀鴻遍野。由於在演算法的限制下，曝光量真的被壓到很低，除了致力於內容創作，希望能讓粉絲們自主地分享擴散，對社群經營者來說，好像就只剩花錢買廣告的方式，才可以維持一定的流量，甚至是增加新的客源。

但是無本經營的我們，怎麼會有多餘的廣告預算，可以每個月都投入，有沒有別的方法可以讓更多人看見我的東西呢？

這次的操作，在前期考量了不少面向，預先發想後續才採取行動，也幸運地取得自己想看見的成果，觸及量跟互動數都飆升到十倍以上。

記錄一下這次的做法提供給大家參考，也在這次的操作經驗跟大家分享想法。

這次做的操作，主要有兩個項目：

社團大量曝光 同業合作

以下我會說明這次操作的流程，以及過程之中的一些想法，提供給社群經營的朋友們參考。

我們與受眾的距離，有多遠？

在之前寫的〈給社群新手的經營心法：如何創造目標受眾喜歡、會分享的內容？〉這篇有提過，你想經營的社群在哪裡，能不能找到並把他們聚集起來，將會決定你的社群規模有多大。

不論選擇怎麼樣的媒體在經營，其實都是想要凝聚屬於自己品牌的社群，最大的課題就是：你該如何找到會對你社群有興趣的人？

什麼是對你社群有興趣的人？其實就是我們常說到的受眾，有著共同興趣、喜好、交集的人們，該如何發掘他們往往是一個非常大的難題。雖然說我們是在創造社群，但要找到社群的受眾，還是必須先從既有的社群著手。

例如說你想經營排球相關的社群，那就可以從學校的球隊、社團，網路上面的粉專著手，這些地方都有對你社群感到興趣的人。

Facebook頁面上最大的社群集散地還有……社團！

Facebook的社團功能之前改制，現在可以用粉絲專頁的身分加入，這次的操作，我就是以粉專的身分加入那些與我主題有關的社團。

但是，並不是每個社團都可以讓粉專加入，需要在「編輯社團設定」的功能裡面，將「允許粉絲專頁申請以成員的身分加入社團」的選項開啟，才能讓粉專加入。

你或許會覺得，以私人身分加入社團轉發內容也沒什麼差別，但我認為以粉專身分加入其實更好，主要有幾個考量點。

首先，粉專身分具有特殊的人格，過去創作的內容、操作風格，或是累積在粉專的聲量，能讓第一眼看到的人建立初步的形象，比起私人臉書可能沒有特別經營或是風格迥異，帶給別人的觀感要好得多。尤其對受眾來說，能看到自己會有興趣的東西，能較為快速地建立信任感與連結。

此外，粉專在社團發布的貼文，粉專品牌可以說是直接在一個新的場域曝光，裡面的人原本就會對你的主題有較高興趣，從吸引目光開始，隨著在社團的活躍度提升，能增加受眾對你粉專的黏著度，以及參與度。

加入了一個新的圈子以後，在裡面的發文如果能投其所好，肯定能讓裡面的成員關注到你，只要能有所互動，對你的品牌一定是加分的，更增加你的曝光程度。

除了粉專在社團中可以直接曝光外，粉專身分發布的貼文還可以直接邀請受眾向粉絲專頁按讚，直接成為粉絲，有些人可能當下只是覺得內容不錯，但並未採取行動，經過你再推一把後，可能就直接增加對你粉專按讚的粉絲數。

依照過往的經驗來看，每10個按讚邀請至少會有1~3人接受，成為你粉絲專頁的粉絲。

之前看到Medium上的文章〈還在粉專貼文一個一個按邀請？交給機器人吧〉，裡面有介紹Google Chrome的擴充套件，可以用來自動發送按讚邀請，省去你一個一個按的時間，實際使用過後，發現真的是會方便許多，這邊也直接附上外掛程式的連結，給有需要使用的人：

另外，以我個人來說，一直在社團發布分享的內容也會覺得有點尷尬（XD），如果能以粉專身分發文，跟自己的身分有所區隔，對個人而言也是比較好的。

這次的操作，我先探索了很多與我主題相關的社團，並以粉專身分加入，也預先做了功課，研究裡面的內容型式、版規，熱門的話題等等。如果有適合發布進去的內容，就會以粉專身分發布，或是為了發布適合的內容進去，依照該社團的喜好，調整粉專發布的內容，藉由這些操作在不同的社團曝光。

當然，還是要說這些都是操作的小技巧，由於在社團當中發言，已經能讓品牌取得內部的曝光，也因此，好的內容還是最重要的事情，除了要注意他們在乎的話題之外，也要注意這些話題在什麼時點比較容易發燒，在特定的時間操作，反應也會大增喔！

也要特別提醒，加入了社團，也算是進入了一個新的圈子，儘管受眾相近，還是必須要了解這個社群裡面受眾的輪廓，有些社群可能有特定的立場或偏好，在裡面發言、發布內容，都得注意會不會是他們喜歡的。

Photo Credit: Depositphotos

一根筷子摺得斷，那換成一把呢？團結力量大！

這次也有嘗試同業合作的方式，發起一個活動文案，由指定的粉專版主表達自己的看法，針對問題寫在自己的粉專頁面上，發布時也要同時指定下一個粉專回答。

雖然有了這樣的構想，但萬事起頭難，也許你會想問，該怎麼找到適合自己的合作夥伴呢？

Facebook除了在粉專的設定頁面有「洞察報告」之外，其實還有一個「廣告受眾洞察報告」，可以直接透過Google搜尋找到它。

報告裡面可以看到其中一個類別的統計是「粉絲專頁的讚」，裡面羅列了很多與你受眾相關的其他粉專，這些資訊能幫助你了解，同樣喜歡你粉專的人還有可能喜歡哪些粉專的內容，相對來說，喜歡這些粉專的人也有高度的可能會對你的粉專有興趣，從這邊就能看出值得你合作的參考對象。

依照報告選擇了我的合作對象，在這次的企劃開始前，就事先知會了打算一開始指定的粉專，讓他們先了解活動的方式，以便活動開始後能真的run起來。

最後追查成果，發現大約有15個粉專一起參與接力，雖然數量不算多，但看到這樣的成果還是滿讓人開心的，畢竟可是自己發起的活動啊。

比較可惜的是在曝光上的細節沒有想得太仔細，除了一開始接力的粉專有寫到是受我們粉專邀請之外，隨著接力下去，就沒有人知道活動是從何開始的了。

後來檢討，覺得因為內容會依各粉專的寫法而定，覺得未來可以在圖片上標註自己品牌，並且主要以原文分享的方式操作，才不會串連到後來不知道是誰的窘境。

結果

5月初開始操作以後，在零預算的投入下，3天內觸及量從開始的2501直接衝到25633，貼文互動次數從1150衝到14797，兩項數據都達到10倍以上。

Photo Credit: 本文作者提供

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以上，就是這一次的操作成果，是在接力的企畫內容中，伴隨著社團大量曝光完成的。總之，雖然操作看起來可能不是多厲害，但對我來說卻是很寶貴的經驗，還是不藏私地跟大家分享。

對我來說，玩社群就是有很多新嘗試才有趣，如果只是一成不變的發文，似乎就少了點新鮮感，也缺乏了求新求變的精神了吧。

大家覺得這次的經驗分享有用嗎？還是有其他更好的做法呢？如果有更多好玩的想法，都歡迎跟我一起交流分享喔！

這篇其實講到了很多以前的想法，如果想看一些粉專經營的基本功，可以回頭看看〈給社群新手的經營心法：如何創造目標受眾喜歡、會分享的內容？〉這篇。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航