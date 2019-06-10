【總整理】外媒大肆報導香港「反送中遊行」，親中媒體報導只剩「404」

香港政府修訂《逃犯條例》，昨（9）日，香港泛民主派團體「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）發起反對逃犯條例的大遊行，被稱為「反送中大遊行」注。警方估計高峰時間至少有24萬人上街，主辦單位則估計有103萬人參與，《BBC》報導，這次遊行是香港在1997年主權移交中國後，規模最大的示威活動。

許多西方媒體包括《紐約時報》（The New York Times）、《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）都大肆報導這次遊行。但中國大官方媒體幾乎隻字未提。而在台灣，四大報除了《中國時報》外，也都在報紙頭版報導反送中遊行，而網路版的《中時電子報》，雖然搜尋的到反送中遊行的報導「標題」，但點擊去後，卻顯示「找不到頁面」。

親中媒體只找到一則相關新聞，點擊後顯示「404」

台灣多數媒體都非常關心這起新聞，政大學生議會成員林南彤在臉書貼文表示，他在2019年6月10日凌晨1點多，於各大新聞電子報、新聞網站搜尋「反送中」，發現《蘋果日報》、《自由時報》、《聯合新聞網》、《中央通訊社》都有大量相關新聞，少至28篇，多至63篇。

然而《中時電子報》搜尋結果共3筆，但沒有任何一篇有關香港反送中遊行。林南彤再用另外一個關鍵詞「逃犯條例」搜尋，《中時電子報》僅有一篇3月26日發布的新聞，標題為〈港修逃犯條例 我擬祭旅遊警示〉。

《關鍵評論網》記者在6月10日中午12點多以手機實際測試，在《中時電子報》搜尋「反送中」關鍵詞，發現凌晨4點《中時電子報》層發布的一篇〈要求撤回辦法，港辦反送中大遊行〉的新聞，但點擊後，頁面卻顯示「404錯誤」「找不到頁面」，並自動跳轉回首頁。

臉書粉絲專頁「青年抵制假新聞陣線」則在臉書以「#反送中 #哪些媒體失蹤」為題，發布貼文，表示他們在6月9日搜集各家網路新聞，幾乎都有報導此事件，一整天下來，唯獨《中天新聞》、《中時電子報》、《年代新聞》和《壹電視》4家媒體完全找不到與香港反送中遊行相關報導。

PTT八卦版也有網友貼出今天四大報的紙本早報頭版，《蘋果日報》以全版圖片大幅報導，《聯合報》和《自由時報》頭版也都有相關報導，唯獨《中國時報》頭版不見任何反送中相關報導。

中國官媒隻字未提，報導習近平出訪中亞

（中央社）而在中國，包括《人民日報》、《新華社》、《央視》等主要媒體的新聞早報延續昨晚新聞，內容包括中國國家主席習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克、「習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要」出版發行、端午期間輸運與旅遊概況、中國高考結束、華南強降雨等。

今天上午台灣與國際媒體均推播報導香港示威衝突等突發新聞時，陸媒則是推播吉林昨晚8時發生的2.3級礦震，造成9死10傷。

中國社群媒體上，有關香港遊行的訊息只有香港建制派媒體幾則新聞，著重抨擊「暴徒暴力衝擊」、「港獨」，但完全看不到遊行的盛大畫面，其他訊息都被封鎖。

Photo credit: 截圖自 《新華網》 官網 中國官方媒體《新華網》以「習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要」出版發行、習近平訪問俄羅斯為新聞頭條。

中國立場激進的外圍官媒《環球時報》則為香港遊行一事撰發社評，屬中國官媒異數。這篇題為「反對派勾結西方撼動不了香港大局」的社評說，香港星期天發生反對派組織的遊行示威活動，「這次遊行示威的規模相對比較大」。

不過，《環時》強調，在遊行同一天，香港「保公義撐修例大聯盟」宣布，已收到超過73萬名香港市民聯署支持修訂《逃犯條例》。

《環時》社評說，逃犯條例修訂「本是一項正常的特區立法活動，卻被反對派和國際上支持他們的力量進行了嚴重的政治化炒作」，並點名「華盛頓這一陣子對插手香港事務表現得尤為活躍」。

香港媒體有的大肆報導遊行，有的強調泛民團體「煽惑恐慌」

《中央社》報導，而香港媒體，有的派出大量人力，以多角度鏡頭報導這場規模浩大的遊行。另一方面，親北京港媒雖也概要報導「反送中」大遊行內容，但卻將日前香港投擲汽油彈事件與晚間群眾遲未散去掛鉤，同時報導親北京團體聲稱收到73萬人「支持修訂逃犯條例」的連署，與前述角度呈鮮明對比。

今天這場大遊行，諸如《香港01》、《蘋果日報》（香港）等港媒，都在官網開闢即時報導專欄，不是現場實況轉播遊行影像，就是以高頻率發布短片快速更新。而包括這些港媒在內的多數港媒，從下午到晚間都不斷追蹤現場情況，發布即時的文字報導。

而在Youtube等平台上，除了媒體上傳的遊行實況外，也有自媒體工作者及參與遊行的香港民眾上傳遊行影片，並發表感言。然而，下方的留言中，除了表達支持外，也出現了不少中國網民極具針對性的挑釁留言。

相形之下，親北京的《大公網》、《文匯網》等港媒，雖然也對遊行過程進行追蹤報導，但反覆凸顯香港日前發生的投擲汽油彈事件，並對親泛民團體作出「煽惑恐慌」、「煽動全家上街」、「險惡毒招」的指控，同時採訪多名親北京人士對這場遊行的批評。

此外，這些親北京港媒也大幅報導親北京人士組成的「保公義撐修例大聯盟」下午宣布，已有73萬名香港民眾聯署支持修訂逃犯條例的消息，並指這項法「得到香港主流民意的支持」。

西方媒體關注香港遊行，受訪民眾：「這無法改變什麼，但是表達自己的最後機會」

相較於中國媒體的噤聲，許多西方媒體都大肆報導香港「反送中遊行」。

《BBC》報導，這是自香港1997年主權移交後，規模最大的示威活動。直至今日上午11時，《BBC》仍將「反送中運動」的後續報導，放在官網上版面最大的區塊。

Photo credit: 截圖自 BBC官網 《BBC》直到今日中午12點，仍將反送中遊行的後續報導，放在官網上最大的版面。

《中央社》整理，《紐約時報》昨日報導，大量香港民眾今天忍受濕熱天氣，走上街頭表達對逃犯條例的憤怒和憂懼。人潮擠爆地鐵站，但民眾仍願意為參加遊行耐心等候班車。

《衛報》昨日也刊出報導，指出香港警察關閉地鐵站、強迫人們走狹窄道路，引發民眾指控故意壓縮抗議行動。遊行途中，人潮數度困在原地、難以推進，一些民眾因此怒吼，要求警察釋出更多道路空間。

《CNN》則報導，法案在香港造成政治對立，甚至一向在政治上表現保守的企業界也表達強烈不滿。香港美國商會上週也警告，法案中有太多根本性的不確定因素，現階段不宜倉促通過。

《中央社》報導，《華盛頓郵報》（Washington Post）則在採訪過程中發現，許多示威者對未來悲觀，擔憂香港總有一天將完全被中國共產黨控制。46歲的皮革匠簡（Webster Kan）和妻子、11歲兒子一同上街遊行，他說，「這可能不會改變什麼」，但「這是我們在大門全開之前表達自己的最後機會，說出我們想要什麼樣的社會，以及我們想留下什麼」。

注：由於逃犯可被移「送」「中」國大陸，《逃犯條例》又被反對者稱為「送中條例」，諧音「送終」。



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核稿編輯：楊士範