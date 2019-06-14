【圖表】心夠近，距離多遠都不怕：3招教你如何談遠距離戀愛

決定要進入遠距戀愛關係時，多少都以為自己不太需要無時無刻的陪伴。但經歷幾次低潮，發現當下連最簡單的擁抱都得不到，真的會很懷疑這段感情的意義，而被焦慮感籠罩的遠距離情侶常常因此發生衝突。不過，根據遠距戀愛關係的研究，地理上的距離對感情帶來的負面影響可能沒有想像的那麼嚴重。

加拿大皇后大學心理研究調查1000名以上有戀愛經驗的人發現，遠距離情侶交往的持續時間其實和近距離情侶差不多，這個研究的調查對象包含異性戀、同性戀與雙性戀。

如下圖所示，遠距情侶交往時間超過一年的比例略高於近距情侶，交往不到一年的比例則略低於近距離情侶，但這兩項數值都沒有顯著差異，也就是說遠距情侶跟近距情侶的交往持久時間沒有差異，打破遠距離關係較不持久的刻板印象。

另一項在2012年的研究結果顯示在品質上，遠距離交往高於近距離交往。不過，明明連見面吃飯都難，遠距情侶是如何維持穩固的感情呢？

國防大學心理學論文提出，情侶間相處產生摩擦時，距離確實會使關係維持變得辛苦，但遠距離情侶會更努力嘗試不同的方法溝通和解決衝突，而這些行為正好補償兩人之間的物理距離，也能提升親密關係，有助維持戀情。

所謂的親密關係不一定是肌膚之親，還有心理上的親密互動，像是願意和對方透露內心底層的秘密，或是感到互相需要的心情，建立出相互依賴的關係。根據遠距離關係的研究，有幾個方式能提升兩人間的親密關係，並降低不安感。

傾訴自己的真實感受，無論好壞

在大眾社會的期待影響下，不同性別在遠近距離交往過程中可能會出現不同的行為。過去異性戀情侶的研究顯示，近距離交往時，女性會比男性更有意願傾訴自己的感受，嘗試不同的方式維繫感情，甚至心態更正面。

然而，部分女性對親密關係的依賴感較重，遠距離交往時容易缺乏信任感，情緒反應可能也更大。而後來的研究則發現男性在遠距離交往時，其實比女性更有意願用不同的方式經營感情，甚至是妥協，像是允許生活被對方控制，或是選擇逃避衝突，但這都不是長久之計。

中正大學研究論文指出，即便距離帶來不安感，多數情侶仍然會給予「信任」。無論是何種性別，如果希望維持長久的遠距離戀情，不建議用善意的謊言或委屈自己來安撫對方的焦慮情緒，這反而容易破壞兩人間的信任，而是盡量要能主動說出自己真實的感受，才能一起找到問題癥結並想辦法解決。

用視訊電話聯繫，感情更緊密

保持聯繫是維持親密關係最基本也最重要的方式，語音通話是遠距離情侶常用的聯繫方式，雖然可以順利的溝通，但有時候可能會誤判語氣，或是因為其他原因而不專心講電話，反而帶來不理解或誤會。

研究指出，感情不只是聆聽和談話，肢體與視覺的交流也很重要。既然遠距離無法滿足肢體接觸，但借助現在的科技，至少要能看見彼此的表情和動作。許多身心狀態很難用言語描述，而觀看能幫助彼此更理解對方的狀態，即便沒有說話也沒關係。像是有些遠距情侶會打視訊電話連線，但卻在各做各的事，乍看有點奇怪，事實上這個行為的意義在於做能共享生活和陪伴彼此，並創造兩人的連結。

訂定可以達成的未來目標

除了調整生活細節能創造兩人連結外，訂定共同的未來目標也有類似的作用。加拿大心理學研究發現，一段對未來感到越不確定的遠距離關係，交往的狀況可能也越差。

而這個共同目標盡量不要畫大餅，要確實可以實現，如果遠距情侶能有具體值得期待的事情，像是見面的日期或是一起旅行的假期，也比較能撫慰焦慮和不安的情緒。

所以若希望維持長久的遠距離感情，提升雙方的內心互動比其他事情來得更重要。遠距離戀情能否長久的主因並不是距離，而是能不能對這段感情感到快樂且滿足。與其一直想著如何拉近彼此的物理距離，嘗試更多拉兩人心理距離的方式，並找到彼此都能接受的方法，或許才是遠距情侶真正的當務之急。

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參考資料：

核稿編輯：林奕甫