《蔣公銅像的復仇》：認知世界的毀滅倒數，蔣公⋯⋯回來了！

文：唐澄暐

本來應該要拉起銅像的吊臂，不知為何卡在半空。

「可以拉了啊！」台座旁邊的工人大喊。

吊車引擎轟隆聲瞬間爆響，但銅像還在原地。

「你們沒弄開我怎麼拉？」車上的駕駛喊。

「都弄開了啊！拉大力一點啦！」台座旁另一個工人不悅地喊回去。

吊車再度發出爆響，用力把銅像提高了幾寸。這時，銅像忽然一陣搖晃，反把吊臂連著吊車扯歪了過來。

「搞什麼？」兩個警察連忙跑向銅像，士延和老榮民也跟在後頭。

這時吊車司機也跌跌撞撞地下了車，跑向銅像。「現在是怎樣－」話還沒說完，他就被地裡伸出來的一根大刺貫穿了頭，就那樣無聲地釘在原處。台座邊的兩個工人還來不及反應，也瞬間被另外兩根大刺貫穿身體，發出駭人的慘叫聲。

蔣公銅像就像是回應那兩股叫聲似的，開始劇烈甩動，腳下的台座也隨之崩裂，露出了裡頭形狀像樹幹，表皮卻又像某種生物血肉的東西；吊車隨著吊臂被銅像猛力拉扯，也整台翻倒在地。隨著原本束縛在蔣公銅像上的纜繩鬆脫，銅像腳底下的怪東西開始像急速長高的大樹那樣伸展開來。

Photo Credit：逗點文創

士延呆住了。他只能望著前面兩個警察機械地掏出了槍卻不知往哪邊瞄，而那大樹般的東西也自顧自地繼續往上長。一聲槍響，他看到一個警察舉槍對著上頭的蔣公銅像，但那東西完全不為所動。又一聲槍響，另一個警察對著還在扭動的樹幹開槍，樹幹便停了下來。刺在駕駛頭上的那根大刺，這時像是章魚觸手般軟化蜷曲起來，順勢扔下駕駛的屍體，下一秒又拉直貫穿了第一個警察的身體，尖頭直指著士延，在他眼前迴轉一百八十度，又從第二個警察的背後往前貫穿過去，然後就以這倒勾的形狀，一口氣把兩個人都往樹幹那頭拉去。

現在士延、老榮民跟那東西之間已經沒有屏障。他可以看到現在有四個人掛在三根刺上，全沒了掙扎，地上還有一具頭已經開洞的屍體。眼前那東西暫時停止了生長，像真的樹幹一樣靜止，然後他彷彿看見，這棵樹開始顫抖－或者說，周圍的空氣開始抖動，像是大熱天遠方的蜃樓一樣。

他轉頭發現老榮民已經不在身旁，才想到自己應該要逃走，但身體卻動彈不得—不知為何，他的身體只能硬朝著那怪物，而他眼前的畫面也隨著越來越劇烈的顫抖，而來到了另一個地方。

他覺得自己好像在某個遊樂園。遊樂園正中間有一尊蔣公銅像。他和一群孩子繞著那銅像玩耍，其中有一個是嵐之，還抱著一個洋娃娃。忽然銅像伸出了好多觸手，抓住了他和嵐之。那個洋娃娃掉在地上，嵐之拚命地叫，「妮妮！妮妮！」那娃娃一聽到嵐之的聲音，就自己跟著其他孩子逃走了。銅像把他們抓在觸手中，開始越長越大，不知為何，他在這時聽見了〈蔣公紀念歌〉，而周圍也越來越熱，好像整個世界都快要燒起來似的。

他感覺自己好像躺在什麼的懷抱裡，呼吸中都是燒灼感，四周劈啪聲響個不停。一睜開眼看，蔣公那尊銅像已經高高立在參天巨木般的怪物軀幹頂端，動也不動地像是在眺望天際，一股濃煙從它腳底下飄過。他正想起身，卻覺得有東西纏在手腳上，一抓覺得好像冰冷濕黏的肉，拉起來看才發現那是觸手，像沒有鱗片的蛇一樣繞著他。驚恐中他勉強壓住嘔吐感，忙亂地甩開踹開觸手，並感覺到那些觸手也無意纏著他，甚至有種逐漸收縮枯萎的感覺。

一陣陣乾燥的熱氣帶著焦臭味飄來，稍稍驅散了噁心感，他便施力坐起了身，看見面前已經一片火光熊熊—好像是吊車那頭起火了，火舌正順著怪物的根部往上竄，怪物頂端已經陷入烏黑的濃煙中。就在這時，蔣公銅像忽然穿透了濃煙從頂端脫落下來，重重砸在他與燃燒的怪物軀幹中間，那張沒有眼神的青銅笑臉，就正對著坐在地上的他，讓他一時間以為這銅像真的在盯著自己，而止住了動作。

但銅像動了起來，稍稍抬高後隨即別過身去，似乎想逃離火場，但越來越猛烈的火舌輕易地就追上它緩慢的移動。士延看不見那銅像腳下是怎麼移動的，只看到火舌逐漸包圍了銅像的腿，在陣陣白煙中，銅像就那樣直挺挺地倒下了。

士延看著眼前的畫面，不確定自己是不是還在夢裡。但他確實感覺臉頰燙到難以忍受，連忙站起來拚命往公園外跑。他看見老榮民倒在他面前不遠的小徑上，還在努力地往外爬，同時聽見消防車此起彼落的尖銳聲響逐漸逼近。

書籍介紹

本文摘錄自《蔣公銅像的復仇》，逗點文創

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作者：唐澄暐

恐懼吞噬心靈，認知世界的毀滅倒數，

謠傳會眨眼、微笑、轉身的蔣公銅像，如今全部動起來了！

那一夜，聽見意圖喊醒自己的聲音，而他明明醒著，甚至在最熟悉的夢裡⋯⋯

繼《蔣公會吃人？》《陸上怪獸警報》之後，

怪獸小說激進分子——唐澄暐的全新末日隱喻書寫，歷史重建，以蔣公占領讀者書櫃！

故事從蔣公銅像破壞事件起始，細小的情緒逐步蔓延，背負了複雜情結的歷史遺緒，遭逢再定義之爭，沸沸揚揚各言其詞的社會氛圍裡，劉士延卻看見了不只眨眼、微笑與轉身的銅像，宛如夢魘一般反覆出沒於虛實難辨的意識中，又似乎是昨日記憶的引線，一次次拼湊出原被忘在年少時代的神祕經驗，不解之謎。

蔣公銅像的復仇是一樁單純外星攻擊事件？一回導因祕密研究組織的局勢誤判？或只是一場暗藏各式隱喻的集體大夢？突破想像力限制的新品種文本，故事燃料逐一被巧妙地安置、引爆，繼之增生新的論述肢節，層層布局，娛樂性豐沛且寓意深長；謎面繁複，而怪物的身分與指涉，讀者將各有解答⋯⋯

Photo Credit：逗點文創

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航



