郭台銘擔憂「修昔底德陷阱」，但今日美中，真會成為昔日英德嗎？

郭台銘為了表示對美中爭霸的擔憂，同時展現自身的國際與歷史觀，日前提出了「修昔底德陷阱」的觀點，藉此批評蔡英文政府的外交兩岸政策，希望與韓國瑜跳針式的競選口號進行市場區隔，讓藍營選民理解自己不僅擁有打敗民進黨的論述，更有帶領台灣發大財的真本事。

郭台銘願意「提論述、講政策」絕對有其正面的意義，不僅讓空無一物的韓國瑜成了荒謬的對照組，也讓這場選戰回到了理性的範疇，這對於召喚藍營傳統的知識菁英、經濟選民、中產階級多有助益。

修昔底德陷阱：今日美中，真會成為昔日英德嗎？

郭台銘口中的「修昔底德陷阱」，本質與國際關係中的的權力轉移理論十分接近，亦即崛起中的新興強權與既有霸權存在類似「安全困境」的結構困境，在追求自身利益最大化的過程中，由於欠缺政治互信與充分訊息，往往將對手的各項行為做出負面解讀，在軍事上進行軍備競賽，在外交戰場中拉幫結派互別苗頭，造成雙方惡意與危機螺懸上升，最終走向毀滅性的戰爭，這個故事很熟悉，儼然就是第一次世界大戰德國與英國爭霸的翻版。

事實上，許多國際關係學者認為美中關係正是一戰前夕英德關係的再現，德國經濟學者布倫納梅爾（Markus Brunnermeier）與另外兩名學者持有這樣的觀點。他們在發表在美國《華盛頓季刊》（The Washington Quarterly）中的 「北京的俾斯麥之魂：大國如何進行經濟競爭」（Beijing's Bismarckian Ghosts: How Great Powers Compete Economically）文章中即指出：「彼時英德與當下美中兩場競爭，都發生在經濟全球化進程與技術發生突破性創新的時期；都是一個以政府為主導的經濟挑戰一個民主國家的自由經濟、並且都是兩個關係緊密的國家；也都採取關稅威脅、制定標準、技術盜竊、財政權力和投資基礎設施等手段。」

倫敦塔外紀念第一次世界大戰的血色花海。Photo Credit: Reuters / 達志影像

引經據典精神可嘉，可惜郭董還是社會科學的外行

郭台銘悲觀認為歷史上只有四次的強權爭霸躲過了戰爭的威脅，對其做了一些不充分解釋，但從論述的邏輯脈絡來看，郭董對於國際關係理論與外交史欠缺專業認識，也突顯了他對美中經貿戰的性質以及當下兩岸關係的局勢的外行。

對於民主國家之間來說，權力的轉移之所以經由和平方式進行，其關鍵在於制度上對決策者權力的制約，責任政治以及輿論監督使得決策者避免以激進手段解決外交危機，多元價值與開放社會也為化解衝突提供更多彈性可行的方案，這即是典型「民主和平論」的解釋。

此外，民主國家在維繫全球政經秩序時往往扮演「霸權穩定」的角色，透過公共財的提供（安全的保證與經濟的誘因）讓小國在其中進行理性選擇，霸權經由物質條件所構成的「國際體系」，以及價值理念與行為準則的「國際建制」管理全球政經制度，雖不完美但具有多邊開放與自願參與的基礎。

然而，民主政治的制度價值在郭董心中，只是用來衡量可否當飯吃的工具罷了。

當極權領導人想發起戰爭，民主多元才是對抗的武器

反過來說，權力制約、責任政治與多元社會制度優勢恰恰是威權政體所欠缺的，權力集中與決策的封閉，使得政策充滿高度的不確定性與風險，其所追求的新秩序只是延續黨國體系統治基礎的載體，或是成為其爭取生存空間、遂行經濟殖民掠奪的政策手段而已，其中不僅欠缺公共性與自願參與原則，其治理的方針就是透過壓迫與控制，這可從威廉二世、希特勒、墨索里尼、史達林、毛澤東的思路與具體作為中得到解釋，習近平似乎具備同樣的套路。諷刺的是，郭台銘卻沒有發現歷史的近似性與軌跡。

深入觀察，如果在爭霸的過程中內部出現經濟社會矛盾，導致政權出現正當性危機時，基於保江山的考量，威權政體往往又採取「戰爭邊緣策略」作為圍魏救趙的手段，透過輸出危機與民族主義的動員轉移內部的各項壓力，這是過去阿根廷政府發動福克蘭戰爭的背景，也是北韓金氏父子發展核武製造朝鮮半島危機的動機。

習近平在十九大提出中國夢的訴求，並希望在兩個一百的時程中完成社會主義現代化的歷史定位，其手段正是揚棄過去中共外交上「韜光養晦」與對台政策「寄希望台灣人民」的溫和策略，取而代之的則是更具侵略性的「一帶一路」、「中國製造2025」與「習五點」。兩岸關係的當下的紛爭，宏觀來說實為中共意圖全球政經秩序與台海現狀，短期來講則是北京轉移美中經貿戰下內部政經矛盾策略，郭台銘責任歸咎在民進黨政府身上，若不是在邏輯上出現倒果為因的謬誤，不然就是難以擺脫紅色供應鏈的利益糾纏。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美中經貿大戰不僅涉及科技經濟利益，同時是兩個政經秩序與典範的選擇，在此背景下，扈從與抗衡顯然就是小國的理性選擇。

在美中經貿戰中，台灣的戰略必須著眼於在自由民主的「價值理性」以及全球生產鏈重組的「工具理性」中，作錯選擇其下場將如同一戰時的土耳其以及二戰時的芬蘭，在經歷了霸權集團的戰爭後，其國家利益受到了嚴重的損害。這些深刻論點，顯然也是郭台銘所忽視的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航