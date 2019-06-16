美國大學邏輯思辨聖經：如何戰勝批判思考的「減速丘」？

文：尼爾・布朗（M. Neil Browne）、史都華・基里（Stuart M. Keeley）

克服批判性思考的障礙

即使你學會批判思考，也打算善用此思考工具，期許自己成為慎思明辨的人，仍不免發現，在習得批判思考技巧並付諸實行的過程有著許多障礙。我們將「障礙」稱為「減速丘」（speed bump），原因有三：一、當你慢下來後就能克服；二、不論你有沒有意識到，它們的確存在；三、即使意識到它們的存在，它們仍會妨礙並拖住你的腳步。

總之，想要有效戰勝批判思考的減速丘，第一步即是知曉潛在的問題。最後一章致力於幫助各位認知何謂妨礙進步的減速丘，並帶領各位成為批判思考者。一旦你認識了何謂干預批判思考的障礙，當它們造成的威脅出現時，即可督促自己多加小心。

問對問題，卻令人不舒服

正如我們在第一章所學，批判思考是社會活動。與人接觸往來，為了了解他人的觀點，我們都必須願意去問對的問題。請切記，不是任何人都能坦然面對自身論點遭到質疑。因此，減速丘第一名便是考量「問對問題」會讓對方做何反應。

身為接收批判問題的一方，足以令人覺得自己彷彿站在法庭證人席上遭受訊問。隨著問題越來越多，接收者除了心生不適，甚至可能覺得被威脅，結果勃然大怒而拒絕繼續對話。這樣的人可能不習慣解釋支撐自身論點的原因，也不善說明自己為何支持這些原因。即使了解自己所問出的問題，對溝通雙方都一樣重要，也不代表對方的看法會與你一致。

我們必須注意問出的問題，對往來對象所造成的影響。批判思考者若是不夠謹慎，可能造成人際關係不必要的傷害，甚至從此一刀兩斷，一切都肇因於你引發他人不舒服與不安的情緒。為了永續經營關係，我們必須了解受眾，圓融靈活地運用批判思考的技巧。

思考過快

人人都是思考者。早上要穿哪件襯衫、該信什麼教，我們的心智幾乎馬不停蹄地在面對這個世界，無時無刻都在思考。

人類大腦思考的速度可以很快。不過幸運的是，大腦還有一個重要的功能，也就是康納曼提出的「慢想」。這種「思考的第二種形式」，又稱「系統二思考」，也是本文的重點。

慢想是運用大腦的一種方式，旨在理性吸收與評估他人想溝通的事物。若想用三個字總結本文，便是在思考重要事物時「慢下來」。

此外，系統一思考指的是基於少量可用資訊而快速做出評斷，無須經過深思熟慮。未經緩慢、有條理思考所下的評斷，犯錯機會想必很高。

幸好，希望永不止息。系統二思考能推翻系統一的結論。我們的任務在於透過訓練，不讓系統二依賴系統一。依賴系統一很簡單，也不必針對我們的見解或看法進行分析與鑑定；另一方面，仰賴系統一也代表我們為了貪快，自願犧牲正確度與明智的行為。因此，希望各位能養成自問自答的習慣：「我靠什麼來支持我的信念與結論？」

刻板印象

談論任何主題前，我們都早有既定的信念或心智習性（habits of mind）。人們會先入為主地抱持某種偏見，因為相信人都隸屬某一群體，肯定擁有某些特定特徵。

刻板印象是無法取代「慢想」的，請見下例子：

臉上長毛的男人很聰明。 胖子個性活潑。 日本人勤奮肯做。 年輕人輕浮無知。 女性是最佳祕書。 領社會福利金的人好吃懶做。

上述六種形象試圖傳達一個重要訊息：某種類型的人會有某種特質，然而，如果我們信以為真，就無法以開放心態與人來往，而開放心態正是強義批判思考的必要條件。再者，遇到與這些人有關的問題或爭議，我們會立刻帶著偏見眼光。刻板印象會讓議題凌駕於理性思辨之上。

身為人，其人值得我們尊重，其言值得我們關注。刻板印象之所以是批判思考的絆腳石，在於試圖抄捷徑，縮短給予評價的困難程序。身為批判思考者，需以好奇心和開放心態為重，刻板印象只會扯後腿，不讓我們謹慎思考別人談話的內容，提早關上我們的心房，忽略了可貴的資訊。

誤導我們的心智習慣

我們有各式各樣的認知能力，但是卻受到一系列心智習慣的限制和誤導。這種認知偏差會試圖擺佈我們，除非我們能將之矯正過來。當我們全面性運用批判思考技巧時，慣性會誘導我們走到錯誤的方向，做出一些我們絕對不會接受的結論。這一節所討論的「認知偏差」，只是少數幾種，並不是全部，但是，認識並抗拒本節所討論的這些「認知偏差」，就足以大幅度改善所下結論的品質。

光環效應

光環效應（halo effect）意指我們對某個人身上正、負面特質或個性的觀感，並以此評斷與此人相關的一切。

我們對他人的觀感，影響我們如何接收和評估其觀點。若某人在生活某一方面特別突出，我們的心中會替他安上光環，假設他在其他方面也一樣突出。結果對他們的論點太過買單。

舉例來說，有位女性名人歌喉美妙，又常捐助大筆金錢給慈善機構，當她必須進勒戒所戒毒的消息一出，令大眾非常錯愕。這意味著我們過度誇大了名人美好的一面。由於光環效應作祟，我們往往認為那人完美無缺，連帶也信任其思考方式毫無問題。

同理可證，當某人做了我們所謂的「壞事」，我們往往認定那人壞到無可救藥，對他所說的話一概不信。甚至，在還不清楚說話內容之前，就先快速評斷那人是好是壞，對於他的意見，都透過快思來做出反應。

信念的堅持性

我們帶著大量先入為主的觀念參與任何對話。豐富的人生經驗，某方面來說形塑了我們；我們都懷有夢想，指引我們去看去聽；所屬文化傳統也促使我們以特定方式去思考。簡而言之，萬事以個人意見為先。回到先前的「淘金」比喻，就像你才拿起工具、打算去挖礦，卻早已認為自己手中有黃金。你當然非常珍惜自己的信念，因為它們是你自己的，會想堅持這些信念也不難理解。因為你投注大量心力，讓你的意見成為你的一部分。

這種固守個人信念的傾向，是批判思考中很頑固的障礙，因為我們從開始交換意見時就偏好自己現有的意見和結論。

如果我比較喜歡民主黨推出的市長候選人，不管背後的理由有多麼膚淺脆弱，可能會一直抗拒你為共和黨候選人所做的訴求和推薦。因為要我承認過去的判斷有瑕疵是很難的事。這種堅持目前信念的誇張行為就是「確認偏誤」（confirmation bias）的來源之一。因為受到「信念的堅持性」（belief perseverance）制約，在研究兩黨市長的選舉宣傳資料時，我們可能只挑與自己信念一致的部分來看，因此更認定民主黨候選人比較強、共和黨候選人比較弱。在這種態度下，「信念的堅持性」會導致「弱義批判思考」。

「信念的堅持性」有部分起源於誇大自己的能力。人們往往無視任何研究報告提出的合理評量數值，自認為在打牌、文法、時間管理方面高人一等。這種不幸的心智習慣也可能導不偏不倚，其他人卻是戴著模糊、有色的眼鏡來看世界。我們最大的偏執是「我沒有偏見，有偏見的是那群不同意我的人！」

對抗「信念的堅持性」須牢記：強義批判思考要求我們承認，判斷是嘗試性的，必須與時俱進或融入情境脈絡中；我們絕不允許自己太過武斷，而停止追尋更好的說法或描述，正如知名科學家法蘭西斯‧培根（Francis Bacon），一六二○年所說：

面對更好的論述而改變自己的心意時，應該為自己高興和驕傲，因為成功抗拒了「堅持己見」的誘惑。這種心智改變是很珍貴的反省能力，值得人人讚賞。

相關書摘 ▶美國大學邏輯思辨聖經：批判思考者如何說、怎麼寫？

書籍介紹

本文摘錄自《看穿假象、理智發聲，從問對問題開始：【全球長銷40年】美國大學邏輯思辨聖經》，商業周刊出版

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作者：尼爾・布朗（M. Neil Browne）、史都華・基里（Stuart M. Keeley）

譯者：羅耀宗、蔡宏明、黃賓星

世界愈快，思考更要慢、下、來

眾聲喧嘩，意見更需擲、地、有、聲

辨認真偽、畫對重點、解對問題、有效溝通、不要被騙，

你需要：看穿13大邏輯謬誤、問對思辨10問，讓對話理性持續下去

批判思考並非批評與指責，不僅代表反省與剖析的能力，亦是「找真相」、「不受騙」、「有效溝通」、「提升說寫品質」的必備工具。

「母親：妳和男友出去為何不老實說？」

「女兒：厚！妳老是找我麻煩。」

→不吵架就能解決「顧左右而言他」謬誤，作者有高招！

人民：我認為美國入侵伊拉克的決定錯了。

政客：你為什麼痛恨美國？

→不是愛，就是恨、不是一，就是二，怎麼避免落入對手製造的「假困境」謬誤？

「針對婚姻平權，為什麼有些理性的人說同性戀形同傳染病，堅決反對？其他同樣理性的人則表示性傾向乃天生，完全支持？」

→認同與反對之前，你看得出正反兩方各持哪些「價值觀偏好」，因而水火不容嗎？

了解批判思考的基礎方法，在巨量資訊中篩出有用論點，在無用雜訊中做出理性判斷

檢驗你習慣哪一種思維方式？有沒有問題？需不需要改變？

海綿式思考 ：習慣「被動吸收」、不假思索地「記住」新知和觀點，不會主動取捨及評價資訊內容。

：習慣「被動吸收」、不假思索地「記住」新知和觀點，不會主動取捨及評價資訊內容。 淘金式思考 ：傾向「帶著問題」去「主動思考」資訊真偽，並與之保持「互動」，做出客觀評價。

：傾向「帶著問題」去「主動思考」資訊真偽，並與之保持「互動」，做出客觀評價。 弱義批判思考 ：運用批判思考維護既有觀點，消除與自己不同的意見。（目標：求贏！排除異己。）

：運用批判思考維護既有觀點，消除與自己不同的意見。（目標：求贏！排除異己。） 強義批判思考：檢視自身、外來觀點一視同仁，避免自欺和從眾。（目標：求真！透過「質疑」擁抱新觀點、嘗試新的可能。）

使用者現身說法就是好產品、研究報告都對、專家意見最可靠、？ 謬誤就是一種詭計！學習建立屬於你的「謬誤清單」：檢驗6種常見「證據」，避免不慎落入邏輯陷阱。

畫對重點、解決問題、獨立思考、分辨真偽、培養公民素養……一切都從「問對思辨10問」開始

分辨議題、結論、理由

Q1：議題與結論是什麼？

Q2：理由是什麼？

Q3：有無曖昧不明的語言？

拆解邏輯，找出邏輯謬誤

Q4：有無價值觀衝突與描述性假設？

Q5：推理過程有無謬誤？

Q6：確認證據可不可信？（個人經驗、案例、證詞、專家意見、研究報告）

檢驗證據──合理懷疑一切

Q7：是不是還有「另一個成因」？

Q8：統計數字是否騙了你？

Q9：哪些重要資訊「被消失」了？

Q10：有沒有更合理的結論？

拒絕求快的直覺謬誤，回歸求真的「慢想」過程。說服人或被說服之前──先問出「慢想」過程中最重要的「10問」，就能一一揪出邏輯謬誤，導出隱藏的真相與本質！

※本書為2011年《問對問題，找答案》新版

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航