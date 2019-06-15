《左撇子的電影博物館》：狼人傳說的起源與社會意涵

文：左撇子

狼人的由來

一般人對於狼人的印象就是看到「月亮」會變身。跟吸血鬼一樣，都屬於從中世紀開始出現的民間傳說。這種「看到月亮」會變身的典故，也影響了後世很多作品。

例如《七龍珠》的賽亞人看到月亮會變大猩猩，《海賊王》毛皮族在月圓之時可以變成另一種型態，《哈利波特》的路平教授只有在月圓之時才會變身成狼人。

儘管如此，也不一定所有的狼人都跟月圓有關。

貝德堡之狼

對於狼人的敘述有各種版本。

狼人在中世紀的時候最為流行，甚至可以說整個歐洲都陷入了恐慌，各地都有發生狼人攻擊人的案件，有些甚至還有文件資料。

例如，發生於一五八九年的彼德．史坦普（Peter Stumpp）事件，可能是歷史上最有名的狼人審判案件。

彼德．史坦普是德國當地一位富有的農夫。有一天，小村莊的村民被一隻疑似為狼的野獸攻擊，村民砍斷了野獸的左掌後，野獸就逃跑了。

襲擊事件發生後，有人發現，奇怪，彼德的左臂也被砍斷了！很有可能他就是那隻野獸。經過逼問之後，彼德竟也坦承他就是狼人！

據他所說，他從十二歲就會使用黑魔法，是惡魔給他一條神奇腰帶，戴上腰帶之後就會變成狼人，脫下後就會變回人形。

二十五年來，彼德不斷地對村裡的山羊、羔羊、綿羊出手（怎麼這麼愛羊！），也承認他殺害並且食用了兩名孕婦，以及十四名孩童。

彼德不只是連續殺人魔、食人魔，同時也對自己的女兒亂倫。

一五八九年十月三十一日，彼德與他的女兒、情婦一同被處以極刑，文獻敘述了當時處刑的經過：

彼德被綁在輪子上，用燒紅的鉗子直接把他身體的肉給撕下來，一共被撕了十處。接著是他的四肢， 被斧頭的鈍邊給打斷，以防止他死後從墳墓爬出來。然後再將他斬首，殘餘下來的身體拿去連同他的女兒跟情婦一起燒掉。最後，彼德被砍下來的那顆頭，連同著輪子、狼的雕像，一起被串了起來，以警示當時的民眾。

由於事發的村莊就在貝德堡（Bedburg）附近，因此彼德就被稱為貝德堡之狼（the Werewolf of Bedburg）。

狼人審判

其他「真實」的狼人案例還有多勒之狼（The Werewolf of Dole），因為發生在法國一個叫做多勒的村莊而得名。

狼人的本名是吉利思．加尼爾（Gilles Garnier），因謀殺罪名遭逮捕後，他承認自己當了兩年狼人，一個疑似鬼魂的靈體給了他一種藥膏，讓他能夠化身為狼人去狩獵捕食，據聞這名狼人於一五七三年一月十八日被處以火刑。

相關事例還有很多，在一五二七到一七二五的近兩百年間，起碼有十八名女性和十三位男性被指控變身成為狼人。

狼人是否真有其事

講到這邊，就要帶大家來反思，事情真是如此嗎？

首先，以彼德．史坦普的案例來說，其實這只是在倫敦發現一本小冊子上的德國版畫，並不能證明確有其事。

再者，並非真有史坦普（Stumpp）這個姓氏。歐洲並不是一直都有「姓氏」的傳統，大部分的人只有名。

例如李奧納多．達文西的達文西（Da Vinci）指的是「住在文西鎮的」，因此其實這個姓名的完整意思是「住在文西鎮的李奧納多」。

北歐一堆人的姓氏是son結尾，例如Carlson、Johnson，其實指的是Carl、John的兒子。

而Stumpp，在德語中是「殘肢」的意思，因此彼德．史坦普其實很可能是指「殘障的彼德」。

所以當我們從歷史與文化重新看這些文獻時，可能會有不同的答案。

狼人傳說的社會意涵

中世紀是一個宗教權力無限上綱、宗教戰爭頻繁的時代，也幾乎毫無法治可言，「獵殺女巫」就是最好的例子，而「狼人審判」也很可能是異曲同工的現象。

回頭看看彼德的例子，為什麼一個生活富裕、有女兒、有情婦的開心農夫，會想去殺人？

文獻上記載，彼德是被放在「網架」（Rack）上刑求的。這種刑具會把你的四肢拉長，類似中國古代的「五馬分屍」。彼德在認罪前，除了被刑求外，還曾遭受其他慘無人道的酷刑……冤獄不就是這樣產生的嗎？被刑求幾天後，人家給你安什麼罪名你都會承認吧？

除此之外，啟人疑竇的還有：到底有什麼理由要誅殺彼德全家？

就算彼德真的跟女兒亂倫，但是情婦罪不至死吧，這樣趕盡殺絕，難不成是為了要消滅後患嗎？更簡單也更重要的疑點，就是彼德認罪說可以讓他變身的腰帶，事後也沒被找到……

這些案件都有些相似之處。當事人認罪的說法都差不多，都供稱是有惡魔賦予他們這種能力，但是事後都找不到物證，而且對方當然也無法現場變身給大家看。

導致村落好幾年未解的失蹤案，全都算在同一個人頭上。

為什麼是「狼」人

在中世紀，民智未開、沒有法治、充滿宗教與政治迫害的環境下，「狼人審判」很可能就跟「獵殺女巫」是一樣的文化悲劇。

至於為什麼選擇「狼」這個物種，可能是因為歐洲區域有較多的狼群危害，人怕什麼就會幻想什麼，就如同在亞洲地區，我們會把「虎」擬人化，例如大家熟知的「虎姑婆」。

不過，在近代依舊有出現狼人的案例，由於較多的文獻記載，我們更可以推斷狼人可能是疾病所造成。

狼人其實是一種病

狼人可能是一種病，這要分兩個路線討論，一個是心理，一個是生理。

心理產生的狼人病，又稱作「變狼妄想症」（Clinical lycanthropy），這種妄想症讓病患以為自己可以變身成狼人，進而攻擊人群，這種妄想也不限於狼這種動物，也可能是熊、驢子、馬。

許多科學家都在歷史中找尋這樣子的案例，也很多符合。

這邊要特別提的，是蘇格蘭王——詹姆士六世。這位國王於一五九七年出版了一本著作《惡魔學》（Daemonologie），講述著惡魔的分類、撒旦的伎倆、黑魔法等，非常奇特。

儘管如此，看似國王非常著迷於這些中世紀的迷信，但是他明確地把「狼人」與「魔鬼」分開，並不認為狼人是受魔鬼指使（與前面我們討論的歷史說法相反），他認為狼人是因為「過度憂鬱」，導致他們幻想自己是狼或是其他動物，也等同於我們現在說的變狼妄想症。

還有一種生理疾病，稱為「先天性遺傳多毛症」（Hypertrichosis），俗稱「狼人症候群」。

狼人症候群的孩子與一般孩子無異，只是他們一出生就像動物一樣，全身長滿了毛。

歷史上有許多案例，例如休傑克曼的《大娛樂家》這部真實故事改編的音樂劇，裡面有一位鬍子小姐（bearded lady），也是真有其人，她名為安妮．瓊斯（Annie Jones），是馬戲團的要角，結了兩次婚，留下許多照片。

墨西哥也有一位鬍子小姐，名叫茱莉亞．佩絲特納（Julia Pastrana），後來跟一位美國流浪藝人在一起，把自己打扮成印地安小丑進行表演。中國也有一位被稱為「中華第一毛孩」的于震寰，後來成為一名職業歌手。

相關書摘 ►《左撇子的電影博物館》：整部《黑暗騎士》，都是小丑的「賽局教科書」

書籍介紹

本文摘錄自《左撇子的電影博物館：看電影長知識，讓你的電影更好看》，商周出版

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作者：左撇子

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九