我經歷過的各國居住概況：房屋土地是生活環境，還是金錢遊戲？

房子是用來住的還是用來賺錢的？答案一出口就能簡單分出你是有殼還無殼。

食衣住行是每個人的基本生活條件，不用吃得豪華奢持，至少能吃得健康溫飽，不用穿得全身名牌，至少能保暖舒適，不用住得無敵海景，至少能遮風避雨，不用出入高級跑車，至少能便利代步。這些過去視為的基本生活條件，現在已經變得遙不可及。我們吃的黑心過期，穿的致癌衣料，住的流浪街頭，行的昂貴有限。

有土斯有財，成家才立業。我們對家的概念幾乎跟房畫上等號，沒房=沒家，沒家=沒根，沒房子的人就像浮萍漂泊，找不到安全感，面對人生逐漸過一天算一天。小學課本上寫著「食衣住行」是民生基本需求，真實社會則完全相反，編織一個美好未來的風箏，還沒交到孩子手上就已經隨風消逝，無影無蹤。孩子們看著空無一物的雙手，天真地問著長輩，大人們總說長大後努力奮鬥就能靠雙手，為什麼長大後變成默劇，以為抓到東西其實都是空氣，自欺還是欺人，莫怪乎小孩子們都說大人經常說謊而且不用打草稿，騙人也不臉紅。

香港居住問題其實是個公開的秘密，因為全世界都知道但政府官員把它當成隱形的祕密，只要裝聾作啞假裝不知道，問題就不存在，反正官員的世界不存在著窮人。香港的朋友們聊到居住買房便開始無奈嘆氣，頭搖到我也跟著暈，一個說著自己從小到大沒有過自己的房間，一個說著自己不到300呎（約10坪）的屋子住了六個人，一個月收入近十萬港幣的人說自己買不起房子。房租大概是上班族薪水的一半，付了房租剩下的只能溫飽，偶而吃份大餐就是最大的犒賞，想不到努力工作是在養房東。

聽過籠屋，劏房嗎？籠屋是把一個房子切割成無數的小空間，一個浴室大的空間是某個人的住家，每一吋空間都沒放過，麻雀雖小五臟俱全，廚房浴室客廳房間樣樣有，只不過是全部塞在一起，馬桶上面是冰箱，旁邊是廚房，一個轉頭就是床。劏房則是更進化，把籠屋再對切幾刀，從浴室大的空間變成床鋪大。

Photo Credit: 沙漠少年隆美爾 @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 九龍廟街一組劏房出入口共有一扇主閘及三扇木門

這麼狹小的居住環境，連窗都沒有，室內空氣悶熱，曾以為是窮困人家才會住的，後來發現很多有穩定工作的年輕人也是房客，繁華大樓內其中幾個華麗的辦公室內，西裝筆挺幾百個員工，或許就有幾個下班後住那裏，夏天太熱就去24小時冷氣放送的麥當勞過一晚，光看著網路上的照片就令人百感交集。

一個香港老闆住商合一，把宿舍當成店面用，房子一半的空間拿來當店面跟倉庫，只能住6人的空間硬塞了11個人，僅存的廚房拿來當曬衣間，不用說煮飯，甚至連泡杯茶都很難，吃飯要坐地上用一手捧著食物一手拿餐具，膝蓋就是萬能的桌子，吃泡麵得穿護膝免得燙傷。對於這樣的居住環境，香港人似乎習以為常。正當我覺得無法置信時，回想到曾看過的籠屋照片，我才明瞭，香港人對居住的環境認知不一樣。

不說國外，台灣炒房不惶多讓，薪資倒退、消費萎縮、人口減少、空屋增加以及買房慾望降低，有這麼多配套支持下，房價居然還是居高不下，實在令人匪夷所思。房子買不起只能租屋，租屋市場也沒有好到哪裡去，也許是法令細心呵護房東，想漲房租一句話，房客有Yes or No兩個選擇，說Yes就開始準備把泡麵當主食，說No就只能準備另覓住所，越搬越遠越搬越小。蝸牛一族期待著有殼的那天，不用被趕來趕去也不用經常打包裝箱，殘念的是這一天遠到天邊，夢想成了癡人說夢，沒有實現的一天。

在日本我感受深刻的是居住的落差，因為泡沫經濟房地產一厥不振，因禍得福地避開了全世界房地產飆漲的現象，然而即使房價低廉，因為政府有完善的房屋租賃法規，保護房客權益，只要不想搬，房子能租一輩子房東也不能隨便漲價或趕人，日本年輕人寧願租屋一輩子也不願被房貸壓得失去人生。不讓自己陷入五十年人生貢獻給一棟房子的惡性循環，不買房的另一個原因是因為房屋稅制重，沒有穩定的租金收入，一年下來還得貼錢，買到不一定賺到。目前日本房價高的地方幾乎都是外國人炒作起來的，而買家也通常都是外國人。

轉身看看鄰近的新加坡，一樣地小人稠，因為李光耀政府甚早立下房屋建築居住法令，給人住的房子不能蓋成鳥籠，雖然現在新加坡房價隨著經濟發展持續飆漲，至少政府還有一紙百年租約照顧人民，無論貧富，人人都能有個安身立命的避風港，希望政府這個大房東能無限續約。

再遙望位於歐洲的德國，明文規定房地產不是經濟發展而是民生所需，想炒房得先過政府這關，通常第一關就直接失敗，妄想認為位在市區中心黃金地段能夠坐地起價，租金隨便喊的屋主，得祈禱不被當地居民投訴申告。有錢瘋狂買房的人，房屋稅也跟著瘋狂漲，買越多漲越高，目的也是要抑制炒房歪風。

房屋土地從來就不該是爭名奪利的方式，亦不該是國家經濟發展的工具，也許有一天世界上的人種不再是男人、女人或老人、小孩，而是有錢人與窮人的分別。生在這時代的年輕人，唯一能感受有屋的機會可能是上網玩大富翁。

人類到底是創造一個更好的生活環境還是一個更好的金錢遊戲。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航