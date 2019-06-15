《左撇子的電影博物館》：整部《黑暗騎士》，都是小丑的「賽局教科書」

文：左撇子

《黑暗騎士》中的賽局理論

《黑暗騎士》（The Dark Knight）是諾蘭導演的代表作之一，IMDb 評價高達九分。這個系列包含三部曲——《開戰時刻》（Batman Begins）、《黑暗騎士》、《黑暗騎士：黎明昇起》（The Dark KnightRises），三部串在一起看會更好看，因為每一部都互相呼應。

左撇子個人覺得，每部黑暗騎士系列都有自己的「心理學」主題。

《開戰時刻》講的是「恐懼」，韋恩如何克服心中的恐懼，將他害怕的蝙蝠變成了自己的符號；《黑暗騎士》講的是「選擇」，電影中每個人都面臨選擇——女主角選擇愛情、黑白騎士選擇要不要自首、雙面人的硬幣選擇、小丑的「船隻」群體測驗……

《黑暗騎士：黎明昇起》講的是「痛苦」，蝙蝠俠承受著喪失所愛的痛苦，反派承受著身體的痛苦，痛到要戴上呼吸口罩。

重點來了，《黑暗騎士》重點在「選擇」，「如何選擇」就可以呼應著本文的「賽局理論」，因為劇本確實採用了賽局理論的經典案例。

挑戰人性的船隻實驗

在《黑暗騎士》中，有兩艘渡船，一艘載滿了一般老百姓，一艘則是有警備押解的囚犯船，兩艘船都被小丑裝了炸彈。

麻煩的是，引爆自己船上炸彈的控制器都在「另一艘船」上。小丑透過廣播跟大家說，只要先把對方的船炸了，自己就安全了。

此時兩艘船上出現各種聲音。

首先，民眾那船有人開始吵著要趕快按下按鈕，因為另一艘船上都是無惡不作的歹徒，他們才不像一般人會對做壞事猶豫不決，一定會先發制人按下開關。也有人說，那艘船上的重刑犯本來就該死，死了也不足為惜。

另一艘船的狀況比較尷尬，因為拿著遙控器的是警備的員警們。重刑犯也有人起哄要趕快按下按鈕，並且有人虎視眈眈地想搶走警察手中的遙控器。同時，如果對面的民眾船決定按下按鈕，那無辜的自己就得跟重刑犯們同歸於盡。

要按下按鈕嗎？數千人的生命就這樣被「你」給了結，代價可是很沉重的。

此時，民眾船決定用多數決投票，浪費許多時間。另一邊，眼見員警不知所措地站在那邊，一位體格壯碩的重型犯，伸手將遙控器搶了過去說：「把遙控器給我吧，我來做你幾分鐘前就應該做的事情。」

後來結果如何了呢？到底兩艘船誰會按下按鈕？

囚徒困境與納許平衡

小丑設的這個局，我們用賽局理論的經典案例「囚徒困境」（Prisoner's dilemma）來分析，就會發現兩者非常相似——有兩個嫌犯被警方抓到，由於罪證不足，所以警方分開囚禁兩個嫌犯，分別對他們提出以下條件：

條件一：你堅持無罪，而同伴也堅持無罪：輕判半年。

條件二：你堅持無罪，而同伴承認犯罪：對方立即釋放，你的刑期十年。

條件三：你承認有罪，而同伴堅持無罪：你就立即釋放，對方刑期十年。

條件四：你承認有罪，而同伴也承認有罪：一起服刑五年。

我們從外界總觀地來看，當然兩位嫌犯都不認罪是最好的，總體的利益最高。

不過，由於兩個嫌犯分開囚禁、分開問話，無法討論串供，所以當下嫌犯只能去猜想對方的答案。因此，嫌犯的想法策略會是這樣：

一、如果對方堅持無罪，背叛他是最好的選擇，因為我就會被立即釋放，不用被關。

二、如果對方背叛他，那他自己也得選擇背叛，免得對方的刑期都算在自己頭上，被關十年。

在這樣的推理下，兩位嫌犯都會選擇「背叛」對方，承認有罪。

雙方的選擇都是自己的最佳選擇，導向出來一個最有可能發生的結果，這就被稱為是「納許平衡」。

講到這邊，應該就看得出來「囚徒理論」與「船隻實驗」的相似性了吧。

同樣是將兩邊分開，不能彼此溝通討論。自己的選擇，也同樣會影響到對方以及整體的命運。所以《黑暗騎士》是有運用到「賽局理論」的喔！

不同的是，《黑暗騎士》將囚徒的身分加入「道德上的落差」，增加了一些深度。

每個人都選擇自認為最佳的選項，結果到頭來，是大家一起吃虧。這就是小丑的陰謀，讓每個人都陷入這個身不由己的局中。他說：「瘋狂就像是重力，你所要做的就是輕輕一推。」

為什麼小丑這麼有把握？因為他把所有人放上了「必然結果」的斜坡上。在這個斜坡上，大家一定會往結果最糟的那邊滾動，他就可以在一旁說風涼話：「哼哼，這可都是你們自己決定的喔。」

在這個賽局中，兩船的人都是受害者。真正的利益者其實是「局外人」，例如警方、小丑。這就是小丑的王牌。

商場競爭也會應用到賽局理論

更生活化的案例，是廣告行銷戰，亦或是削價競爭戰。

如果A、B兩間公司，一方買了很貴的電視廣告，或是打了很大的折扣，則另一方就得跟進，否則對方會因此壯大。

可惜的是，因為兩公司都做了一樣的事情，結果消費者根本無感。

到頭來，兩家公司都花了相當大的成本，卻沒有什麼收穫。真正的受益者，當然是賽局外的人，也就是一般消費者。

最佳的選擇，最糟的結果

而在電影裡的小丑設下的賽局，還增加了「報復」、「道德感」等附加條件，讓劇情的走向更難被捉摸。然而，最終小丑的計畫不但失敗，還被蝙蝠俠上了一堂道德課，在災難中看到人性的光輝。

一定會有人說，小丑是敗給了「主角威能」、「正能量」、「好萊塢一定要給的Happy Ending公式」。

在這邊，左撇子再來平反一下，不一定是這樣喔。

囚徒賽局中，由於每個人都只考量到自己的最大利益，才會造成最糟的結果。

其實只要參局者再想多一些，就能避免這一切。可以是正面思維的「信任」，相信對方不會按下按鈕；或是想想這樣做的「代價」，你要奪走這麼多的人命，值得嗎？更可以是怕被懲罰的「後果」，爆炸後你會被社會輿論公審、會被肉搜，這可是很恐怖的。

好啦！不然大家就先跳船，總會沒事吧。（好像也可以？）

相信用賽局理論來分析船隻實驗，目前應該講得夠多了。但是，《黑暗騎士》的賽局，可不只有船上的囚徒理論喔。

整部《黑暗騎士》，都是小丑的「賽局教科書」

我們重新回想一下《黑暗騎士》中的劇情，會發現小丑非常擅長「賽局理論」。

在運送哈維．丹特（Harvey Dent）的時候，有一場街頭對決。

騎著摩托車的蝙蝠俠衝向小丑，小丑嘴巴唸著：「來啊來啊，打我啊。」然後就看蝙蝠俠避開、摔車，然後暈過去。當時一定有人傻眼，看不懂這在幹嘛。

其實這邊就是有名的「膽小鬼賽局」（The Game of Chicken）。

這個賽局在探討，兩個車手互相對撞，誰轉彎避開就是懦夫，沒避開的就是英雄。

如果都沒人要當懦夫，那對撞的代價就是互相傷害。

小丑難得把自己放入賽局，不去當一定會贏的局外人，因為他知道自己最後還是會贏。因為蝙蝠俠有「不殺」的原則。

從前傳《開戰時刻》中就有交代，蝙蝠俠寧願費盡一番功夫學武術、拚科技，就是不想殺人。那是他作為一位私裁者，良知上的最後一座堡壘。

因此，在這場膽小鬼賽局中，小丑已是立於不敗之地了。

這段劇情用到膽小鬼賽局，加深了一些變化，再次強調蝙蝠俠的理念。

順便複習一下，雖然不能稱得上是賽局，但是也算是一種兩難選擇，並且是當時滿多人當時看錯的部分。

審問小丑的這段，小丑提出了兩難問題，「高譚市的希望」哈維．丹特與「女主角」瑞秋，今晚你要救哪一個？

由於結果看起來是蝙蝠俠去拯救哈維．丹特，很多人以為蝙蝠俠怎麼這麼大義凜然，放生女主角。母湯喔！不要這樣想。

蝙蝠俠聽到兩者的地址後，他是先衝去找瑞秋的，想不到的是，小丑故意把兩者的地址「講顛倒」，結果讓所有人的期待都落空了。

這一段劇本巧妙的地方，在於你以為是道德兩難，例如：女友跟媽媽你要怎麼選擇，眾人的利益與私人的情愛你要選哪個，結果根本就是被設局，導致蝙蝠俠痛不欲生、哈維．丹特則變成了雙面人。

小丑設好了這個局，只要輕輕一推，結果就會照他想要的實現。

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書籍介紹

本文摘錄自《左撇子的電影博物館：看電影長知識，讓你的電影更好看》，商周出版

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作者：左撇子

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二〇〇九年，正式以網路影評的身分出道，秉持著「看到什麼電影、發現什麼知識、就寫什麼內容」的初衷，走出有別於其他影評的獨特風格，以知識含金量高的文字內容獲得廣大迴響，亦成為影迷的「活動看片指南」。

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九