美國大學邏輯思辨聖經：批判思考者如何說、怎麼寫？

文：尼爾・布朗（M. Neil Browne）、史都華・基里（Stuart M. Keeley）

理由是什麼？

批判思考者如何說、怎麼寫

不論書寫或說話，我們都需要藉由自己得出的結論來解決問題、評論議題。我們都樂見別人分享，或者至少能思考一下我們所提結論中蘊含的智慧。

下筆或發言之前，我們都想定義面對的問題或議題：我們要探討的究竟是什麼樣的問題？且為了回答該問題，我們都會提前做出一個暫時性結論。

聽起來很容易吧：找到問題並回答出來！不過讀到這裡的你，即使知道事實沒那麼簡單，應該也不會感到驚訝。

寫作與口說的「良好問題與結論」，應具備何種條件？

訊息清楚、可引發興趣的問題

目標明確的結論

透過可吸引大眾目光的理由與證據產生的結論

可解決問題的結論

讀者或觀眾容易找到的結論

許許多多學生、作者或說話者，花在釐清問題的時間都太少，而且都是咎由自取、怪不得別人。模糊不清、雜亂無章的結論，通常都是因為沒有認清我們希望回答的問題是什麼。師長或上司要我們繳交的文字或口頭報告題目不是以問題呈現時，我們可以設法將之重新組織成一個提問。把議題想成是對你的提問，你就能朝目標集中火力，讓讀者或觀眾明瞭：促使你發聲的是一個特定的問題，如此而已。

假設我們收到這個指示：「請以〈你最愛的電玩〉為題寫一篇文章」，我們往往會針對某電玩去形容、分析、歸納並給予評價，結果讓讀者摸不著頭腦，難以掌握我們想說的重點。建議各位可以這麼做：將指示轉換成一個清楚明確的問題，例如「我最愛的《魔獸世界》（World of Warcraft）何以成為傑出的遊戲？」明確的提問，可引領我們做出明確的結論，並寫出更為聚焦、緊扣主題的文章。很多時候，我們之所以寫出模擬兩可、不知所云的文章，都是因為不了解欲表達的主題或議題。從清楚表達問題或議題開始，對於明確闡述結論很有幫助。

其次，議題本身必須能觸動讀者或觀眾的心弦。比方說，談到玩魔獸需要達到什麼級數才能復活，你可能興致盎然，讀者卻覺得興味索然（更別提沒玩魔獸的人對此提問根本狀況外！）作者的職責之一是，找出讀者感興趣的議題，或者想辦法包裝題目、達到足以吸引各種讀者的程度（這則更難）。

一旦決定結論之後，就要確認是否符合以下條件：聚焦、清楚表述、容易辨識。讀者或觀眾應該都要能輕鬆知道內容的「主旨」（thesis）（等同於「結論」）。我們在大學讀到的許多論文都隱含結論。不過，若是剛開始學習寫作或口語技巧的人，在絕大多數情況下最好能明確地表達結論。提示字詞（indicator words，可參第二章簡表）不僅是彰顯結論的好幫手，也有助於讓讀者找出理由與支持論點。許多學生腦中都很清楚自己想要傳達的結論，但對讀者或觀眾而言，作者或說話者往往沒將腦中的想法化為清楚好懂的文字或言語。因此，審稿很重要。請人看看你寫的文章或講稿，確認他們知不知道你想表達什麼論點、可否順利找到結論在哪裡。

最後，針對議（問）題的回應以及結論，請勿只是單純答覆你所提出的問題，最好能具備有力的理由與證據，足以支持你所提的結論。針對前述問題，或許可提出此結論：《魔獸世界》的玩家只要升到五到十級就能復活。但現在，我們不能只顧個人意見，而是要增加理由與證據來說明我們為何有此感受。而且，理由或證據千萬不能出於「我喜歡」或「我很懂」。想受人信賴，就要拿出最有說服力的理據。

請記住，讀者或觀眾只能根據我們說寫的內容，來評估結論好壞或可不可信。旁人不可能知道我們思考的過程，即使有人問出我們到底想表達什麼，也無從知道我們可能提供何種解釋。因此，務必打從一開始就清楚呈現支持的理由。那也是我們可以爭取讀者目光的唯一時機。

欲達「清楚明晰」需包含以下條件：

一、提示字詞

二、仔細研究與目標明確的主題

三、清楚支持結論的理由

四、文章架構嚴謹

我們要怎麼整合上述條件、寫出完整的論述結構呢？

首先，先確認我們可以言之有物地討論某主題，也能保證該主題符合交辦作業的要求。想檢視我們是否有足夠的知識，可在開始之前先做點腦力激盪或自由書寫。此步驟有助於我們深入思考議題（問題）本身，而不只提出腦中浮現的原始想法而已。對於某主題有強烈的看法，不代表就能寫出好論述。請牢記於心，不論是一般論述或出色論述，有力的理由與證據都不可少。

接著，可以進行研究。事實上，筆者對於語意強烈的字詞一向小心，但在此處使用頗為適合，因此我們要呼籲的是：「必須」進行研究。一旦找到好的議題也決定了結論，就該仔細檢視所有的證據與支持論點。自認知識完備、可以跳過研究步驟，當然令人心動，但很少人是書寫主題的專家。再說，根據許多實際案例看來，我們對某個主題的想法都不是經過推理而來。因此，只要找不到有力的理由，或者找到的理由很薄弱、引自某個默默無名的部落格等，意味著我們得回到議題本身，另行發展出一個不同的結論。

確定好議題並找到可支持結論的強大理由之後，接著就是建立組織良好的架構——可讓讀者確實得知結論，也能充分發揮理由的功能。切記，論文主要是由支持結論的理由與證據所構成。論述中如果缺乏強大的理由支撐、組織結構沒有邏輯，不但發展文章或講稿的過程困難重重，也無法獲得讀者或觀眾的認同。

建立論文或講稿架構的方法很多，以下舉出對你有幫助的基本規則：

一、在引言（首段）透過提示字詞來帶出主旨（thesis），並在文章的結論（末段）重申主旨，用字稍微重複亦可。

二、確認針對每個理由都能答出「為什麼」。切記，先前提過讀者都該問自己這個問題：「為什麼作者或說話者會相信○○？」當你是作者或說話者，就能提出關於作品的疑問：「我為什麼相信我的主旨？」無法回答此問題的理由應當棄而不用，或是針對不佳的理由進行加強改善。

三、以提示字詞來導出理由與證據。

好好思考論述的骨架：議題、結論與理由。骨架越強，論述越佳。

相關書摘 ▶美國大學邏輯思辨聖經：如何戰勝批判思考的「減速丘」？

書籍介紹

本文摘錄自《看穿假象、理智發聲，從問對問題開始：【全球長銷40年】美國大學邏輯思辨聖經》，商業周刊出版

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作者：尼爾・布朗（M. Neil Browne）、史都華・基里（Stuart M. Keeley）

譯者：羅耀宗、蔡宏明、黃賓星

世界愈快，思考更要慢、下、來

眾聲喧嘩，意見更需擲、地、有、聲

辨認真偽、畫對重點、解對問題、有效溝通、不要被騙，

你需要：看穿13大邏輯謬誤、問對思辨10問，讓對話理性持續下去

批判思考並非批評與指責，不僅代表反省與剖析的能力，亦是「找真相」、「不受騙」、「有效溝通」、「提升說寫品質」的必備工具。

「母親：妳和男友出去為何不老實說？」

「女兒：厚！妳老是找我麻煩。」

→不吵架就能解決「顧左右而言他」謬誤，作者有高招！

人民：我認為美國入侵伊拉克的決定錯了。

政客：你為什麼痛恨美國？

→不是愛，就是恨、不是一，就是二，怎麼避免落入對手製造的「假困境」謬誤？

「針對婚姻平權，為什麼有些理性的人說同性戀形同傳染病，堅決反對？其他同樣理性的人則表示性傾向乃天生，完全支持？」

→認同與反對之前，你看得出正反兩方各持哪些「價值觀偏好」，因而水火不容嗎？

了解批判思考的基礎方法，在巨量資訊中篩出有用論點，在無用雜訊中做出理性判斷

檢驗你習慣哪一種思維方式？有沒有問題？需不需要改變？

海綿式思考 ：習慣「被動吸收」、不假思索地「記住」新知和觀點，不會主動取捨及評價資訊內容。

：習慣「被動吸收」、不假思索地「記住」新知和觀點，不會主動取捨及評價資訊內容。 淘金式思考 ：傾向「帶著問題」去「主動思考」資訊真偽，並與之保持「互動」，做出客觀評價。

：傾向「帶著問題」去「主動思考」資訊真偽，並與之保持「互動」，做出客觀評價。 弱義批判思考 ：運用批判思考維護既有觀點，消除與自己不同的意見。（目標：求贏！排除異己。）

：運用批判思考維護既有觀點，消除與自己不同的意見。（目標：求贏！排除異己。） 強義批判思考：檢視自身、外來觀點一視同仁，避免自欺和從眾。（目標：求真！透過「質疑」擁抱新觀點、嘗試新的可能。）

使用者現身說法就是好產品、研究報告都對、專家意見最可靠、？

謬誤就是一種詭計！學習建立屬於你的「謬誤清單」：檢驗6種常見「證據」，避免不慎落入邏輯陷阱。

畫對重點、解決問題、獨立思考、分辨真偽、培養公民素養……一切都從「問對思辨10問」開始

分辨議題、結論、理由

Q1：議題與結論是什麼？

Q2：理由是什麼？

Q3：有無曖昧不明的語言？

拆解邏輯，找出邏輯謬誤

Q4：有無價值觀衝突與描述性假設？

Q5：推理過程有無謬誤？

Q6：確認證據可不可信？（個人經驗、案例、證詞、專家意見、研究報告）

檢驗證據──合理懷疑一切

Q7：是不是還有「另一個成因」？

Q8：統計數字是否騙了你？

Q9：哪些重要資訊「被消失」了？

Q10：有沒有更合理的結論？

拒絕求快的直覺謬誤，回歸求真的「慢想」過程。說服人或被說服之前──先問出「慢想」過程中最重要的「10問」，就能一一揪出邏輯謬誤，導出隱藏的真相與本質！

※本書為2011年《問對問題，找答案》新版

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航