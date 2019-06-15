羅毓嘉《嬰兒涉過淺塘》詩選：民主、忠孝

文：羅毓嘉

〈民主〉

我不關心如何傳遞玫瑰

耳語，和殺戮的聲響。我不關心戰爭

不關心政治脆如玻璃

而氣球越吹

越大。我不關心

官員的頭顱繫在哪條領帶上

不關心他們早已全數亡故

不關心，路上有個男孩

他邊走邊哭

你從不關心車輛煞停在嬰兒車前

不關心他們的不為所動

一種夢囈般

不愉快的感受。你不關心我

不關心一輛砂石車駛進了少年的夢

你不關心疾病。不關心芭蕾。

不關心他們曾與他們親吻

如何開啟偌大的苦難，你不關心

音樂正衰竭，不關心

誰歇斯底里誰又奮不顧身。

你正吸起杯底最後一顆珍珠－－

我從不關心這些：好比一把傘

能否撐住了竟夜的黑雨

煙霧裡且讓我謹守我的冷漠

我不再關心明天的氣候

不關心哪顆鏡頭

對準了成群翻越圍牆的耳朵

我是如此像你。如同你不關心一條河

是往左或者往右有人的故事

遭到改寫，刪修？而更多的書籍被投入火焰

不關心創造。亦不關心毀滅

你整日開著電視

卻始終煩惱著些甚麼

這世界所充斥詭妙的答辯

雕像正彼此擁抱

且發出愛欲的呻吟，聽到了嗎

但你不關心這些。如同你不能夠關心

自己已死去了很久

我微弱安靜了沒有說話

此刻，且讓我假裝

自己並不關心你

〈忠孝〉

撐一把空有骨架的傘

是擋不住這黑雨的

曾經抱守的承諾

終於還是遲了

從未解除的空襲警報

像一只臂章握著誓言和絮語

我的國家啊

我們會被全數殲滅嗎

來不及後送的夢

都支離破碎了

曾經相信的旗幟仍然舉著

任憑風剪開它，像剪開一封

不能抵達的信箋

寫有我們相信的那些：比如說

講好的一起回去

比如說約定了明年的花季

活著是對活著的懲罰

死亡則鳴響了死亡的起點

我再看不見你的手心了

所有拋向空中的願望

落在地上只能敲出同一種聲音

國家啊

我們能攀出這砂礫的黑井嗎

若俘虜有俘虜的自由，佔領者

是否也有佔領者的憂戚？

遮起耳朵就聽不見警報

也不會聽見警報的終結了吧

且讓我睡

睡得信賴像一道高牆

用一輩子的時間等候樓的完成

等候風來，雨停

再把餘下的屋簷毀棄——

生存沒有丁點的活味了

讓我們一起回去

那裡有個陌生人住著你的房子

向他索討你的來世

錯遞的消息堆疊如石砥

領導者在那裡無聲色地笑了

只是我的國家啊

你還在聽嗎

相關書摘 ▶羅毓嘉《嬰兒涉過淺塘》推薦序：文字銳利如匕首，直刺讀者的良知

書籍介紹

本文摘錄自《嬰兒涉過淺塘》，寶瓶文化出版

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作者：羅毓嘉

詩人以文字為匕首，刺向我們的心臟。

他聲聲扣問，

我們何以成為一個人。

因為無法擁有潮汐你築起整座海堤

為了擁有山林你挖空地面圍捕最後的狼群

像一把匕首

愛著一顆心臟

──摘錄自〈根性〉

羅毓嘉以從來無人書寫，也無人能複製的「羅氏語言」，

像在轉角射出溫柔的一箭，俐落擊穿人心對於體制的麻木與枯槁，

又像是面對病齟，他以獨特姿態，靜靜挖出慣常人性的詭辯與怯懦。

他像一根點燃的火柴，溫柔，又帶些節制與靜默，但卻能鮮明剔透地映照出國家體制、政治的貧弱，以及在各階層如鬼魅般頑強的透明暴力。

火柴熄下，我們所處的荒原，仍有陣陣餘溫……

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航