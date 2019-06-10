專訪幼稚「詞王」葛大為：我也會唱〈學貓叫〉啊

文：JoJo

有媒體稱葛大為「詞王」，他替許多天王天后寫歌，曾入圍金曲獎，近年有張惠妹〈連名帶姓〉、陳奕迅〈我們〉、蔡健雅〈遺書〉等作品問世，叫好又叫座，寫盡歌曲的萬種風情。訪問前以為他文青味很重，面對面聊天才發現，41歲的他，是童心未泯的獅子座大男孩。

正職是唱片企劃 作詞是Bonus

葛大為從小就喜歡寫東西，是得獎常勝軍，但沒想過當作詞人。大傳系畢業後，他並不想當編輯或記者，開玩笑說：「我不是李大芝！」剛好有實習機會，他就進了滾石唱片，那年是1998年，唱片業還大好，任賢齊專輯《傷心太平洋》大賣，「我每天下午聽到唱片行回報全台又賣了幾萬張，也算躬逢其盛。」

細數葛大為的生涯，他待過滾石、華納、亞神等唱片公司，現在則自立門戶當個體戶，曾入圍金曲獎最佳作詞人，有「詞王」之稱的他，竟強調正職不是寫詞：「我正職還是唱片企劃，作詞是Bonus，是唱片給的禮物。」

為什麼不當專職的作詞人呢？他表示：「我怕自己得失心太重，以為寫幾首歌就可以付房租，生活安穩很重要，希望有能力過喜歡的生活！也怕一旦變成賺錢工具，會變得不喜歡音樂。」

葛大為的歌詞深入人心，寫給阿妹的〈連名帶姓〉，歌詞「再被你提起／已是連名帶姓／謊稱是友誼／卻疏遠得可以」疏離揪心；蔡健雅〈遺書〉則寫到「我曾愛過的都愛過了／曾看不開的或許不一定都要釋懷」。他說自己時常處於精神分裂的狀態，有時連朋友都狐疑：「你到底過得有多慘？」他笑說：「沒有啊，其實過得還不錯呦。」

寫詞有如「附身」 不愛社交愛整人

葛大為形容寫歌有如「附身」，很多都是歌手的心情和經歷，還有一些些自己，至於「附身」是否順利，一是要看自己和歌手的頻率對不對得上，楊乃文就和他頻率相近，寫〈離心力〉時感覺筆很重、很神奇；二是要看自己是否了解對方，有趣的是，他和歌手平常聯絡用電話、Email，「大部分沒見過面，平常不會Social。」

他和歌手彷彿多年網友，沒見過面卻交過心。葛大為提到，有一年，他參加Hit FM頒獎典禮，那年他得獎，和DJ好友陳俊菖在後台講垃圾話，他和艾怡良沒見過面，兩人去找艾怡良嘻嘻哈哈，然後小聲跟她說「我是葛大為」，艾怡良尖叫！遇到Hebe田馥甄則說：「我可以和你拍照嗎？」再故技重施，Hebe花容失色。

回想起自己的「惡作劇」，他得意說：「很開心，那天我嚇了很多歌手。」其實，他幼稚的行徑不只這一樁，他唱KTV事前會故意練日本演歌，讓同行友人目瞪口呆，他頑皮說：「好好玩，嚇死大家！」

Photo Credit：趙廣絜攝影 熱愛「惡作劇」的葛大為

和陳奕迅合作「維持公獅子之間的距離」

幼稚如他，作詞很認真，為了要了解歌手，他勤做功課，包括從社群媒體、Google新聞側面了解。他喜歡看心理學書籍，研究星座和人類圖，大傳背景出身的他笑說：「我很會訪問人喔！」如果有機會和歌手見面，他會藉聊天判斷對方的武裝程度，「不是每一首歌都需要交心。」

至於能否成為朋友要看緣分，他坦言：「我不喜歡跟人膩在一起。我是去哪裡都格格不入的人，小時候群育幾乎不及格。」歌手中，他和江美琪、奶茶劉若英最熟，有次他發現Lala徐佳瑩心情不好，他正開會很無聊，根本沒在聽老闆講什麼，就寫了一封Email給Lala，這封Emai後來成為徐佳瑩〈你敢不敢〉的歌詞。

有些歌手靠「作品」建立情感，例如Eason陳奕迅。談到兩人相交的過程，葛大為以星座分析：「我們獅子座都很厲害！彼此維持公獅子之間的距離，人和人之間懂得的這種fu。」

他表示，和不熟的人、很熟的人、崇拜的人合作，都有不同的挑戰，陳奕迅就是他崇拜的人，當Eason把第一首歌〈海膽〉丟過來時，他感覺冒冷汗，當Eason表明希望他替《C'mon in~》這張專輯寫五首歌時，他嚇到尿出來。

寫歌就像做衣服 修修改改很正常

原來葛大為是獅子座。我問他，「身為獅子座，寫詞被退貨的感覺如何？」他坦白說：「首先我覺得你不識貨！」尤其是他自認覺得寫很好的詞，但接著他撲滅獅子的傲氣，釋懷說：「又不是我要唱的歌，要尊重要唱的歌手。」他解釋：「退稿是很合理的，因為我們是服務業，就像做衣服要合身，修修改改也是應該。歌是要跟歌手一輩子的，所以作詞要有『幫別人著想的溫柔』才行。」

葛大為表示，歌詞不是純文學，是以服務他人為目的，他寫自己的書就是另一回事。最近他相隔八年出新書《我記不得每隻貓的名字》，對出版社編輯就很霸氣，「我就是要這樣！愛寫什麼就寫什麼⋯⋯我現在懂歌手被說難搞的心情了。」獅子也是隻大貓，要順著毛摸。

回到寫詞，葛大為說：「給老闆的簡報有時候會開啟自動模式，寫多了都知道怎麼寫，但寫歌詞不一樣，一定會用到心，耗損很多能量。」他以前有兩張桌子，一張桌子寫詞用，另一張桌子放滿零食，隨時補充能量。而每一首歌都是獨立的個體，「今天這一首交稿，下一首重新來過，都是全新挑戰。」

談到好作品的定義，他說：「在寫的時候，覺得好順好對，連自己都被感動到、被療癒到。」例如，寫楊乃文〈離心力〉寫到「紙上都是淚」，寫A-Lin的〈拿走了什麼〉則形容：「明明外頭天氣很好，寫完眼淚一直流。」至今，他對饒舌的詞比較沒輒，「Rap是另外一個分支，就讓專業的來就好了。」

自認工作狂 作夢也寫詞

葛大為一年產量約有10到30首歌，寫一首歌平均花10天到兩週。寫詞是他的日常，如何找靈感？他表示：「最重要的是過生活。」他喜歡觀察，隨身帶筆記本，有靈感就記下來，也會用手機紀錄，並將其分門別類，放進腦袋瓜裡的「抽屜」。

他坦言自己是工作狂，誇張說：「閒了就很想死！」連睡覺也不得閒，儘管他一天睡八小時，但斷斷續續，屬於淺眠體質，還很會做夢，有時候夢中想到一句不錯的詞，醒來後趕緊寫到筆記本裡，他形容這是「在夢中被托夢」。

連睡覺都這麼忙，他分享到自己唯一能放空是在「剪頭髮」時。不少人剪髮時會和設計師聊天，但他酷酷說：「我不喜歡聊天。」剪髮時他什麼事都不能做，剪著剪著就睡著了，「我會睡得東倒西歪，助理都知道要扶著我的頭。」

網紅崛起當歌手「音樂是所有人的」

現今網紅YouTuber崛起，不少網紅會出單曲，甚至自己寫歌當歌手。身為音樂產業的一份子、作詞人，他怎麼看這一個現象？他談到網紅、藝人和明星的差異。他表示，以前會認為上電視才是藝人，現在有流量就是藝人，但藝人不等於明星，明星要有神秘感，但網紅YouTuber是要親民，「你有流量，但你不一定是張曼玉。」

但他認為，音樂是包容的，不應有高低之別，「為什麼網紅就不能出唱片、開演唱會呢？音樂是所有人的，沒有階級之分。」他還談到，歌被記住很重要，笑說：「我也會唱〈學貓叫〉啊。」

挑戰北流主題曲 「短的更難寫」

最近，葛大為就挑戰寫了一首朗朗上口的歌、艾怡良唱的〈有你的〉。這首歌是「臺北流行音樂中心（簡稱北流）」的主題曲，也是他首次和公部門合作，由他寫詞、黃建為譜曲，這首歌對他挑戰不小：「歌要短，更像slogan。其實短得更難寫，但會記得更久。」

他和黃建為討論北流主題曲的模樣，以椎名林檎為銀座GINZA SIX百貨寫的廣告主題曲〈繁華大街〉為目標，還希望歌曲就像紅白的小林幸子表演完會有「羽毛飛起來」的畫面，黃建為一聽就懂了，寫出〈有你的〉輕快飛揚的曲調。

葛大為構思〈有你的〉又聯想到鄧麗君的〈小城故事〉。他解釋，〈小城故事〉到底寫的是哪一座小城，多年來引起熱議，但這其實不重要，因為這座小城很有個性，於是他想到：「如果小城是個人，她姓什麼？姓陳嗎？」

以此為靈感，葛大為決定將北流主題曲的歌詞「擬人化」，他形容北流像一座公園，大中小場館都有，有表演、展覽可看，更以演唱者艾怡良為範本打造「女神」形象，邀請民眾來玩耍，寫出「這裡絕對有你的感動被留下，我要你天天來打卡～」完成〈有你的〉挑戰，他笑說：「我以前想轉行當廣告文案，有了這次經驗，決定以後就好好寫歌。」

40熬出頭 成熟到能保護自己的幼稚

今年41歲的他，談到自己快40歲時很焦慮，有點孩子氣地說：「再也不能說30幾歲，以後要說40出頭。」一想到年紀就有些受傷，直到有次碰到萬芳，她對他說：「你現在是最好的年紀。」因為創作要能保持幼稚的心，而現在40出頭的他，「成熟世故到能夠保護好自己幼稚的狀態。」對於年紀，他終於釋懷。

請他點一首代表自己的歌，他說20多歲時很喜歡姚謙寫的〈秋天別來〉，「死了都要這首歌陪葬！」如今40出頭，中年翩然來到，他想點李宗盛替潘越雲寫的〈飛〉，「這也是可以陪葬的歌。」

為什麼是〈飛〉？他自認現在生活過得還不錯，愛旅行的他，想出國就出國，「旅行就是飛來飛去。我現在很喜歡漂泊，但是漂泊就會想回來，離開家就會想家，出門在外，就會想念家鄉的滷肉飯。」

就像他的身份認同，一半是作詞人，一半是唱片企劃，他的理想生活也是「一半一半」，他這樣形容：「一半熟悉、一半不熟悉，看世界，也有自己的世界。」當年那個進入唱片業的年輕人，已過上自己的理想人生了。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航



