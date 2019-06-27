職場達人洪雪珍：人過中年要當個有故事的人，讓自己成為發光體

文：陳怡如｜攝影：日日寫真工作室

年過50，還能再次擁有第二青春嗎？對知名作家、職場達人洪雪珍來說，答案是肯定的。

59歲的她，去年辭掉工作，比大多數人更早告別職場，但這不是退休，而是有太多想做的事迫不急待等著實現。她說：「人生第一個青春，是上帝給的；人生第二個青春，是自己給的。」現在她決定以自己的步伐，走向人生第二青春。

現代人長壽，50歲不過是人生中點而已，卸下角色責任後，時間、金錢、體力俱足，比起年輕時更有條件實現心中所想。所以中年不該是日暮黃昏，反而是擁有璀璨陽光之時。

洪雪珍在她的新書《要獨立老，不要孤獨老》裡說到：「青春，不是生命中一段時光，而是一種心靈狀態。它是想要再為自己活一次的意志，是胸膛滾燙的熱血，是翱翔天際的翅膀。」

每三年訂一個目標 熟年後一定要為自己發明工作

洪雪珍的第一個青春，有豐富的工作歷練，每10年就轉換一次跑道。政大新聞系畢業後，第一個10年做新聞採訪與編輯，擔任《聯合報》主編；第二個10年玩行銷，曾任台北愛樂電台行銷總監、《自由時報》行銷經理；第三個10年轉戰人力服務，在yes123求職網擔任副總經理。

如今已邁入第四個10年，為了加速實現夢想，現在她縮短時限，每三年就為自己訂一個目標。雖然職場看似順遂，她仍決定提早辭職，原因她看得很明白，「從公司的動力來說，職場本來就是圍繞年輕人為核心的！」與其戀棧位置，不如趁著自己還有體力創業，開啟自己的第二青春。

2015年她開了Facebook粉絲專頁，在「作家」身分打勾，成了她第一個目標。堅持每天寫一篇文章，同時毛遂自薦，主動敲開各家媒體大門。耕耘三年後，已是人氣作家，在各大網站持續撰寫專欄，每年也都有新書問世。

長期觀察職場的她，替自己發明的新工作是「斜槓教練」。看見年輕人的低薪與中年求職不易的難處，開發出一套系統方法，教大家如何運用自己的興趣與專業成為斜槓工作者，除了寫文章，還和管理顧問公司合作開課，目標是三年要教出100個成功的斜槓案例。

「這對我來說轉變很大！我有34年的組織生活，現在反過來當自由業很不容易，對我來講是重新學習。」洪雪珍說。

雖然辛苦，但是往長遠看才是紮實的。「如今一個人活的壽命，可能都比公司久耶！」她說，熟年後一定要替自己「發明」工作，持續發揮價值。

嘗試拍影片、做直播，欣賞自己的進步

新事業的確為她帶來的不小衝擊，最大的突破就是拍影片、做直播，「這真的是破天荒！我以前絕對不會做，朋友們都覺得好不可思議，洪雪珍怎麼會講話！」她大笑著說。

看洪雪珍的文章，文筆流利、立論清晰，還以為她本人也像名嘴一樣，看到鏡頭就能滔滔不絕，沒想到她是極度害羞的人。

學生時代的她，不只是「文靜」，更是「沉默」，「一群人在一起時，一定要點名我才會講話。但我可能會有暫時失語症，大家看著我，等著我回答，但過5分鐘大家就放棄了。」

她為了宣傳新書，她答應出版社要求，獻出直播處女秀。

今年開課後，還要錄製有料的上課影片，難度又升了一級。她靠的不是當今年輕網紅的即興，而是5年級生的努力與拚勁。常常事前準備要把講稿寫好幾遍，多次演練。

鏡頭前的泰然自若，完全不是本性演出，但洪雪珍卻沒有因為年歲漸長，失去了學習和接受挑戰的熱情，「中年後呀，你必須要欣賞自己小小的進步。」那種感覺，非常快樂滿足。

她笑著說：「現在很慶幸有踏出這一步。我常覺得你一定要感謝當你站在懸崖時，把你推下去的那個人，不然你站在那，死也不敢下去。」

Photo Credit: 洪雪珍提供 其實學生時代的洪雪珍極度害羞，連說話都得停頓一陣子才說出口

Photo Credit: 洪雪珍提供 如今卻為了斜槓教練的目標，不斷演練，強迫自己進步。

當個有故事的人，讓自己成為發光體

雖然洪雪珍說的是逼自己成長的血淚史，但我們聽來卻津津有味，彷彿跟著她走了一趟中年的奇幻之旅。這其實也呼應了她的主張：「人過中年，要當個有故事的人，才能成為一個吸引別人的發光體。」

50歲後，最怕每天過得像流水帳，日子大同小異，自己說得無力，別人也聽得無趣。但如果有「故事」，生活就有亮點，朋友容易記得你，更樂意主動靠近你。洪雪珍在書裡分享了一些周遭的亮點朋友，有人一年到36所學校各跑步11公里、有人騎車拜訪台灣宗教百景，光是聽他們分享沿途發生的大小趣事，就讓人打從心裡崇拜佩服。

所以她建議年過50的朋友，為自己找一件有點難、又不會太難的事，主題最好有些特別，最重要的是能持之以恆完成它，為自己的人生不斷寫下新的篇章。

第二青春真好！一切操之在己

雖說現在她是自由人，但還是過得很有紀律。翻開她的每日行程，每天4點30分起床，開始寫作，5點30到8點30分練習英文，9點到10點直播，接著工作到下午4點，出門爬山兩小時，晚上9點準時就寢。

即使每天按表操課，但對她來說，已經多了不少自由運用的時間。「以前怎麼看夕陽，都是看月亮吧！」她大笑著說。她的第一青春，忙碌工作占據生活，常常一轉眼已天黑；現在開始第二青春，時間是自己的，她能陪伴媽媽、帶兒子出國旅行，明年開始還有三個新的生活目標要實現，她想學畫畫、找個國家Long Stay，還要培養一個運動技能。

「我常跟先生說，現在的生活太棒了，每件事都可以自己安排，我的第二青春一定比第一青春快樂！」

照顧罹患帕金森氏的媽媽，是預習老後最好的練習

也因為有了更多時間與高齡86歲的媽媽相處，洪雪珍對於「變老」這件事更有準備。三年多前，媽媽得了帕金森氏症，行動力直線下降，在床上沒法翻身，也無法開冰箱吃東西。今年洪雪珍把媽媽接過來一起住，在照護過程中也讓她學到了三件事。

第一是預習老。「我才知道老是這樣，不然以前沒法想像。」

第二是認識無常。因為沒法保證將來會得什麼病，「雖然無常無法預防，但起碼可以在無常來的時候，身體比較強壯一點。」這也是為什麼她把學習運動技能，加入生活目標裡。除了用健康打底，她也更能以平常心看待無常，「如果事情真的發生了，比較能跟它共處，因為人生就是如此。」

第三是在媽媽身上，她看到了自己。「以前我對自己很多行為都不太知道為什麼，但我在她身上才發現，我是她的延伸，她是我的鏡子，原來我有很多地方跟她非常相像。」

Photo Credit: 洪雪珍提供 洪雪珍照顧罹患帕金森氏症的媽媽，意外從照顧過程中重新認識母親與自己。

比如洪雪珍膽子小，不會開車、騎車，也不會游泳，很怕皮肉痛，從小就過得「惜命命」。照顧媽媽時才發現，媽媽就像童話故事裡的豌豆公主一樣，即使隔著層層床墊，也會發現床底有顆小豌豆。

像是媽媽常說被子會扎人，即使洪雪珍檢查過了，但還是要當著她的面再把床鋪一次才行；還有媽媽皮膚敏感，以前洪雪珍總不明白為什麼自己睡覺時，床上需要放6床被子，每天依溫度調整，後來看媽媽也是這樣。

「各種的敏感跟龜毛，跟我一模一樣！你在她身上找到所有答案，了然於心後，你就被療癒了，這是一種自我探索，滿好的。」她笑著說。

但在這之前，洪雪珍從來不知道媽媽有如此脆弱的一面。在她印象中，媽媽一直是位非常堅強的母親，幼時家境不好，媽媽一人要養五個小孩，有次揹弟弟出門工作，因為太累打瞌睡，兩人竟然一起掉到水溝裡，「現在我才發現原來媽媽是這麼膽小跟懦弱，但她在為母則強的時期你是看不到的。」

人生是自己的，理想老後要提前規劃

其實不管有沒有子女、配偶照顧，她認為每個人都必須面對「獨立老」的過程，「人生是自己的，你本來就要對自己負責。」

她認為，除了儲蓄金錢和維持健康外，如果可以，盡可能延長工作年齡，為自己找到生命的價值。

人生不退休？是的。但熟齡之後，不再是為了工作的需求，而是為了自己，一趟實踐自我價值的英雄之路。

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本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航